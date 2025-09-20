La Lotería Nacional recauda 115.9 millones en ganancias para apoyar a mexicanos en EU

Redacción/SinEmbargo

19/09/2025 - 8:47 pm

La Lotería Nacional informó que el Sorteo “México con M de Migrante”, el primero con causa de la Presidenta Sheinbaum, fue un éxito y logró récord de ganancias.

Más de un millón y medio de mexicanos compraron un “cachito” para participar en el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”, estimó la Lotería Nacional.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- La Lotería Nacional informó este viernes que se celebró con éxito el Sorteo “México con M de Migrante”, el primer evento con causa organizado por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que logró un récord de ganancias.

La directora del organismo, Olivia Salomón, detalló que se obtuvo una utilidad estimada de 115.9 millones de pesos, recursos que serán destinados para apoyar la protección consular de connacionales mexicanos que radican en Estados Unidos (EU).

“Hoy México honra a sus migrantes con este sorteo, convertido en un cachito de amor que viajó de mano en mano”, dijo durante la conferencia presidencial matutina celebrada este viernes en Palacio Nacional.

De acuerdo con la titular de la Lotería Nacional, se estima que más de un millón y medio de mexicanas y mexicanos compraron un “cachito” para participar en el Sorteo “México con M de Migrante”, lo que permitió alcanzar un total en ventas de 338.5 millones de pesos.

A dicha cantidad se le restaron 222.6 millones de pesos que fueron destinados para el pago de premios, por lo que la utilidad por la venta de “cachitos” fue de 115.9 millones de pesos.

El Gran Sorteo Especial 303 “México con M de Migrante” se realizó el 15 de septiembre en el Palacio Postal y entregó un Premio Mayor de 255 millones de pesos, dividido en 10 premios de 25. 5 millones de pesos cada uno, con la finalidad de tener más ganadores.

Del total de boletos ganadores, tres fueron vendidos en la Ciudad de México (CdMx), uno en Morelos, uno en Tabasco y uno fue adquirido en venta digital.

La Lotería Nacional obtuvo una utilidad estimada de 115.9 millones de pesos con el Sorteo "México con M de Migrante". Foto: Lotería Nacional

La directora de la Lotería Nacional destacó que el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante” alcanzó un récord en ventas de casi 60 millones de pesos en canales digitales, duplicando lo obtenido en la edición 2024, además de que fue “el sorteo más vendido del año, superando en 182.7 millones de pesos al más cercano en ventas: el Sorteo Magno del 10 de mayo”.

“El éxito de este sorteo nos invita a mirar más allá de los números y reconocer que en Lotería Nacional estamos viviendo el Segundo Piso de la Cuarta Transformación y que con la visión de nuestra Presidenta en tan solo 56 días de promoción este sorteo se coloca ya como el segundo de mayor porcentaje de venta contra la emisión de los Grandes Sorteos Especiales”, recalcó Olivia Salomón.

¿En qué se usarán las ganancias del Sorteo “México con M de Migrante”?

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, explicó que las ganancias de 115.9 millones de pesos obtenidas en el Sorteo “México con M de Migrante” de la Lotería Nacional serán destinadas a seis acciones y programas de corto plazo para apoyar las necesidades más apremiantes de la comunidad migrante en Estados Unidos:

  1. Representación y orientación legal en materia migratoria y penal.
  2. Reforzamiento de capacidades en las sedes consulares con mayor demanda en materia de protección y, en su fase inicial, arrancará en 11 sedes.
  3. Programa de visitas de protección consular a centros de detención, de trabajo y prisiones.
  4. Jornadas extraordinarias de protección preventivas en lugares lejanos a la sede.
  5. Ayuda para emergencias por desastres naturales y apoyar a personas vulnerables afectadas por inundaciones, incendios, huracanes, entre otros.
  6. Programas preventivos y difusión de materiales informativos en redes sociales y medios locales para la campaña de “Conoce y ejerce tus derechos”.

