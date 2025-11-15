Cuatro cócteles sencillos inspirados en las señoras de "Mentiras All Stars"

¿Qué llevaría un coctel inspirado en Daniela o en Dulce de "Mentiras All Stars"? Aquí 4 recetas para preparar en casa.

Cuidad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- "Mentiras All Stars" es lo mejor para cantar a todo pulmón los himnos ochenteros. Baileys, el licor número 1 de las señoras y aliado de este musical icónico, compartió con Mundano cuatro cócteles inspirados en los personajes que nos han puesto a reír, llorar y, sobre todo, a cantar como todo una señora frente al espejo.

Ya sea que te identifiques con la señora que resuelve todo como Yuri, con la señora de las Lomas como Daniela, con la señora de los gatos como Dulce o con la señora del chismecito como Lupita, en el Mentiverso siempre hay un coctel de Baileys.

Daniela: la fresita

Este coctel está inspirado en la señora que brilla entre lujo y sofisticación, la más iconic y aesthetic, la que sabe perfecto disfrutar de la vida de una manera glam y trendy. Un drink elegante, chic y con ese toque señorial fashion.

Ingredientes:

60 ml de Baileys Original

90 ml de la leche de tu elección

3-4 hielos grandes

15 g de azúcar

6 gotas de colorante alimentario rosa

Crema batida, trocitos de chocolate y chispas de colores rosa para decorar

Preparación:

Se licúan 60 ml de Baileys Original, 90 ml de leche, 15 g de azúcar, de 3 a 4 hielos y 6 gotitas de colorante alimentario rosa. Ya que tengamos una mezcla homogénea, se sirve en un vaso tipo rocks y se decora con crema batida, trocitos de fresa y chispas deeee…color de rosa.

Dulce: Miau miau

Este coctel está inspirado en las señoras cat lover, para las que convierte cada momento en un purr-fect drama.

Ingredientes:

60 ml de Baileys Original

90 ml de la leche de tu elección

3-4 hielos grandes

15 g de azúcar

3 g de matcha en polvo

6 gotas de colorante alimentario verde

Crema batida y chispas de colores verdes para decorar

Preparación:

Se licúan 60 ml de Baileys Original, 90 ml de leche, azúcar al gusto, 3 g de matcha en polvo, 6 gotas de colorante alimentario verde y hielos. Una vez cremosa y suave, se sirve en vaso rocks y se corona con crema batida y como plus chispas verdes.

Yuri: chocolate lo juro

Este coctel está inspirado en las señoras que siempre tienen la respuesta para todo y convierten cualquier drama en triunfo. Un drink sofisticado para quien sabe resolver la vida en ¡1, 2 por 3!

Ingredientes:

60 ml de Baileys Chocolate

90 ml de la leche de tu elección

3-4 hielos grandes

15 g de azúcar

6 gotas de colorante alimentario azul

Crema batida y chispas de colores azules para decorar

Preparación:

Se licúan 60 ml de Baileys Chocolate, 90 ml de leche, 15 g de azúcar, hielos y 6 gotitas de colorante alimentario azul (porque aquí todo tiene solución). Cuando la mezcla ya esté lista, se sirve en un vaso rocks y se decora con crema batida y chispas azules, porque somos señoras que resuelven ¡pero con estilo!

Lupita: beibis Baileys (Como diría Lupita)

Un coctel con alma de postre inspirado en las señoras que se saben todos los chismecitos, los secretos de la oficina y nunca se te van los detalles importantes.

Ingredientes:

60 ml de Baileys Original

90 ml de la leche de tu elección

Azúcar al gusto

3-4 hielos grandes

20 g de cajeta o dulce de leche

6 gotas de colorante alimentario amarillo

Crema batida y chispas de colores amarillos para decorar

Preparación: