La lectura se recupera en México: Inegi; tras 4 años de caídas, jóvenes la impulsan

El grupo de entre 12 y 24 años fue el que mayor porcentaje de lectura presentó, de acuerdo con el Inegi; se trata del primer aumento en las cifras desde 2021; 8 de cada 10 personas alfabetas en México leyó algún material en 2025.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– El hábito de la lectura en México ha resurgido, gracias al impulso que le dan sobre todo los más jovenes –adolescentes y adultos menores de 24 años– en todo el país, y con el protagonismo de las páginas de internet y sus variantes, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El grupo de 12 a 24 años presentó el mayor porcentaje de personas lectoras (89.1 por ciento, casi 9 de cada 10 encuestados) que leyeron al menos un libro, revista, periódico, historieta o página de internet, foro o blog en 2025, reveló el Módulo sobre lectura (Molec) publicado por el Inegi cada año. Por escolaridad, lo hizo la población con algún grado de educación superior: 93.8 por ciento.

Además, el Inegi reveló que el internet es protagonista de la lectura de los mexicanos, que tuvo su primer aumento registrado por el Inegi desde 2021. Del total de población alfabeta de 12 años y más, que suma casi 104 millones, el 62.5 por ciento leyó libros; en segundo lugar, con 45.7 por ciento, fueron las páginas de internet, foros o blogs.

Con el 29.6 por ciento, fueron las revistas; 24.8 por ciento se debió a los periódicos y 20.9 por ciento, a historietas, cómics o mangas. Alrededor de 83.5 millones de personas declararon leer redes sociales (Facebook, Whatsapp, X, entre otras); de ellas, 83.8 por ciento leyó también algún otro material y 16.2 por ciento, solo redes sociales.

El 7.9 por ciento de la población alfabeta de 12 años y más no leyó redes sociales ni algún material: 8.4 por ciento del total fueron hombres y 7.3 por ciento de mujeres.

Los números mejoraron con respecto a los años anteriores debido también a que el Inegi extendió su alcance con el Molec de 2025: hasta 2024, la información se recolectaba exclusivamente para la población de 18 años y más en 32 ciudades (una por entidad federativa) con 100 mil o más habitantes.

A partir de 2025, el Molec del Inegi expandió su cobertura para incluir a la población de 12 años y más, y se amplió a una representación nacional. Además, se implementó una actualización conceptual y metodológica en este programa estadístico, lo que genera una nueva serie de información.

¿Qué leen las mexicanas y mexicanos?

En 2025, ocho de cada 10 personas alfabetas de 12 años y más, a nivel nacional, declararon haber leído al menos uno de los cinco materiales de lectura: libro, revista, periódico, historieta o página de internet, foro o blog en 2025; y dos de cada 10 fue no lectora.

Según sexo, el tipo de material de lectura fue similar al de edades, excepto en la lectura de internet y de periódicos. Seis de cada 10 personas alfabetas en ambos sexos reportaron leer libros. Las proporciones también fueron idénticas para revistas (tres de cada 10) e historietas, cómics o mangas (dos de cada 10).

La diferencia se obtuvo en páginas de internet, foros o blogs, que leyeron cinco de cada 10 hombres por cuatro de cada 10 mujeres. La lectura de periódicos fue referida por tres de cada 10 hombres y dos de cada 10 mujeres.

Por grupos de edad, la población de 12 a 24 años presentó el mayor porcentaje de personas lectoras, con 89.1 por ciento. Siguieron los grupos de 25 a 39 años y 40 a 59 años, que tuvieron 85.7 y 74.2 por ciento, respectivamente. Para el grupo con menor nivel educativo (personas alfabetas con educación básica incompleta), 66.2 por ciento reportó la lectura de algún material. A su vez, 93.8 por ciento de las personas con algún grado aprobado en educación superior leyó alguno de estos materiales.

Los libros siguen siendo la clave de la lectura

El Molec del Inegi también reveló que, del total de población lectora de 12 años y más, 79 por ciento leyó algún libro: 80.4 por ciento de mujeres y 77.5 por ciento de hombres.

Según edad, los grupos de 12 a 24 y 25 a 39 años tuvieron un porcentaje superior a 80 por ciento de lectura de libros. La población con estudios de nivel superior reportó la lectura de libros en 88.9 por ciento. Los tipos de libros más leídos por las mujeres fueron literatura (48.3 por ciento) y autoayuda (46.1 por ciento); para los hombres, los específicos de alguna materia (39 por ciento) y de autoayuda (37.9 por ciento).

Además, siete de cada 10 personas lectoras de libros declararon leer libros por gusto y tres de cada 10, por necesidad. Respecto al formato, 81.3 por ciento de las y los lectores leyó libros impresos; el porcentaje fue más alto entre las mujeres (85.3 por ciento) que entre los hombres (76.7 por ciento). El 33.3 por ciento de la población leyó en formato digital.

Por su parte, en cuanto a la forma de adquisición de libros, 38 por ciento de las personas lectoras obtuvo el material regalado o prestado. Siguieron la compra de material nuevo (33 por ciento, un tercio) y la descarga gratuita (23 por ciento).

Las redes sociales también dominan en la lectura

El Molec del Inegi detalló este año que la lectura de revistas estuvo protagonizada un poco más por mujeres (38.8 por ciento) que por hombres (35.8 por ciento) en los últimos tres meses.

Por grupos de edad, 42.8 por ciento de personas de 25 a 39 años se inclinó por este tipo de lectura. Siguieron los grupos de 40 a 59 años (39.2 por ciento) y de 60 años y más (37.6 por ciento).

Con respecto a los periódicos, 27.4 por ciento de las mujeres y 35.8 por ciento de los hombres leyeron alguno la última semana. El 56 por ciento leyó en formato digital y 45.5 por ciento en formato impreso. El rango de edad con mayor porcentaje de lectura de este material fue de 25 a 39 años, con 37.1 por ciento.

Por último, la lectura en redes sociales es la de más amplitud: de los 103.9 millones de personas alfabetas de 12 años y más, ocho de cada 10 declararon leer redes sociales (Facebook, WhatsApp, X, entre otras). El mayor porcentaje de personas alfabetas lectoras de redes sociales lo obtuvo el grupo de 25 a 39 años, con 92.1 por ciento y el menor, el de 60 años y más, con 52.7 por ciento.