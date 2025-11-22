Texas busca al ganador de 78 mdd que aún no ha reclamado su premio de la lotería

21/11/2025 - 11:00 pm

Buscan al ganador de 78 millones que no ha reclamado su premio

Un boleto ganador de 78 millones de dólares en Texas no ha sido reclamado. ¿Dónde se vendió y cuánto falta para cobrarlo?

Por Samuel González

Los Ángeles, 21 de noviembre (LaOpinión).- Se busca al ganador de 78 millones de dólares de la lotería. Hay que recordarle que el tiempo sigue corriendo, no perdona, y ya ha roto una probabilidad de millones a uno como para permitir que su premio se pierda solo por no haber ido a las oficinas de la lotería a reclamarlo.

Las autoridades de la Oficina de Texas emitieron un comunicado para explicar donde fue vendido el boleto. El ganador del sorteo Lotto del estado compró su boleto en una tienda ubicada en Brownsville y resultó ser el único premiado el 15 de noviembre.

Sin embargo, nadie ha presentado el ticket para cobrar el premio, lo que mantiene el millonario monto en suspenso y ha generado curiosidad entre jugadores y residentes del sur del estado.

El boleto afortunado se vendió en Gordon’s Bait & Tackle, una tienda conocida en la comunidad local. Según la Lotería de Texas, este ticket coincidió con los seis números ganadores: siete, 17, 23, 28, 39 y 48.

Un boleto ganador de 78 millones de dólares en Texas no ha sido reclamado. Imagen ilustrativa. Foto: Margarito Pérez, Cuartoscuro

El premio mayor asciende a 78 millones de dólares, aunque la opción de pago único, antes de impuestos, sería de 43.6 millones de dólares. Esta cifra convierte el sorteo en uno de los más importantes en la historia reciente del juego.

“Estamos encantados de que un afortunado jugador haya comprado el boleto ganador del premio mayor de este tan esperado sorteo de Lotto Texas, que es uno de los más grandes en la historia del juego”, comentó Courtney Arbour, directora ejecutiva del Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas, dentro del mismo comunicado. “Esperamos conocer y felicitar al ganador cuando se presente a reclamar el premio”.

¿Hasta cuándo puede reclamar el premio?

El vencedor del sorteo tiene 180 días desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. Eso significa que, si nadie aparece, el plazo vencerá el 14 de mayo de 2026. Una vez que se cumpla esa fecha, el boleto expirará y el dinero no podrá ser reclamado, independientemente de las circunstancias.

La Lotería de Texas recordó que el sorteo del 15 de noviembre fue especial por su valor histórico. El premio comenzó como un bote de cinco millones de dólares durante el sorteo del 19 de febrero. Sin embargo, ningún jugador acertó los seis números en los siguientes 116 sorteos. Ese récord de acumulación terminó con la venta del boleto ganador en Brownsville, lo que convirtió al premio en el sexto más grande de Lotto Texas.

Hasta ahora, los funcionarios piden a todos los jugadores revisar sus boletos, especialmente quienes compraron en el área de Brownsville.

La historia de premios no reclamados es más común de lo que parece. Muchos jugadores olvidan verificar sus boletos o los extravían con facilidad. Otros creen haber comprado un sorteo distinto o no prestan atención a los números exactos.

Revisar cada ticket y guardarlo en un lugar seguro puede hacer la diferencia entre perder unos dólares o dejar escapar una fortuna de millones. Si compraste un boleto en Brownsville durante las fechas del sorteo, vale la pena revisarlo nuevamente. Podría ser tu oportunidad de cambiar tu futuro con un premio que sigue esperando a su verdadero dueño.

