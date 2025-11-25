La fortuna de Marko Cortés se abultó mientras su otro encargo, el PAN, se hundía

Las propiedades de Marko Cortés Mendoza, Senador y dirigente del PAN hasta 2024, han crecido a la par de los cargos públicos que ejerce desde 2005 y señalamientos por recibir recursos que no ha aclarado. Es dueño de casas, terrenos, una cabaña, y departamentos que en total le han costado más de 31 millones de pesos. Como dirigente panista no transparentó su patrimonio, opacidad que se suma a otros episodios irregulares como cuando buscó gobernar Michoacán y admitió haber recibido 70 millones de pesos por parte de empresarios.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).– Como dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), y ahora con el cargo de Senador plurinominal que aseguró después del fracaso electoral de 2024, Marko Cortés Mendoza ha podido ensanchar su riqueza. Su trayectoria política muestra que sus recursos crecieron a la par de señalamientos por la recepción de millones de pesos cuyo uso no transparentó, como se ha denunciado incluso dentro del propio partido.

Marko Cortés informó en la declaración patrimonial que presentó en mayo ante el Contralor Interno de la Cámara de Senadores que en enero de este 2025, cuatro meses después de asumir el cargo, compró de contado un departamento por 565 mil euros, es decir, unos 12 millones de pesos. No detalló dónde se ubica.

Desde agosto, el Senador morenista Gerardo Fernández Noroña advirtió que Cortés adquirió el inmueble, lo hizo para defenderse de los cuestionamientos por comprar una casa en Tepoztlán por un monto similar en pesos.

La declaración patrimonial de Marko Cortés de 2024 y 2025 se trata de la única información disponible porque los seis años que dirigió al PAN no hizo públicas sus declaraciones, pese a ser una obligación establecida en la Ley General de Transparencia.

Marko Cortés reconoce ser dueño de tres departamentos, cuatro terrenos, un local comercial, dos casas, un auto de lujo, y una cabaña que en total habrían costado 31 millones 783 mil 282 pesos.

En su declaración patrimonial más reciente no especifica si entre estas propiedades están los dos ranchos dedicados al cultivo de aguacate que Jalisco que tiene y que cuentan con certificaciones del Senasica obtenidas en 2022 y 2023. Además, el panista posee dos concesiones de agua otorgadas por la Conagua, con una capacidad total de 182 mil metros cúbicos al año para uso agrícola, una le fue otorgada en septiembre 2016 y la otra en octubre de 2021.

Además del departamento que pagó en euros este 2025, los bienes más costosos los adquirió en su periodo como dirigente del PAN, de noviembre de 2018 a noviembre de 2024. Dos meses después de asumir la dirigencia, en enero de 2019, compró una casa que pagó a crédito por 9 millones de pesos; para ese momento y hasta 2024 percibió un salario mensual neto de 156 mil 571 pesos.

El 24 de junio de 2022 adquirió un terreno de 1 millón 840 mil 116 pesos que pagó a crédito. La compra la hizo 19 días después de las elecciones de gubernaturas en seis estados donde compitió en coalición y sólo ganó en Aguascalientes.

Durante su paso por la dirigencia, panistas reprocharon a Marko Cortés el que no asumió su responsabilidad por llevar al PAN al fracaso a través de la alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Recibió en 2018 al PAN con 11 estados: Baja California, Baja California Sur, Puebla, Chihuahua, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro y Yucatán.

Después de la elección del 2 de junio del 2024 y de procesos en los que defendió competir en coalición, sólo gobierna en cuatro entidades: Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro.

Las acusaciones de antaño

Antes de asumir la dirigencia del PAN, Marko Cortés fue Diputado federal, en 2011 se registró como a aspirante a precandidato a Gobernador de Michoacán, pero fue electa ser Cocoa Calderón –hermana del entonces Presidente Felipe Calderón–, Como premio de consolación, Cortés hizo campaña para ser el Alcalde de Morelia, capital michoacana, en un proceso que le valió señalamientos de otros panistas por el uso de recursos irregulares.

Juan José Rodríguez Prats, entonces presidente de la Comisión de Doctrina del PAN reveló que Marko Cortés admitió haber recibido 70 millones de pesos de empresarios en 2011 cuando buscaba la candidatura a la gubernatura de Michoacán. El reportero Álvaro Delgado expuso esta situación en 2018, cuando Marko Cortés buscaba la dirigencia del PAN. Detalló que Rodríguez Prats habló de ello en una conversación privada y posteriormente en un informe rendido ante el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

De acuerdo con estos datos, Cortés no negó la recepción del dinero, sino que la justificó argumentando que era un acto "normal" que los empresarios "apuesten a un candidato", incluso insinuando que podrían "recibir algo a cambio".

