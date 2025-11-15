Operativos en Michoacán dejan cinco detenidos y más de 15 kilos de droga incautada

El operativo tuvo como propósito reforzar la iniciativa gubernamental Plan Michoacán, presentada por la Presidenta Sheinbaum.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) detuvieron este viernes en tres localidades de Michoacán, en diferentes acciones, a cinco personas a las que se les aseguraron armas de fuego y drogas.

En el municipio de Zamora, los agentes de seguridad detuvieron a tres sujetos que portaban cinco kilos de cristal, 10 kilos de mariguana, dos armas largas, un cargador y tres vehículos.

En tanto, en Apatzingán, se detuvo a un cuarto implicado además de asegurar cuatro armas largas, 10 cargadores, 220 cartuchos y un vehículo.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_ en coordinación con @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich, realizaron operativos en Zamora, Apatzingán y Morelia, donde detuvieron a 5 personas y aseguraron 6 armas largas, 220 cartuchos, 11… pic.twitter.com/xq2Rq78dZh — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 14, 2025

En el municipio de Morelia las acciones de seguridad y vigilancia de las corporaciones encargadas del operativo aseguraron cinco kilos de mariguana, dos equipos de cómputo, nueve teléfonos celulares, una prensa hidráulica, una báscula gramera y una máquina selladora. En esta acción fue detenida la quinta persona relacionada con estos hechos.

Los detenidos fueron notificados de los derechos de ley que los amparan y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien determinará su situación jurídica.

En su cuenta oficial de X, el Gabinete de Seguridad dijo que "continuaremos realizando operativos estratégicos para debilitar a los grupos delictivos y recuperar la tranquilidad en la región".

Las detenciones se coordinaron con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Autoridades fortalecen presencia en Michoacán

En el contexto del fortalecimiento de la estrategia de seguridad para la entidad, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió el día de ayer en Morelia con autoridades de los tres niveles de Gobierno.

"Revisamos los ejes estratégicos: inteligencia, atención a las causas, coordinación, regionalización y blindaje de fronteras para prevenir delitos, combatir la extorsión y proteger a las familias y la actividad económica. Agradecemos a las y los presidentes municipales que expresaron su confianza y disposición para trabajar con el estado y la federación", detalló el funcionario federal en su cuenta de X.

García Harfuch dijo que el estado es prioridad para el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, por lo que la presencia de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad será constante para "supervisar y avanzar en la construcción de la paz".

La titular del Ejecutivo federal dijo que el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", es una estrategia integral que parte de la convicción de que "la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida".