#PuntosYComas ¬ La violencia en Michoacán se agravó en gobiernos de Calderón y Peña

Pedro Mellado Rodríguez

05/11/2025 - 8:49 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Sheinbaum lanza Plan Michoacán “para construir paz”. Refiere a Calderón: “Guerra no”

Apatzingán arde tras el asesinato de Carlos Manzo; Palacio Municipal es incendiado

RADICALES ¬ Las vías para pacificar México se acortan. Más inteligencia, o más guerra

Michoacán sigue siendo el epicentro de la violencia en México. En los últimos 18 años, la entidad se ha convertido en un territorio asfixiado por la guerra entre cárteles, donde más de 22 mil personas han sido asesinadas.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- Michoacán es un terreno pantanoso, anegado por la sangre de miles de personas que en los últimos 18 años, incluyendo los gobiernos del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa; del priista Enrique Peña Nieto y del morenista Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinadas por el crimen organizado.

Esta entidad representa el más difícil reto para la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y para su administración, que tendrá que mostrar, ante incidentes de muy alto impacto, que la historia durante los gobiernos de la Cuarta Transformación puede ser diferente y que gradualmente esas tierras ardientes recuperarán la tranquilidad y la paz.

Tan sólo entre 2012 y 2024 se cometieron en Michoacán 22 mil 196 homicidios, según registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difundido el primero de agosto del 2025. En ese largo tramo de 13 años, fue en 2021, durante el gobierno del perredista Silvano Aureoles Conejo cuando se registró la cifra más alta de homicidios, con dos mil 696.

Para 2024, en el gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedolla, con respecto al 2021, se experimentó una baja de mil 64 asesinatos, que equivalen al 39.46 por ciento, para ubicarse en mil 632 homicidios, según el INEGI.

Dos crímenes de alto impacto, de personas que se han enfrentado a las extorsiones y abusos del crimen organizado han convulsionado a Michoacán en fechas recientes. El asesinato del líder de los productores de limones Bernardo Bravo Manríquez, el lunes 20 de octubre del 2025 en Los Tepetates y el crimen de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, balaceado en la plaza principal de su municipio el pasado sábado primero de noviembre del 2025. Pero los males que agobian a Michoacán vienen desde hace muchos años.

La guerra de Calderón

“La plaza principal de Morelia, la capital del estado de Michoacán, luce como cualquier otra en tiempo de campaña en México: una candidata en busca de votantes, carteles electorales en las paredes y decenas de personas en las terrazas de los bares y cafeterías que miran a la catedral. Pero este zócalo condensa como pocas otras plazas la tragedia de una guerra que ya ha dejado al menos 50 mil muertos en el país”, dice una nota publicada en la plataforma digital de BBC News, firmada por Ignacio de los Reyes, el 6 de junio del 2012.

Relata la información de BBC News que Michoacán fue la génesis del combate al narcotráfico emprendido por el presidente panista Felipe Calderón, quien a los pocos días de asumir el poder en diciembre de 2006 decidió el envío de unos 5 mil efectivos militares y policiacos para poner freno a la producción, venta y tráfico de drogas en su estado natal. Este territorio en la costa occidental de México es uno de los principales puntos de producción y distribución de drogas, en especial las metanfetaminas y otras sustancias sintéticas, aunque en los últimos años han proliferado la extorsión, el cobro de piso y los secuestros.

“El sexenio de Gobierno de Felipe Calderón, uno de los períodos más sombríos de la historia contemporánea de México, estuvo marcado por la guerra no declarada del Estado contra los cárteles de la droga. Este conflicto pavoroso e irresuelto, que registró entre 60 mil y 120 mil víctimas mortales —las cifras varían mucho según la fuente— entre 2006 y 2012, puso al país norteamericano en el punto de mira internacional y tendió a eclipsar los demás aspectos de una presidencia que no fue, ni mucho menos, monotemática”, dice un reporte del Barcelona Centre for International Affairs, conocido por sus siglas CIDOB, actualizado el primero de julio del 2025.

Agrega el informe de CIDOB que “la estrategia de militarizar la ofensiva contra las redes mafiosas, justificada por el presidente (Calderón Hinojosa) por la agresividad de unas bandas que se disputaban a sangre y fuego el control de territorios enteros, resultó infructuosa a pesar del número de capos capturados y, peor aún, exacerbó los niveles de violencia; en 2010, el año del Bicentenario, hubo más de 15 mil asesinatos directamente relacionados con el crimen organizado. El Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, por el que el presidente (Calderón Hinojosa) esperaba implicar a todos los poderes públicos en la lucha contra la principal amenaza para la paz y la libertad de los mexicanos", tampoco tuvo los resultados apetecidos.

