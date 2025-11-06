¿Conoces la gastronomía de Morelos? Cocineras tradicionales y arte en este festival

Además de la oferta gastronómica habrá productos del campo morelense, mezcal con denominación de origen y actividades culturales.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- El Festival Internacional gastronómico Sabor es Morelos se realizará el 6 y 7 de diciembre en la Avenida Hidalgo de Cuernavaca y contará con la participación de más de 60 restaurantes, productores locales, artesanos, talento artístico, escuelas de gastronomía y productores locales, para mostrar la riqueza de la gastronomía mexicana y en especial la del estado.

Griselda Hurtado, Directora General del Festival, señaló en conferencia de prensa que Sabor es Morelos está seccionado por diferentes pabellones, entre los que destacan las cocineras tradicionales, el pabellón de Perú y uno más a Celaya - país y estado invitado respectivamente-. Agregó que el horario será de 10 de la mañana a 8 de la noche.

Para esta edición, la número 14, tendrán más de 150 expositores y esperan a alrededor de 110 mil visitantes, lo que dejará una derrama económica de aproximadamente 160 millones de pesos.

Cisco Jiménez, artista morelense, quien es el organizador del pabellón de arte, mencionó que hay un concurso de fotografía gastronómica abierto al público, además de una muestra de esculturas con propuesta de arte público, se contará con la banda infantil de Morelos, performance de danza contemporánea.

Jorge Orihuela Pérez, director general de Orgullo Morelos, dijo que el festival es un claro ejemplo de cómo la cultura y la economía pueden caminar de la mano, agregó que esto se traduce en empleos y derrama económica , además habrá un pabellón llamado Orgullo Morelos con productos gourmet elaborado por manos morelenses. "No sólo se celebra la gastronomía, se celebra el trabajo, la creatividad y la pasión de nuestra gente", compartió.

El Secretario de turismo del estado de Morelos, acotó que tienen claro que él segmento de turismo gastronómico es importante por eso la apuesta de tener eventos de calidad.

El chef Ronal Bautista Olivera de Bolichea 21 se dijo agradecido de participar en este festival contó que la gastronomía une países y en este festival presentará la basta gastronomía peruana, habrá ceviche peruano con leche de tigre. "Como cocinero peruano voy a representar lo que es mi cocina porque la gastronomía en realidad une países, hermana, abraza. Como ven en el pescado dice, 'Somos libres y hemos siempre', es parte del himno nacional del Perú. En este festival vamos a representar esa basta gastronomía peruana que hemos dominado muy bien, que es la parte marina, el plato más representativo del Perú es el ceviche peruano", dijo el chef.