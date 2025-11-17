José Antonio Cruz Medina es designado como el nuevo titular de la SSP de Michoacán

El Gobernador Ramírez Bedolla destacó que la llegada de Cruz Medina representa un relevo estratégico para consolidar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmabrgo).- El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, designó este domingo a José Antonio Cruz Medina como el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) para fortalecer la estrategia de seguridad que la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el 4 de noviembre pasado.

"Hoy damos un paso firme en el fortalecimiento de nuestra estrategia de seguridad: José Antonio Cruz Medina asume la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado", publicó el mandatario en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

El nombramiento de Cruz Medina tiene la intención de fortalecer el acercamiento a las autoridades federales mediante el trabajo coordinado con el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum.

Hoy damos un paso firme en el fortalecimiento de nuestra estrategia de seguridad: José Antonio Cruz Medina asume la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Su llegada representa un relevo estratégico que impulsa la consolidación del Plan Michoacán por la… pic.twitter.com/QiUHA8CWxe — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) November 16, 2025

Para Ramírez Bedolla, su llegada "representa un relevo estratégico que impulsa la consolidación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en plena coordinación con el Gobierno de México y con la estrategia de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo".

El Gobierno de Michoacán informó en un comunicado que Cruz Medina llega al nuevo cargo tras desempeñarse como Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde encabezó áreas de análisis, inteligencia y operación policial. Además, tuvo responsabilidades en la Guardia Nacional (GN) y la extinta Policía Federal.

"Su incorporación a la SSP busca reforzar las acciones articuladas entre instituciones federales y estatales en materia de combate a la delincuencia y reducción de la violencia", señaló.

En octubre de 2022, fue subsecretario de Investigación Especializada (SIE) de la propia SSP, además de ocupar puestos estratégicos como director General de Operaciones Técnicas y Tácticas de la División de Investigación de la extinta Policía Federal. En esta dependencia coordinó investigaciones contra grupos delictivos de alto impacto y logró la captura de diversos objetivos prioritarios.

También fungió como Coordinador Estatal en la Fiscalía de Baja California. "Por su desempeño, ha recibido Mención Honorífica de la Policía Federal y diversas certificaciones en vigilancia e inteligencia táctica", se puede leer en el comunicado oficial.

"Su preparación internacional incluye el Reentrenamiento del FBI en México, capacitación en combate en guerrilla urbana y zonas hostiles de la Academia Europea de Seguridad en Polonia, así como el curso de Planeación de Operaciones Rurales y Gerencia del Servicio Policial de la Policía Nacional de Colombia".

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se refuerza la seguridad con 10,506 elementos de la @GN_MEXICO_, 1,781 de @SEMAR_mx, además de 277 elementos, 70 patrullas y agentes de investigación en coordinación con @FiscaliaMich y @Defensamx1. pic.twitter.com/ck4c6hzYQ5 — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) November 10, 2025

La Administración de Ramírez Bedolla subrayó que "con su llegada a la SSP, se prevé una etapa de mayor articulación institucional y fortalecimiento operativo, orientada a consolidar la pacificación de Michoacán bajo una visión integral, profesional y de cooperación intergubernamental".