Rodríguez Prats también encaró al panista frente al entonces presidente del partido, Gustavo Madero, y la secretaria general Cecilia Romero. Tomás Trueba Gracián, secretario general adjunto del CEN en ese momento, atestiguó esa sesión y confirmó que Marko Cortés admitió haber recibido los recursos, los cuales calificó como un apoyo “normal para su candidatura”. Aunque el hecho fue conocido por la dirigencia panista desde 2011, se quedó en la impunidad.

Manuel Gómez Morin, quien compitió contra Cortés por la dirigencia en 2018, retomó la confesión para solicitar su expulsión del PAN ante las comisiones de Orden, Disciplina y Anticorrupción del partido, pero el caso no avanzó.

En 2011, cuando Marko Cortés habría recibido los recursos económicos, era Senador por primera minoría –de 2006 a 2011–, un periodo en el que compró de contado una casa por 423 mil 817 pesos en septiembre de 2006, y una cabaña por 370 mil 204 pesos en febrero de 2012.

Cortés ha mostrado un patrón de minimizar acuerdos políticos cuestionables. En enero de 2024 destapó acuerdos a los que llegó con Alejandro Moreno para el reparto de posiciones en el Poder Judicial, notarías y órganos autónomos en Coahuila y defendió estas acciones al asegurar que "en toda democracia en el mundo lo más normal es que se realicen acuerdos políticos".

La opaca dirigencia del PAN

Además de los fracasos electorales, su gestión al frente del PAN se caracterizó por la opacidad.

Del 2019 a 2024 el partido no transparentó cuántos pagó en propaganda y comunicación social, pero una revisión a los datos de la Biblioteca de anuncios de Meta (que integra las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp) realizada por SinEmbargo muestra que tanto Marko Cortés como el partido pagaron un estimado de 5 millones 531 mil 857 pesos para difundir 886 anuncios en las cuentas personales del panista, además de 37 mil 414 dólares –unos 685 mil 137 pesos– para otros 71 anuncios publicados sólo entre 2020 y 2024.

Cortés Mendoza promovió su imagen hasta el último momento al frente del PAN. En 2024, la candidata presidencial y exsenadora del partido Xóchitl Gálvez pidió en más de una ocasión que le cedieran espacios oficiales para spots, ya que Marko Cortés y Alejandro Moreno, dirigente del PRI, los acapararon aun cuando ya tenían un cargo asegurado porque se colocaron en el primer lugar de la lista de Senadores plurinominales.

En materia de transparencia, también se desconoce cuántos recursos públicos utilizó Marko Cortés para sus distintas giras en México, Latinoamérica y Europa. Desde 2019, su primer año al frente del PAN, hasta 2024 el partido destinó al menos 57 millones 692 mil 684 pesos en viáticos para actividades dentro y fuera del país; de esa cantidad, 7 millones 845 mil pesos se usaron para viáticos de la dirigencia e integrantes de la Secretaría General.

Pero a un año que dejó la dirigencia, el PAN no ha difundido la información completa sobre los recursos destinados a los viajes internacionales de Marko Cortés. Por ejemplo, su última gira internacional fue a España en octubre de 2024, donde se reunió con políticos del Partido Popular. En julio de ese año, él y una comitiva visitaron Venezuela para hacer un "diagnóstico de la democracia en América Latina y analizar las consecuencias del populismo", de donde fue deportado hacia Perú.

Nuestro total respaldo al pueblo venezolano para que voten de manera libre, sin presiones🇻🇪 Como comunidad internacional, velaremos desde donde estemos porque se respeten sus derechos humanos, sus garantías en el proceso electoral, para que sea transparente, pacífico y el régimen… pic.twitter.com/sSpPsW36HT — Acción Nacional (@AccionNacional) July 28, 2024

Antes, viajó a Colombia acompañado de Mariana Gómez del Campo, secretaria de asuntos internacionales del PAN, para reunirse con el Partido Conservador de ese país. De estos viajes no hay información pública acerca de los hospedajes, alimentación y transporte terrestre de Marko Cortés y la comitiva que lo ha acompañado

Otra salida internacional de la que se desconocen los gastos fue en septiembre de 2022 por Bélgica y Alemania, ahí Cortés Mendoza buscó un pronunciamiento del Parlamento Europeo contra un "régimen autoritario" en México.