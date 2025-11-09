Sheinbaum promete revisar personalmente la estrategia de seguridad en Michoacán

Redacción/SinEmbargo

09/11/2025 - 3:23 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a supervisar personalmente la implementación del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia".

Para supervisar la implementación del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", la Presidenta Sheinbaum prometió que visitará el estado cada 15 días.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a supervisar personalmente la implementación del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" que fue presentado este domingo en Palacio Nacional.

En un evento encabezado por la mandataria federal, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer la estrategia que se implementará para pacificar dicha entidad, misma que fue creada a raíz del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y que estará basada en 12 ejes que incluyen 100 acciones.

Durante la presentación del plan, la Jefa del Ejecutivo federal se comprometió a supervisar personalmente la implementación del mismo, por lo que realizará visitas periódicas al estado, además de que presentará informes mensuales de los avances durante su conferencia matutina.

"A todas y todos los michoacanos, les decimos no están solos. Su Presidenta y todo el Gobierno de México los respalda. Personalmente daré seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán y daremos cuentas públicas de los avances del plan cada mes en la 'mañanera del pueblo'", dijo Sheinbaum.

La mandataria destacó que tras el homicidio del Edil de Uruapan instruyó a las y los integrantes de su Gabinete que se reunieran con representantes de todos los sectores de la sociedad michoacana, incluyendo a autoridades municipales, agricultores, pueblos originarios, trabajadores, familiares de víctimas e iglesias, entre otros. Estos encuentros permitieron diseñar el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia".

Detalló que dicha estrategia consta de 12 ejes que incluyen más de 100 acciones distintas, mientras que para su implementación se destinará una inversión de 57 mil millones de pesos, de los cuales una parte serán con inversión mixta.

"Se trata de una estrategia integral que parte de una convicción profunda: la seguridad se sostiene con estrategia, acciones, justicia, garantizando los derechos del pueblo de Michoacán y del pueblo de México a la educación, a la salud, el acceso a la vivienda, el empleo digno. Es decir, desarrollo con justicia y bienestar", apuntó Sheinbaum.

En el siguiente documento puedes leer el discurso completo que ofreció la Presidenta Sheinbaum durante la presentación del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia":

discurso presidenta sheinbaum presentacion plan michoacan paz justicia

