PuntosYComas ¬ La violencia en Michoacán se agravó en gobiernos de Calderón y Peña

Michoacán sigue siendo el epicentro de la violencia en México. En los últimos 18 años, la entidad se ha convertido en un territorio asfixiado por la guerra entre cárteles, donde más de 22 mil personas han sido asesinadas.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- Michoacán es un terreno pantanoso, anegado por la sangre de miles de personas que en los últimos 18 años, incluyendo los gobiernos del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa; del priista Enrique Peña Nieto y del morenista Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinadas por el crimen organizado.

Esta entidad representa el más difícil reto para la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y para su administración, que tendrá que mostrar, ante incidentes de muy alto impacto, que la historia durante los gobiernos de la Cuarta Transformación puede ser diferente y que gradualmente esas tierras ardientes recuperarán la tranquilidad y la paz.

Tan sólo entre 2012 y 2024 se cometieron en Michoacán 22 mil 196 homicidios, según registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difundido el primero de agosto del 2025. En ese largo tramo de 13 años, fue en 2021, durante el gobierno del perredista Silvano Aureoles Conejo cuando se registró la cifra más alta de homicidios, con dos mil 696.

Para 2024, en el gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedolla, con respecto al 2021, se experimentó una baja de mil 64 asesinatos, que equivalen al 39.46 por ciento, para ubicarse en mil 632 homicidios, según el INEGI.

Dos crímenes de alto impacto, de personas que se han enfrentado a las extorsiones y abusos del crimen organizado han convulsionado a Michoacán en fechas recientes. El asesinato del líder de los productores de limones Bernardo Bravo Manríquez, el lunes 20 de octubre del 2025 en Los Tepetates y el crimen de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, balaceado en la plaza principal de su municipio el pasado sábado primero de noviembre del 2025. Pero los males que agobian a Michoacán vienen desde hace muchos años.

La guerra de Calderón

“La plaza principal de Morelia, la capital del estado de Michoacán, luce como cualquier otra en tiempo de campaña en México: una candidata en busca de votantes, carteles electorales en las paredes y decenas de personas en las terrazas de los bares y cafeterías que miran a la catedral. Pero este zócalo condensa como pocas otras plazas la tragedia de una guerra que ya ha dejado al menos 50 mil muertos en el país”, dice una nota publicada en la plataforma digital de BBC News, firmada por Ignacio de los Reyes, el 6 de junio del 2012.

Relata la información de BBC News que Michoacán fue la génesis del combate al narcotráfico emprendido por el presidente panista Felipe Calderón, quien a los pocos días de asumir el poder en diciembre de 2006 decidió el envío de unos 5 mil efectivos militares y policiacos para poner freno a la producción, venta y tráfico de drogas en su estado natal. Este territorio en la costa occidental de México es uno de los principales puntos de producción y distribución de drogas, en especial las metanfetaminas y otras sustancias sintéticas, aunque en los últimos años han proliferado la extorsión, el cobro de piso y los secuestros.

“El sexenio de Gobierno de Felipe Calderón, uno de los períodos más sombríos de la historia contemporánea de México, estuvo marcado por la guerra no declarada del Estado contra los cárteles de la droga. Este conflicto pavoroso e irresuelto, que registró entre 60 mil y 120 mil víctimas mortales —las cifras varían mucho según la fuente— entre 2006 y 2012, puso al país norteamericano en el punto de mira internacional y tendió a eclipsar los demás aspectos de una presidencia que no fue, ni mucho menos, monotemática”, dice un reporte del Barcelona Centre for International Affairs, conocido por sus siglas CIDOB, actualizado el primero de julio del 2025.

Agrega el informe de CIDOB que “la estrategia de militarizar la ofensiva contra las redes mafiosas, justificada por el presidente (Calderón Hinojosa) por la agresividad de unas bandas que se disputaban a sangre y fuego el control de territorios enteros, resultó infructuosa a pesar del número de capos capturados y, peor aún, exacerbó los niveles de violencia; en 2010, el año del Bicentenario, hubo más de 15 mil asesinatos directamente relacionados con el crimen organizado. El Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, por el que el presidente (Calderón Hinojosa) esperaba implicar a todos los poderes públicos en la lucha contra la principal amenaza para la paz y la libertad de los mexicanos", tampoco tuvo los resultados apetecidos.

Las autodefensas

El martes 3 de marzo de 2015 la revista Proceso publicó una reseña sobre el libro “Batallas de Michoacán. Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto”, del reportero José Gil Olmos, publicado por Ediciones Proceso, en el que se desentraña las raíces de la violencia que ha sufrido Michoacán en las dos últimas décadas.

Señala el artículo de Proceso que el 24 de febrero de 2013 un numeroso grupo de hombres armados apareció en la región de Tierra Caliente, Michoacán, declarándole la guerra al crimen organizado. Parecía una escena sacada de la época revolucionaria, pero ahora se trataba de rancheros que, durante años, habían sido sometidos por Los Caballeros Templarios a un régimen de terror y miedo. Aquellas personas se hacían llamar “Autodefensas”.

Explica la nota de Proceso que los llamados “autodefensas” se convirtieron en referente del hartazgo social que existe en el país ante el crecimiento incontrolable del narcotráfico y su cauda de violencia. ¿Pero quiénes eran esos rancheros que protestaban cargando rifles de alto poder? ¿Quiénes los apoyaron con recursos económicos y armas? ¿Por qué se expresaban en esta zona de Michoacán? ¿Qué historia hay en esa región del país para que se diera el fenómeno de las autodefensas armadas? ¿Qué hay detrás de estos hombres fuertemente armados que le hicieron el trabajo sucio al gobierno y limpiaron el terreno de templarios?

Refiere el entonces reportero de Proceso José Gil Olmos que “ante la pérdida de gobernabilidad y de una buena parte del control sobre territorio michoacano, algo que preocupó a empresarios internacionales interesados en invertir en un país estable, el gobierno de Enrique Peña Nieto lanzó un plan secreto que cocinó por varios meses con su principal asesor en materia de seguridad pública, el general colombiano Óscar Naranjo”.

Razona el reportero José Gil Olmos que “la misma táctica (que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa) la siguió Enrique Peña Nieto desde que arribó al poder en 2012. Generó el mismo tipo de violencia e inseguridad, lo que provocó decenas de miles de muertes. En 2014 dio un giro y propuso una estrategia que implicaba suplantar de manera ilegal el gobierno de Fausto Vallejo en Michoacán. Para ello estableció una especie de virreinato bajo la tutela de un “comisionado”, y en ese puesto colocó a Alfredo Castillo, uno de los allegados a Peña Nieto desde que éste gobernaba el Estado de México”.

La gubernatura

En 2027 habrá elección de Gobernador en Michoacán y también comicios federales para renovar la Cámara de Diputados de la Federación. Los resultados, entre los comicios del 2021 y los del 2024 consolidaron la fuerza electoral de Morena en Michoacán.

La más reciente encuesta publicada por la consultora Enkoll con respecto al clima político electoral en Michoacán, hasta el pasado jueves 16 de octubre era muy favorable a Morena. Sin embargo, habría esperar para saber si los últimos acontecimiento violentos de alto impacto y la campaña de la oposición para magnificarlos en contra de Morena, cambia las percepciones favorables al partido en el gobierno.