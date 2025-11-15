La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Redacción/SinEmbargo

15/11/2025 - 4:41 am

Paciente con diabetes

El Centro de Tratamiento Integral de la Obesidad del Hospital Vald'Hebron también señaló que los pacientes con diabetes tienen casi el doble de probabilidades de presentar enfermedad cardiaca o un ictus.

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS).- La endocrina y coordinadora del Centro de Tratamiento Integral de la Obesidad del Hospital Vald'Hebron, Andreea Ciudin, ha afirmado que la diabetes tipo 2 multiplica el riesgo cardiovascular y está detrás de hasta el 40 por ciento de los casos de enfermedad renal crónica.

"En nuestro entorno, la diabetes es la primera causa de enfermedad renal crónica y puede estar presente entre el 30 y el 40 por ciento de las personas con diabetes tipo 2; también aumenta el riesgo de insuficiencia cardiaca, que puede afectar a una proporción relevante de estos pacientes a lo largo de su vida", ha explicado Ciudin en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se celebró el viernes.

Además, la experta ha subrayado que las personas con diabetes tienen casi el doble de probabilidades de presentar enfermedad cardiaca o un ictus que los adultos sin diabetes. La doctora subraya la necesidad de considerar las diferencias por sexo: "En mujeres con diabetes, el riesgo de infarto agudo de miocardio o angina es superior al 40 por ciento respecto a los hombres con diabetes, en gran medida porque presentan peores perfiles de riesgo cardiovascular, con mayor tendencia a la obesidad, hipertensión e hipercolesterolemia".

Pacientes con diabetes
Pacientes haciendo ejercicio en la Clínica Especializada en el Manejo Integral de la Diabetes Iztapalapa, en la Ciudad de México. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

La endocrina señala que la conexión cardiorrenal de la diabetes se agrava porque sus fases iniciales transcurren sin síntomas. Tanto la diabetes tipo 2 como la enfermedad renal crónica son patologías silenciosas; cuando el paciente nota algo, a menudo ya hay daño establecido. "Por eso insistimos en la detección precoz: analíticas periódicas de sangre y orina para monitorizar glucosa, función renal y evaluación del riesgo cardiovascular", añade la doctora.

Prevenir desde la raíz

En la raíz del problema, uno de los factores que más puede influir es la obesidad, entendida como exceso y/o disfunción de la grasa corporal, no sólo como peso elevado, y por eso evaluar la composición corporal y medir el perímetro de cintura es decisivo; un cociente cintura/altura >0,5 se asocia a mayor riesgo cardiometabólico incluso con IMC no alto.

Esa adiposidad visceral disfuncional promueve resistencia a la insulina, hipertensión y sobrecarga renal, contribuyendo a complicaciones en el eje cardio-renal-metabólico. Entre las consecuencias ligadas a la hiperglucemia sostenida se encuentra la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía periférica, así como eventos cardiovasculares mayores, mientras que el hígado metabólico o hígado graso se ha convertido en principal causa de trasplante hepático en el mundo desarrollado.

"La diabetes tipo 2 puede entrar en remisión metabólica si abordamos su raíz; no hablamos de cura definitiva, porque si 'se enfada el adipocito' puede volver, pero sí de revertir su curso en muchos casos", aclara la doctora. "Tratando bien la obesidad y la disfunción del tejido adiposo, podemos prevenir hasta un 80 por ciento de los nuevos casos de diabetes tipo 2", finaliza.

Paciente con diabetes
Paciente con diabetes acude a revisión a la Clínica Especializada en el Manejo Integral de la Diabetes Iztapalapa, en la Ciudad de México. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

Concienciación: Una necesidad en diabetes

La mayoría de los diagnósticos de diabetes tipo 2 se descubren en analíticas rutinarias, de ahí la importancia de los controles periódicos y de vigilar parámetros como la glucosa y el perímetro de cintura.

"La diabetes es una prioridad y nuestro compromiso es firme: promover la concienciación, apoyar a los pacientes y colaborar con el sistema sanitario para fortalecer el cribado, la educación y el seguimiento de las complicaciones cardiacas, renales y metabólicas", señala la directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado AstraZeneca, Marta Moreno.

Además agrega que seguirán, "impulsando iniciativas que ayuden a prevenir la enfermedad y a mejorar los resultados en salud desde la identificación temprana hasta el manejo integral".

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, Ciudin de la mano de AstraZeneca ha participado en un episodio especial del 'podcast' 'Vidas Contadas', presentado por Enric Sánchez, en el que comparte pautas sobre cómo alimentarse mejor, cuáles son las causas de la diabetes y cómo evitarla, con mensajes prácticos y comprensibles para favorecer un cambio de hábitos sostenible.

Paciente con diabetes
Paciente con diabetes acude a revisión a la Clínica Especializada en el Manejo Integral de la Diabetes Iztapalapa, en la Ciudad de México. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

Paciente con diabetes

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

