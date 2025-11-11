PuntosYComas ¬ Fuerza del Estado tendrá límites al enfrentar al crimen en Michoacán

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gobierno federal puso en marcha una operación sin precedentes para desarticular las redes criminales que operan en la entidad, con el despliegue de más de 12 mil elementos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional y la Marina.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- Toda la fuerza legítima del Estado se reflejará durante las próximas semana o meses, según sea necesario, para desmantelar las redes delictivas que operan en Michoacán y para tal propósito se desplegarán en la entidad 12 mil 287 elementos del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Marina.

Sin embargo, eso no significará, de manera alguna, que se vaya a llevar a cabo una tarea indiscriminada de extermino en contra de las organizaciones del crimen organizado pues se cumplirán las disposiciones de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, precisó el Secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo.

Las declaraciones del Secretario de la Defensa cumplen con principios básicos en el uso de la fuerza legítima del Estado: en el duro combate contra el crimen organizado la Fuerza Armada Permanente no es un asesino, ni tampoco un vengador. Aplica y hace cumplir la ley, procura la justicia, con la firmeza o la dureza con la que sea necesario, de acuerdo con las circunstancias.

“En todo Estado, particularmente en sus agentes del orden, recae la obligación de garantizar la seguridad y salvaguardar el orden público. De esta obligación general, nace la facultad de los Estados de hacer uso de la fuerza, misma que encuentra sus límites en la observancia de los derechos humanos, pues si bien los agentes estatales pueden recurrir al uso de fuerza y en algunas circunstancias, se podría requerir incluso el uso de la fuerza letal, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines, independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus autores”, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual 2015, al analizar y definir estándares aplicables al uso de la fuerza.

¿CÓMO APLICARLA?

Además, en su Artículo 8 la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza advierte: “Los protocolos y procedimientos del uso de la fuerza deberán atender a la perspectiva de género, la protección de niñas, niños y adolescentes, así como la atención de situaciones de riesgo en el interior o en las inmediaciones de guarderías, escuelas, hospitales, templos, centros de reclusión y otros lugares en el que se congreguen personas ajenas a los agresores”.

Un plan sin precedentes

Como parte del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, dado a conocer este domingo 9 de noviembre del 2025, por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Fuerza Armada Permanente de nuestro país llevará a cabo el Plan de Operaciones Paricutín, para evitar la extorsión y contener los homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto.

También contribuirá a generar órdenes técnicas de investigación y de aprehensión, evitar el tráfico de drogas, destruir laboratorios de drogas sintéticas, destruir plantíos de enervantes y evitar enfrentamientos entre grupos delincuenciales.

El Secretario de la Defensa explicó que habrá un despliegue ágil, flexible y dinámico que incluirá los 4 mil 386 efectivos desplegados actualmente en Michoacán así como mil 980 elementos más que llegaron a esa entidad este lunes 10 de noviembre del 2025.

Pero el operativo más interesante será el de contención, en el que participarán otros 4 mil 140 elementos que sellarán las fronteras de Michoacán para que los grupos delincuenciales no entren ni salgan de la entidad. Se pretende que se coordinen operaciones concurrentes con los mandos territoriales de los estados de Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Guerrero.

Se usarán, para este operativo 5 helicópteros; un sistema aéreo no tripulado estratégico; 18 drones; 43 sistemas antidrón; 5 células contra explosivos; 2 células de investigación; 3 vehículos desminadores y mil 31 vehículos militares.

Actualmente los estados con mayor presencia del Ejército son Baja California, Guerrero y Sinaloa.

Por supuesto que en el Plan de Operaciones Paricutín también participará la Marina Armada de México, informó el secretario titular de esa fuerza, Raymundo Morales Ángeles, quien explicó que para cerrarle los caminos al crimen organizado en Michoacán se ejecutarán operaciones de seguridad con mil 781 elementos integrados en 7 Compañías de Infantería de Marina, 2 secciones de Operaciones en Zonas Mineras, 5 Equipos de Desactivación de Artefactos Explosivos, 5 equipos de Operaciones Especiales y 6 Células de Inteligencia.

Las unidades de la Marina estarán apoyadas por 4 aviones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento; 5 sistemas aéreos no tripulados; 8 helicópteros; 6 buques y 108 vehículos. Las operaciones de la Marina se focalizarán en municipios costeros como Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

Los estados que en este momento tienen mayor presencia de la Marina son Veracruz y Colima.

