RADICALES ¬ Las vías para pacificar México se acortan. Más inteligencia, o más guerra

Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

04/11/2025 - 5:00 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Sheinbaum lanza Plan Michoacán “para construir paz”. Refiere a Calderón: “Guerra no”

Apatzingán arde tras el asesinato de Carlos Manzo; Palacio Municipal es incendiado

CRONOLOGÍA ¬ Carlos Manzo reclamó ayuda a CSP, pero luego también le agradeció apoyo

En esta edición de RADICALES, los periodistas Daniela Barragán, Álvaro Delgado y Héctor Alejandro Quintanar hablaron sobre el asesinato de Carlos Manzo y todo lo ocurrido tras este lamentable hecho que ha generado indignación en diversos sectores de la sociedad y que obliga a revisar las estrategias de seguridad que promueve el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el problema. ¿Qué hacer ante la violencia que se vive en México?

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- El asesinato del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, volvió a encender el debate nacional sobre la estrategia de seguridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras sectores de la oposición insisten en revivir la “mano dura” y enfrentar de manera directa a los criminales, otros sectores advierten que regresar a la guerra contra el narcotráfico sería repetir un error que sumió a todo México en más de una década de violencia.

Esta mañana, durante la presentación de un plan de paz para Michoacán en respuesta a las críticas de la oposición que cuestionan la política de seguridad en México tras el asesinato de Carlos Manzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal no regresará jamás a la estrategia de la guerra contra el narco que implementó Felipe Calderón Hinojosa.

"Guerra quiere decir permiso para matar. Guerra quiere decir que están permitidas las ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué quiere decir una ejecución extrajudicial? Que un elemento de una Fuerza Armada de México puede disparar contra una persona con el solo hecho de presumir que es un delincuente, no en defensa propia, sino teniendo la orden de ejecutar. Eso fue la guerra contra el narco: ejecuciones extrajudiciales. Y todavía se atrevían a decir que si había daños colaterales, es decir, personas que fallecían en ese proceso, pues era parte de la guerra y estaba justificada. Nosotros jamás vamos a tener esa estrategia. Jamás. Primero, porque somos humanistas y nosotros no creemos que la ejecución extrajudicial sea una salida. [...] Eso no lleva a nada porque eso es injusticia y no construye una sociedad humanista, y nosotros sí somos necios en construir una sociedad humanista y dentro de la Ley", dijo.

Al respecto, Héctor Alejandro Quintanar consideró que la reacción inmediata de ciertos sectores conservadores responde más a un intento de capitalizar políticamente la tragedia que a una preocupación genuina por la seguridad.

“Cierta reacción generalizada en las derechas, en la oposición comentocrática y partidista, es la de construir una especie de mártir; ya que no tienen liderazgos, buscan ahora abanderarse de un mártir”, explicó.

El académico advirtió que ese discurso es peligroso pues empuja hacia un escenario de recrudecimiento y “una petición de que se vuelva a la idea de la mano dura, del enfrentamiento físico visible”.

“Eso es lo más preocupante del asunto”, añadió, “porque hoy ya tenemos evidencia de sobra para pensar lo que ocurrió de 2006 a hoy”.

Quintanar recordó que la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón no fue un error táctico, sino una estrategia que terminó por debilitar al Estado.

“Lo que ocurrió en 2006 no fue solamente una guerra improvisada, sino entregar al país al narcotráfico, al crimen, y ocultar eso con una fachada uniformada de verde olivo”, señaló. El resultado fue un estallido de violencia “que creció en un 300 por ciento en un momento donde la violencia en el país iba a la baja”.

Desde otra perspectiva, el periodista Álvaro Delgado llamó a ampliar el análisis más allá del hecho violento en sí y revisar los modelos de seguridad en disputa.

“Este hecho deleznable nos coloca en la obligación de analizar no solamente dos estrategias para combatir la violencia en nuestro país, sino también identificar los dos proyectos de nación”, afirmó. Recordó que la estrategia de guerra iniciada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto “arroja resultados muy negativos”, mientras que la estrategia de paz impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación debe medirse por su eficacia y sus resultados en territorio. “La discusión debe ser cuál de las dos estrategias funciona realmente… si hay que atacar con guerra o combatir con inteligencia y atendiendo las causas”, planteó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reflexionó sobre el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, y reclamó a opositores que se comportaran como "buitres".
Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado el pasado sábado 1 de noviembre durante el Festival de Velas. Foto: Archivo / Pedro Anza / Cuartoscuro

Delgado enfatizó que los resultados de la estrategia de guerra impulsada por Calderón y continuada por Peña Nieto son medibles, así como lo es la política de pacificación emprendida por los gobiernos de la Cuarta Transformación.

“La discusión debe ser cuál de las dos estrategias funciona realmente, considerando que en México tenemos un problema serio de inseguridad y de violencia en muchas zonas del país”, apuntó.

El periodista recordó que en regiones como Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Chiapas y el Estado de México existen zonas bajo el control de grupos criminales que operan como autoridades paralelas. En ese contexto, Delgado planteó una disyuntiva:

"¿Hay que atacar esas zonas que están en poder del crimen organizado con una estrategia de guerra? ¿O hay que combatirlas con inteligencia, atender las causas que las generan o cómo le hacemos? Yo lo que digo es que la estrategia de guerra que inició Felipe Calderón y continuó Peña Nieto arroja resultados muy negativos".

Por su parte, la periodista Daniela Barragán alertó sobre el riesgo de reciclar fórmulas fallidas con el nuevo Plan Michoacán anunciado por el gobierno federal.

“No es la primera vez que la solución para un problema en Michoacán se plantea con un plan especial. Con Peña Nieto se mandó a un comisionado presidencial, Alfredo Castillo, y fue un completo fiasco”, recordó.

Barragán, señaló que el reto actual para el Gobierno es demostrar que la estrategia federal “se va a hacer de manera distinta a lo que ya se ha hecho”.

Barragán consideró que, si bien el tema es grave, “mediáticamente se ha utilizado para restarle responsabilidad a los gobernadores de Morena”, y subrayó que la presidenta y los mandatarios estatales “deben asumir su papel”.

"Mucho se habla de lo que pueda hacer la Presidenta, pero creo que también es momento de que empiecen a salir las y los gobernadores de Morena. Creo que es momento que la Presidenta no solamente empiece a echar andar el plan Michoacán, no es novedoso, pero sí debe ser novedoso en cuanto a una implementación eficaz, pero también en empezar a hablar en las responsabilidades que tienen las y los gobernadores".

Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Michoacán y el desafío de la prevención

“Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

+ Sección

Galileo

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Sujeto acosa a Claudia Sheinbaum
1

VIDEO ¬ Un tipo toquetea y acosa a la Presidenta durante un acto público en la CdMx

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
2

Qué vida, la de Inés: Champán, avión privado, gran derroche y un bolso de 8 millones

La SCJN ha rechazado aplazar nuevamente sus resoluciones sobre el pago de impuestos pendiente de las empresas de Salinas Pliego.
3

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

La representante mexicana de Miss Universo, Fátima Bosch, denunció que un directivo tailandés la insultó, por lo que sus compañeras se solidarizaron con ella.
4

VIDEO ¬ "Me llamó tonta": Fátima Bosch denuncia insulto de directivo de Miss Universo

La viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, ha sido la elegida por el Cabildo de Uruapan para completar el mandato de su esposo. El Congreso local la confirmará.
5

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se perfila como Alcaldesa suplente de Uruapan

Ciclovía Tlalpan
6

La ciclovía de Tlalpan

En vísperas de las segundas elecciones a la Alcaldía de NY, Donald Trump lanzó una amenaza a los votantes para cortar la creciente simpatía de Zohran Mamdani.
7

Trump amenaza con recortar fondos a NY si Mamdani gana Alcaldía; pide votar por Cuomo

- Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró este martes que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le tiene mucho respeto a Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta de México.
8

Trump "tiene mucho respeto por ella [CSP]" y aprecia coordinación: Casa Blanca

La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"
9

Osvaldo Gutiérrez, alias “El Cuate”, sería el presunto asesino del Alcalde de Uruapan

Más allá de Carlos Manzo.
10

Más allá de Carlos Manzo

República Dominicana pospuso la Décima Cumbre de las Américas por las profundas diferencias en la región "que actualmente dificultan un diálogo productivo".
11

República Dominicana pospone la Cumbre de las Américas por diferencias entre países

Ha comenzado a circular en redes sociales la convocatoria para la llamada “Marcha Generación Z”, un movimiento que generado dudas sobre su autenticidad.
12

De Carlos Manzo a la Generación Z: La derecha usa la tragedia para reposicionarse

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) investiga posibles casos de violación agravada y explotación laboral en Casa de las Mercedes.
13

La Fiscalía de la CdMx investiga posibles patrones de abuso en Casa de las Mercedes

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
14

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

La historia de las Tiendas del Bienestar
15

CRÓNICA ¬ Pocos saben, pero rebeliones de los 60 y 70 alientan Tiendas del Bienestar

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El asesinato de Carlos Manzo y todo lo ocurrido tras este lamentable hecho que ha generado indignación en diversos sectores de la sociedad y que obliga a revisar las estrategias de seguridad que promueve el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el problema.
1

RADICALES ¬ Las vías para pacificar México se acortan. Más inteligencia, o más guerra

2

Tribunal de Disciplina suspende a Juez de Colima por reducir penas en casos de armas

En Estados Unidos (EU), este martes hay elecciones en 11 estados, incluidos California, Nueva York, Nueva Jersey y Virginia.
3

¿En qué estados de EU hay elecciones y qué se disputa? Aquí todo lo que debes saber

Sujeto acosa a Claudia Sheinbaum
4

VIDEO ¬ Un tipo toquetea y acosa a la Presidenta durante un acto público en la CdMx

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.
5

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) investiga posibles casos de violación agravada y explotación laboral en Casa de las Mercedes.
6

La Fiscalía de la CdMx investiga posibles patrones de abuso en Casa de las Mercedes

- Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró este martes que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le tiene mucho respeto a Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta de México.
7

Trump "tiene mucho respeto por ella [CSP]" y aprecia coordinación: Casa Blanca

La viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, ha sido la elegida por el Cabildo de Uruapan para completar el mandato de su esposo. El Congreso local la confirmará.
8

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se perfila como Alcaldesa suplente de Uruapan

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aclaró que todavía no se conoce la identidad del agresor del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.
9

Todavía no se ha identificado al agresor del Alcalde de Uruapan, aclara la Presidenta

República Dominicana pospuso la Décima Cumbre de las Américas por las profundas diferencias en la región "que actualmente dificultan un diálogo productivo".
10

República Dominicana pospone la Cumbre de las Américas por diferencias entre países

La SCJN ha rechazado aplazar nuevamente sus resoluciones sobre el pago de impuestos pendiente de las empresas de Salinas Pliego.
11

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que la ONU ha perdido su fortaleza, por lo que consideró que es un buen momento para reformar al organismo.
12

Claudia considera que ONU perdió fortaleza; insiste en que es momento de una reforma