Las autodefensas

El martes 3 de marzo de 2015 la revista Proceso publicó una reseña sobre el libro “Batallas de Michoacán. Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto”, del reportero José Gil Olmos, publicado por Ediciones Proceso, en el que se desentraña las raíces de la violencia que ha sufrido Michoacán en las dos últimas décadas.

Señala el artículo de Proceso que el 24 de febrero de 2013 un numeroso grupo de hombres armados apareció en la región de Tierra Caliente, Michoacán, declarándole la guerra al crimen organizado. Parecía una escena sacada de la época revolucionaria, pero ahora se trataba de rancheros que, durante años, habían sido sometidos por Los Caballeros Templarios a un régimen de terror y miedo. Aquellas personas se hacían llamar “Autodefensas”.

Explica la nota de Proceso que los llamados “autodefensas” se convirtieron en referente del hartazgo social que existe en el país ante el crecimiento incontrolable del narcotráfico y su cauda de violencia. ¿Pero quiénes eran esos rancheros que protestaban cargando rifles de alto poder? ¿Quiénes los apoyaron con recursos económicos y armas? ¿Por qué se expresaban en esta zona de Michoacán? ¿Qué historia hay en esa región del país para que se diera el fenómeno de las autodefensas armadas? ¿Qué hay detrás de estos hombres fuertemente armados que le hicieron el trabajo sucio al gobierno y limpiaron el terreno de templarios?

Refiere el entonces reportero de Proceso José Gil Olmos que “ante la pérdida de gobernabilidad y de una buena parte del control sobre territorio michoacano, algo que preocupó a empresarios internacionales interesados en invertir en un país estable, el gobierno de Enrique Peña Nieto lanzó un plan secreto que cocinó por varios meses con su principal asesor en materia de seguridad pública, el general colombiano Óscar Naranjo”.

Razona el reportero José Gil Olmos que “la misma táctica (que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa) la siguió Enrique Peña Nieto desde que arribó al poder en 2012. Generó el mismo tipo de violencia e inseguridad, lo que provocó decenas de miles de muertes. En 2014 dio un giro y propuso una estrategia que implicaba suplantar de manera ilegal el gobierno de Fausto Vallejo en Michoacán. Para ello estableció una especie de virreinato bajo la tutela de un “comisionado”, y en ese puesto colocó a Alfredo Castillo, uno de los allegados a Peña Nieto desde que éste gobernaba el Estado de México”.

La gubernatura

En 2027 habrá elección de Gobernador en Michoacán y también comicios federales para renovar la Cámara de Diputados de la Federación. Los resultados, entre los comicios del 2021 y los del 2024 consolidaron la fuerza electoral de Morena en Michoacán.

La más reciente encuesta publicada por la consultora Enkoll con respecto al clima político electoral en Michoacán, hasta el pasado jueves 16 de octubre era muy favorable a Morena. Sin embargo, habría esperar para saber si los últimos acontecimiento violentos de alto impacto y la campaña de la oposición para magnificarlos en contra de Morena, cambia las percepciones favorables al partido en el gobierno.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Antes a ellos les importaba Uruapan, eran la oposición por México

"Uruapan le importa a los mexicanos en estos momentos, como Guerrero, o Tamaulipas, o Baja California, o...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Michoacán y el desafío de la prevención

“Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

+ Sección

Galileo

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
1

Mafias factureras

El guardia agredió a la mujer y a la alumna en muletas en la entrada del CCH Vallejo, de la UNAM.
2

VIDEO ¬ Guardias de la UNAM agreden a alumna de CCH Vallejo en muletas y a su mamá

Claudia Sheinbaum Pardo dijo que las fotos que publicó el periódico Reforma sobre el acoso que sufrió ayer la revictimizan, por lo que exigió una disculpa.
3

Claudia dice que las fotos de Reforma sobre el acoso la revictimizan y exige disculpa

La exministra Presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, dijo que los cambios al Poder Judicial se debieron a la sobrerrepresentación electoral.
4

Norma Piña reaparece en la UNAM y revela: "Hicimos de todo para defender al PJ"

La protesta de Fátima Bosch en el Miss Universo 2025 provocó reacciones de solidaridad y apoyo del mundo entero, desde sus compañeras hasta políticos.
5

