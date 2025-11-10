Conago respalda el "Plan Michoacán por la Paz"; le dará seguimiento a su aplicación

La Conago expresó su respaldo al "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" de la Presidenta Claudia Sheinbaum; destacó su enfoque integral en seguridad, desarrollo y educación.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) manifestó este lunes su apoyo al "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", presentado ayer por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

A través de un comunicado, el organismo señaló que el proyecto representa una oportunidad para fortalecer la paz, la justicia y la rendición de cuentas -en una entidad que enfrenta altos índices de violencia y retos sociales- mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de Gobierno y la participación ciudadana.

"Su enfoque integral prioriza la participación de la ciudadanía, las comunidades, las mujeres, los jóvenes y las víctimas, fortaleciendo el tejido social y la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno. La Conago considera que este esfuerzo representa una oportunidad histórica para recuperar la paz y la prosperidad en Michoacán, y avanzar hacia un México más justo, seguro y solidario", se lee en el boletín.

Respaldamos el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo, en coordinación con el Gobierno de la República, un México más justo y seguro. pic.twitter.com/hUoEyepoSe — CONAGO (@CONAGO_oficial) November 10, 2025

La Conago destacó que la estrategia se construye bajo tres acciones principales: seguridad y justicia; desarrollo económico con justicia; y educación y cultura para la paz. Para la agrupación, cada apartado busca promover la reconstrucción del tejido social y la atención integral de los municipios con mayor vulnerabilidad.

A raíz de ello, los gobernadores y las gobernadoras reafirmaron su compromiso de colaborar estrechamente con el Gobierno de la República, impulsar la participación social, promover el crecimiento económico incluyente, y fortalecer la educación y la cultura como herramientas para alcanzar un bienestar en la población.

La Conferencia también asumió el compromiso de dar seguimiento puntual a la aplicación del plan, con el fin de garantizar resultados medibles, transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía.

¿De qué trata el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia"?

El "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" contempla más de 100 acciones y una inversión superior a 57 mil millones de pesos (mdp), distribuidos en 12 ejes que incluyen seguridad, infraestructura, salud, vivienda, cultura, juventud, equidad de género y atención a pueblos indígenas.

Entre las medidas destacan los despliegues de más de 10 mil 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional (GN), además de mil 781 efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) en municipios estratégicos como Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

Asimismo, se prevén inversiones en obras de electrificación, caminos, agua potable, becas educativas, hospitales, viviendas y programas sociales, y productivos orientados al desarrollo económico y comunitario.

Como parte de la estrategia, los avances del plan serán evaluados de manera quincenal y reportados cada mes, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y garantizar la paz en la entidad.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a supervisar personalmente la implementación de la iniciativa, misma que fue creada a raíz del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.

"A todas y todos los michoacanos, les decimos no están solos. Su Presidenta y todo el Gobierno de México los respalda. Personalmente daré seguimiento cada 15 días al 'Plan Michoacán' y daremos cuentas públicas de los avances del plan cada mes en la 'mañanera del pueblo'", dijo durante la presentación del proyecto.

Finalmente, subrayó que tras el homicidio del Edil de Uruapan, instruyó a las y los integrantes de su Gabinete a que se reunieran con representantes de todos los sectores de la sociedad michoacana, incluyendo a autoridades municipales, agricultores, pueblos originarios, trabajadores, familiares de víctimas e iglesias, entre otros. Estos encuentros permitieron diseñar el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia".