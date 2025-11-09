El Gabinete de Seguridad ofrece paz para Michoacán. Es prioridad nacional: Harfuch

El Gabinete de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se dio cita hoy en Palacio Nacional para detallar la estrategia integral que busca devolver la paz a Michoacán.
Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ofreció el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" para enfrentar la violencia y la inseguridad que se vive en la entidad, ya que "es una prioridad nacional".
"La seguridad de Michoacán es una prioridad nacional que requiere del compromiso conjunto de todos los niveles de Gobierno", dijo Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).