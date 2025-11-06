¿Conoces la gastronomía de Morelos? Cocineras tradicionales y arte en este festival

Nancy Chávez

06/11/2025 - 7:00 am

Festival Sabor es Morelos.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Qué son los uchepos y las corundas? Te contamos de estas delicias michoacanas

¿Antojo de carnitas? ¿Dónde probar las auténticas carnitas michoacanas?

¿Sabes cuáles son los grandes tesoros históricos del estado de Nayarit?

Además de la oferta gastronómica habrá productos del campo morelense, mezcal con denominación de origen y actividades culturales.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- El Festival Internacional gastronómico Sabor es Morelos se realizará el 6 y 7 de diciembre en la Avenida Hidalgo de Cuernavaca y contará con la participación de más de 60 restaurantes, productores locales, artesanos, talento artístico, escuelas de gastronomía y productores locales, para mostrar la riqueza de la gastronomía mexicana y en especial la del estado.

Griselda Hurtado, Directora General del Festival, señaló en conferencia de prensa que Sabor es Morelos está seccionado por diferentes pabellones, entre los que destacan las cocineras tradicionales, el pabellón de Perú y uno más a Celaya - país y estado invitado respectivamente-. Agregó que el horario será de 10 de la mañana a 8 de la noche.

Para esta edición, la número 14, tendrán más de 150 expositores y esperan a alrededor de 110 mil visitantes, lo que dejará una derrama económica de aproximadamente 160 millones de pesos.

Sabor es Morelos
Sabor es Morelos se realizará en Cuernavaca. Foto: Cortesía

Cisco Jiménez, artista morelense, quien es el organizador del pabellón de arte, mencionó que hay un concurso de fotografía gastronómica abierto al público, además de una muestra de esculturas con propuesta de arte público, se contará con la banda infantil de Morelos, performance de danza contemporánea.

Jorge Orihuela Pérez, director general de Orgullo Morelos, dijo que el festival es un claro ejemplo de cómo la cultura y la economía pueden caminar de la mano, agregó que esto se traduce en empleos y derrama económica , además habrá un pabellón llamado Orgullo Morelos con productos gourmet elaborado por manos morelenses. "No sólo se celebra la gastronomía, se celebra el trabajo, la creatividad y la pasión de nuestra gente", compartió.

El Secretario de turismo del estado de Morelos, acotó que tienen claro que él segmento de turismo gastronómico es importante por eso la apuesta de tener eventos de calidad.

El chef Ronal Bautista Olivera de Bolichea 21 se dijo agradecido de participar en este festival contó que la gastronomía une países y en este festival presentará la basta gastronomía peruana, habrá ceviche peruano con leche de tigre. "Como cocinero peruano voy a representar lo que es mi cocina porque la gastronomía en realidad une países, hermana, abraza. Como ven en el pescado dice, 'Somos libres y hemos siempre', es parte del himno nacional del Perú. En este festival vamos a representar esa basta gastronomía peruana que hemos dominado muy bien, que es la parte marina, el plato más representativo del Perú es el ceviche peruano", dijo el chef.

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Autoridad sin ley, poder sin Estado

"Lo que hay no es una lucha entre el Estado y el crimen, sino una coexistencia ambigua....
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Seguridad

"El episodio manda un terrible mensaje y es que la falla de seguridad es generalizada en el...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Antes a ellos les importaba Uruapan, eran la oposición por México

"Uruapan le importa a los mexicanos en estos momentos, como Guerrero, o Tamaulipas, o Baja California, o...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

+ Sección

Galileo

Médicos analizan esperma humano

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La exministra Presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, dijo que los cambios al Poder Judicial se debieron a la sobrerrepresentación electoral.
1

Norma Piña reaparece en la UNAM y revela: "Hicimos de todo para defender al PJ"

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
2

Mafias factureras

Fernando Farías Laguna fue vinculado a una red de "huachicol fiscal"
3

La FGR solicita orden de captura contra Fernando Farías Laguna por "huachicol fiscal"

