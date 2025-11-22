Trump da a Zelenski menos de una semana para decidir sobre plan de paz con Rusia

La Opinión

21/11/2025 - 6:00 pm

Donald Trump le dio menos de una semana a Zelenski para que acceda a entregar gran parte de su territorio, reducir su ejército y cumplir con todo lo demás que desea Rusia.

Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 21 de noviembre (LaOpinión).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump le concedió este viernes a su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski menos de una semana para definir si acepta o no un plan de paz que le propone para ponerle fin al conflicto bélico entablado con Rusia desde febrero de 2022.

El republicano, de 79 años, dio un giro rotundo respecto al apoyo que el demócrata Joe Biden brindó a los ucranianos durante cerca de tres años.

Su plan de 28 puntos se inclina por completo a favorecer al Kremlin, pues implica que Ucrania, además de ceder gran parte de su territorio, reduzca el tamaño de sus fuerzas armadas a no más de 600 mil militares y se comprometa a no unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Lo controversial es que, sin el apoyo financiero y armamentista de Estados Unidos, el gobierno de Zelenski queda indefenso para continuar resistiendo los embates de su rival, pues la ayuda de los países europeos resultaría insuficiente.

Donald Trump le dio menos de una semana Zelensky para que acceda a entregar gran parte de su territorio, a reducir su ejército y todo lo demás que desea Rusia. Foto: Li Dongxu, Xinhua

“He tenido muchos plazos, pero si las cosas van bien, se suelen prorrogar. Pero el jueves es la fecha límite”, expresó Trump durante entrevista telefónica concedida a Fox News dejando en claro que la respuesta de Ucrania debe llegar a más tardar el Día de Acción de Gracias.

Al enterarse de lo benéfica que resulta la propuesta de Trump para sus intereses expansionistas, Vladímir Putin, Presidente de Rusia, externó ante el Consejo de Seguridad que la postura del magnate estadounidense “podría constituir la base de un acuerdo de paz definitivo”.

 

Cabe señalar que Trump y Putin se reunieron a mediados de agosto en Anchorage, Alaska, y fue ahí donde se sentaron las bases que ahora tienen contra la pared a Ucrania.

A sabiendas de que su decisión carece ya de peso, Zelensky emitió un mensaje al pueblo ucraniano con un tinte de derrota, pues prácticamente, hacia donde se mueva, habrá perdido la guerra.

“La presión sobre Ucrania es ahora la más intensa. Ucrania puede enfrentarse a una elección muy difícil: la pérdida de dignidad, el riesgo de perder un socio clave, 28 puntos difíciles o un invierno extremadamente duro”, indicó.

De aceptar la propuesta de Trump, Ucrania perdería Crimea, Luhansk y Donetsk, regiones que pasarían a formar parte de Rusia.

