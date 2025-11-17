José Antonio Cruz Medina es designado como el nuevo titular de la SSP de Michoacán

Redacción/SinEmbargo

16/11/2025 - 10:37 pm

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, designó este domingo a José Antonio Cruz Medina como el nuevo titular de la SSP de la entidad.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Fuerzas federales arriban a Michoacán como parte del "Plan por la Paz y la Justicia"

Conago respalda el "Plan Michoacán por la Paz"; le dará seguimiento a su aplicación

Operativos en Michoacán dejan cinco detenidos y más de 15 kilos de droga incautada

El Gobernador Ramírez Bedolla destacó que la llegada de Cruz Medina representa un relevo estratégico para consolidar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmabrgo).- El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, designó este domingo a José Antonio Cruz Medina como el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) para fortalecer la estrategia de seguridad que la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el 4 de noviembre pasado.

"Hoy damos un paso firme en el fortalecimiento de nuestra estrategia de seguridad: José Antonio Cruz Medina asume la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado", publicó el mandatario en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

El nombramiento de Cruz Medina tiene la intención de fortalecer el acercamiento a las autoridades federales mediante el trabajo coordinado con el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum.

Para Ramírez Bedolla, su llegada "representa un relevo estratégico que impulsa la consolidación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en plena coordinación con el Gobierno de México y con la estrategia de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo".

El Gobierno de Michoacán informó en un comunicado que Cruz Medina llega al nuevo cargo tras desempeñarse como Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde encabezó áreas de análisis, inteligencia y operación policial. Además, tuvo responsabilidades en la Guardia Nacional (GN) y la extinta Policía Federal.

"Su incorporación a la SSP busca reforzar las acciones articuladas entre instituciones federales y estatales en materia de combate a la delincuencia y reducción de la violencia", señaló.

En octubre de 2022, fue subsecretario de Investigación Especializada (SIE) de la propia SSP, además de ocupar puestos estratégicos como director General de Operaciones Técnicas y Tácticas de la División de Investigación de la extinta Policía Federal. En esta dependencia coordinó investigaciones contra grupos delictivos de alto impacto y logró la captura de diversos objetivos prioritarios.

También fungió como Coordinador Estatal en la Fiscalía de Baja California. "Por su desempeño, ha recibido Mención Honorífica de la Policía Federal y diversas certificaciones en vigilancia e inteligencia táctica", se puede leer en el comunicado oficial.

"Su preparación internacional incluye el Reentrenamiento del FBI en México, capacitación en combate en guerrilla urbana y zonas hostiles de la Academia Europea de Seguridad en Polonia, así como el curso de Planeación de Operaciones Rurales y Gerencia del Servicio Policial de la Policía Nacional de Colombia".

La Administración de Ramírez Bedolla subrayó que "con su llegada a la SSP, se prevé una etapa de mayor articulación institucional y fortalecimiento operativo, orientada a consolidar la pacificación de Michoacán bajo una visión integral, profesional y de cooperación intergubernamental".

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

“El Hemisferio es mío”

“Todo indica que en las próximas semanas el gobierno de Estados Unidos, que preside Donald Trump, propiciará...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Tus dos muertos

"Hace ocho años, en febrero de 2017, Arturo Martinelli, quien había sido mi alumno, me escribió vía...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Deporte profesional, estructuras de apuestas ilícitas y corrupción

“La locura colectiva del dinero domina el deporte profesional".
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La movilización de la Generación Z

"Nuestra Generación Z es política en el sentido cultural y moral, menos institucional, pues se moviliza frente...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
+ Sección

Opinión en Video

Extorsionando con la extorsión
Por Jorge Zepeda Patterson

Extorsionando con la extorsión

Justicia selectiva
Por Muna D. Buchahin

Justicia selectiva

El Santa Claus de la DrogaCola
Por Alejandro Calvillo

El Santa Claus de la DrogaCola

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

+ Sección

Galileo

Los primeros ejemplares de la mariposa monarca con microtransmisores satelitales MW026 arribaron a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.

Mariposas monarca con transmisores satelitales arriban a Michoacán desde Kansas, EU

¿Es posible seguir una dieta “saludable” y estar expuestos a sustancias tóxicas? Sí, pero no por aditivos artificiales o pesticidas, sino por las micotoxinas.

Micotoxinas: ¿Qué son y por qué son tan peligrosos para mujeres? Estudio lo explica

El alcohol es un hábito para muchas personas sin que éstas sean conscientes del daño que puede llegar a ocasionar en su salud y entornos sociales.