La protesta de Fátima Bosch en el Miss Universo 2025 provocó reacciones de solidaridad y apoyo del mundo entero, desde sus compañeras hasta políticos.
4

La protesta de una mexicana contra el machismo en el Miss Universo hace eco global

Claudia Sheinbaum Pardo dijo que las fotos que publicó el periódico Reforma sobre el acoso que sufrió ayer la revictimizan, por lo que exigió una disculpa.
5

Claudia dice que las fotos de Reforma sobre el acoso la revictimizan y exige disculpa

Seguridad
6

Seguridad

El presidente de la empresa española Telefónica, Marc Murtra, confirmó ayer que la compañía también saldrá de Venezuela, México y Chile.
7

Telefónica sale de México, Venezuela y Chile; evalúa dejar de cotizar en Wall Street

Plantación de limones en Michoacán
8

DATOS ¬ La riqueza de Michoacán atrajo como miel a cárteles, grandes capos y sicarios

Fiscal de Michoacán vincula al CJNG con asesinato de Carlos Manzo.
9

El Fiscal de Michoacán vincula al CJNG con el asesinato del Alcalde Carlos Manzo

Los corolarios de Trump.
10

Trump y los corolarios

11

La generación Z en Michoacán

El guardia agredió a la mujer y a la alumna en muletas en la entrada del CCH Vallejo, de la UNAM.
12

VIDEO ¬ Guardias de la UNAM agreden a alumna de CCH Vallejo en muletas y a su mamá

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos
13

"No se trata sólo de Venezuela", afirma Donald Trump sobre los ataques contra lanchas

14

Senado recibe la primera renuncia de un Juez elegido mediante la elección judicial

Las empresas de Ricardo Salinas Pliego solicitaron otras prórrogas en varios amparos respecto al pago de impuestos pendientes, pero la SCJN rechazó sus pedidos.
15

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Festival Sabor es Morelos.
1

¿Conoces la gastronomía de Morelos? Cocineras tradicionales y arte en este festival

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos
2

"No se trata sólo de Venezuela", afirma Donald Trump sobre los ataques contra lanchas

Gilberto Bátiz, Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
3

Gilberto Bátiz asume la Presidencia del TEPFJ y presenta los cinco ejes de su gestión

Plantación de limones en Michoacán
4

DATOS ¬ La riqueza de Michoacán atrajo como miel a cárteles, grandes capos y sicarios

Fernando Farías Laguna fue vinculado a una red de "huachicol fiscal"
5

La FGR solicita orden de captura contra Fernando Farías Laguna por "huachicol fiscal"

6

Adán Augusto es sorprendido, otra vez, viendo contenido deportivo en plena sesión

Christopher Landau, exembajador estadounidense en México y actual subsecretario de Estado del gobierno de Donald Trump, se ha convertido en uno de los principales promotores de la nueva ofensiva diplomática de Washington en América Latina. Desde sus redes sociales y en declaraciones públicas, ha emprendido una serie de ataques y presiones hacia gobiernos que no se alinean con la visión trumpista, entre ellos México, Venezuela y Colombia, reeditando el tono intervencionista que marcó su primera etapa en el país.
7

CLOSE UP ¬ Landau se vuelve “comandante” de la policía política global del trumpismo

EU anuncia reducción de vuelos por cierre de gobierno.
8

EU reducirá vuelos en 40 aeropuertos a partir del viernes por cierre de Gobierno

Jóvenes de Michoacán rechazan uso político de sus movilizaciones.
9

Jóvenes exigen paz en Michoacán y condenan que partidos se aprovechen de su reclamo

Fiscal de Michoacán vincula al CJNG con asesinato de Carlos Manzo.
10

El Fiscal de Michoacán vincula al CJNG con el asesinato del Alcalde Carlos Manzo

La deuda de Pemex que debe saldar el gobierno de Sheinbaum, como lo hizo antes Andrés Manuel López Obrador, fue contratada con el aval de Calderón y Peña
11

#PuntosYComas ¬ La violencia en Michoacán se agravó en gobiernos de Calderón y Peña

12

La ONU condena acoso a Sheinbaum y pide no minimizar la violencia contra mujeres