La protesta de una mexicana contra el machismo en el Miss Universo hace eco global

El presunto agresor de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también acosó a otras dos mujeres en las calles del Centro Histórico, reveló este día la SSC-CdMx.
6

El agresor de Sheinbaum acosó a otras 2 mujeres en Centro Histórico, revela SSC-CdMx

Ciclovía Tlalpan
7

La ciclovía de Tlalpan

Uriel "N", el presunto acosador de Claudia Sheinbaum durante un recorrido por la CdMx, quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.
8

El acosador de la Presidenta ya está detenido. Mujeres rechazan violencia de género

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
9

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Gracia Quiroz
10

Él pidió ayuda y ahora sí quieren mandar seguridad, reclama esposa de Carlos Manzo

Desde el pasado 1 de noviembre, casi 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos han perdido el acceso a sus cupones de alimentos.
11

Del caos político al hambre: 42 millones en EU pierden sus cupones de alimentos

Las empresas de Ricardo Salinas Pliego solicitaron otras prórrogas en varios amparos respecto al pago de impuestos pendientes, pero la SCJN rechazó sus pedidos.
12

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

Zohran Mamdani desafió a Donald Trump luego de alzarse con la victoria como Alcalde de Nueva York, cuya ciudad "seguirá siendo de inmigrantes", expresó.
13

Zohran Mamdani desafía a Donald Trump en su discurso de victoria como Alcalde de NY

Trump niega que haya decidido atacar a Venezuela, como afirmaron medios de EU.
14

Días amargos de Trump: Socialista gana NY y él pierde apoyo, hasta entre republicanos

La Presidenta Claudia Sheinbuam fue acosada este martes por un tipo cuando caminaba en el Centro Histórico de la Ciudad de México de camino a la SEP.
15

VIDEO ¬ Un tipo se acerca y acosa a la Presidenta durante un acto público en la CdMx

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La deuda de Pemex que debe saldar el gobierno de Sheinbaum, como lo hizo antes Andrés Manuel López Obrador, fue contratada con el aval de Calderón y Peña
1

#PuntosYComas ¬ La violencia en Michoacán se agravó en gobiernos de Calderón y Peña

2

La ONU condena acoso a Sheinbaum y pide no minimizar la violencia contra mujeres

El guardia agredió a la mujer y a la alumna en muletas en la entrada del CCH Vallejo, de la UNAM.
3

VIDEO ¬ Guardias de la UNAM agreden a alumna de CCH Vallejo en muletas y a su mamá

La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos activó la Alerta Amarilla para prevenir a la ciudadanía del descenso de la temperatura en seis alcaldías.
4

Protección Civil activa alerta amarilla por bajas temperaturas en 6 alcaldías de CdMx

La exministra Presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, dijo que los cambios al Poder Judicial se debieron a la sobrerrepresentación electoral.
5

Norma Piña reaparece en la UNAM y revela: "Hicimos de todo para defender al PJ"

La SSPC detuvo el día de hoy en Culiacán, Sinaloa, a Daniel “N” de ciudadanía estadounidense, quien buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
6

Autoridades detienen a "El Dany" en Culiacán; es de los capos más buscados por el FBI

La protesta de Fátima Bosch en el Miss Universo 2025 provocó reacciones de solidaridad y apoyo del mundo entero, desde sus compañeras hasta políticos.
7

La protesta de una mexicana contra el machismo en el Miss Universo hace eco global

Gracia Quiroz
8

Él pidió ayuda y ahora sí quieren mandar seguridad, reclama esposa de Carlos Manzo

Las autoridades de China confirmaron que el "arancel adicional" del 24% sobre las importaciones procedentes de EU "permanecerá suspendido durante un año".
9

China suspende un año arancel adicional del 24% a EU luego de tregua entre Xi y Trump

El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pidió a Armando Castañeda Sánchez, titular de Protección Civil (PC) del estado, separarse de su cago temporalmente.
10

Durazo remueve al titular de PC para que no sea "juez y parte" en el caso Waldo's

El Consejo General del INE aprobó sanciones económicas por un total de 28 millones 834 mil 848.55 pesos contra cinco de los seis partidos políticos nacionales.
11

El INE impone multas a 5 partidos por afiliaciones indebidas; ascienden a 28.8 mdp

El presidente de la empresa española Telefónica, Marc Murtra, confirmó ayer que la compañía también saldrá de Venezuela, México y Chile.
12

Telefónica sale de México, Venezuela y Chile; evalúa dejar de cotizar en Wall Street