El alcohol, la droga cotidiana y aceptada que dispara riesgos graves para la salud

Expertos advierten del auge de falsas recomendaciones en redes sociales, como el consumo de vinagre de manzana sin filtrar, para controlar la glucosa.

Especialista alerta por riesgos de usar vinagre para controlar glucosa en diabéticos

Paciente con diabetes

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
2

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de ganar con trampas y espionaje

3

Extorsionando con la extorsión

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías en hospitales.
4

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías linchados, en hospitales

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró este domingo la reapertura del tramo Juanacatlán-Observatorio de la línea 1 del Metro.
5

La Línea 1 del Metro vuelve a operar totalmente renovada tras 3 años de trabajos

6

La iglesia mete la nariz en política: denuncia “ideologías que confunden y dividen”

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
7

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

A pesar de su oscuro historial, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, rindieron el domingo pasado un homenaje al exgobernador priista por el 117 aniversario de su natalicio.
8

No sólo es Rubén Figueroa: morenistas en todo México abrazan íconos del viejo régimen

Ataque armado durante una carrera de caballos en Parral, Chihuahua, deja siete muertos
9

Ataque armado durante una carrera de caballos en Parral, Chihuahua, deja 7 muertos

Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales.
10

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.
11

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Autoridades del Edomex detuvieron este domingo en el municipio de San Mateo Atenco, a cuatro sujetos de ciudadanía colombiana que extorsionaban a un menor.
12

Cuatro colombianos, entre ellos un menor, son capturados en el Edomex por extorsión

Trump exige a NBC el despido de Seth Meyers
13

Trump exige a NBC el despido de Seth Meyers tras bromear sobre su vínculo con Epstein

Izquierda aventaja elección presidencial de Chile.
14

Izquierda aventaja elección presidencial de Chile; Jara y Kast van a segunda ronda

La "movilización de la Generación Z” del sábado 15 de noviembre, donde los jóvenes de la generación z se asomaron a cuentagotas.
15

CRÓNICA ¬ Violencia y viejos conocidos en la marcha de “jóvenes”... con pocos jóvenes

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, designó este domingo a José Antonio Cruz Medina como el nuevo titular de la SSP de la entidad.
1

José Antonio Cruz Medina es designado como el nuevo titular de la SSP de Michoacán

Quien haya matado a Carlos Manzo debe pagar: Bedolla.
2

Sean del partido que sean, si mataron a Carlos Manzo deben pagar: Alfredo Bedolla

Los primeros ejemplares de la mariposa monarca con microtransmisores satelitales MW026 arribaron a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.
3

Mariposas monarca con transmisores satelitales arriban a Michoacán desde Kansas, EU

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró este domingo la reapertura del tramo Juanacatlán-Observatorio de la línea 1 del Metro.
4

La Línea 1 del Metro vuelve a operar totalmente renovada tras 3 años de trabajos

5

La iglesia mete la nariz en política: denuncia “ideologías que confunden y dividen”

A pesar de su oscuro historial, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, rindieron el domingo pasado un homenaje al exgobernador priista por el 117 aniversario de su natalicio.
6

No sólo es Rubén Figueroa: morenistas en todo México abrazan íconos del viejo régimen

Autoridades del Edomex detuvieron este domingo en el municipio de San Mateo Atenco, a cuatro sujetos de ciudadanía colombiana que extorsionaban a un menor.
7

Cuatro colombianos, entre ellos un menor, son capturados en el Edomex por extorsión

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, condenó este domingo los actos de violencia de la marcha "Generación Z" en el Zócalo.
8

Brugada y Morena responsabilizan a oposición por violencia en marcha “Generación Z"

El portaaviones Gerald R. Ford, el más grande y avanzado de EU, arribó al Caribe para unirse al combate contra barcos que trafican drogas desde Venezuela.
9

Portaaviones más poderoso de EU llega al Caribe; Trump ordena nuevo ataque y mueren 3

Izquierda aventaja elección presidencial de Chile.
10

Izquierda aventaja elección presidencial de Chile; Jara y Kast van a segunda ronda

Caravana Coca-Cola
11

DATOS ¬ La “magia navideña de Coca Cola” promueve bebida ligada a enfermedad y dolor

Periodistas y civiles denunciaron haber sido agredidos y asaltados por manifestantes que participaron en la marcha de la "Generación Z" en la CdMx y otros estados
12

Marcha de "Generación Z" también quedó marcada por agresiones a periodistas y civiles