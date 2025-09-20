La Lotería Nacional recauda 115.9 millones en ganancias para apoyar a mexicanos en EU

Más de un millón y medio de mexicanos compraron un “cachito” para participar en el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”, estimó la Lotería Nacional.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- La Lotería Nacional informó este viernes que se celebró con éxito el Sorteo “México con M de Migrante”, el primer evento con causa organizado por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que logró un récord de ganancias.

La directora del organismo, Olivia Salomón, detalló que se obtuvo una utilidad estimada de 115.9 millones de pesos, recursos que serán destinados para apoyar la protección consular de connacionales mexicanos que radican en Estados Unidos (EU).

“Hoy México honra a sus migrantes con este sorteo, convertido en un cachito de amor que viajó de mano en mano”, dijo durante la conferencia presidencial matutina celebrada este viernes en Palacio Nacional.

El #GranSorteoEspecial del 15 de septiembre ya tiene ganadores. 🎉 Hoy celebramos la Independencia de nuestro país con la entrega de 10 premios de 25.5 millones de pesos, además de miles de premios más que llevan alegría por todo el territorio mexicano. 🇲🇽🎟️ ¡Gracias a todas y… pic.twitter.com/ESrZA40L41 — Lotería Nacional (@lotenal) September 16, 2025

De acuerdo con la titular de la Lotería Nacional, se estima que más de un millón y medio de mexicanas y mexicanos compraron un “cachito” para participar en el Sorteo “México con M de Migrante”, lo que permitió alcanzar un total en ventas de 338.5 millones de pesos.

A dicha cantidad se le restaron 222.6 millones de pesos que fueron destinados para el pago de premios, por lo que la utilidad por la venta de “cachitos” fue de 115.9 millones de pesos.

El Gran Sorteo Especial 303 “México con M de Migrante” se realizó el 15 de septiembre en el Palacio Postal y entregó un Premio Mayor de 255 millones de pesos, dividido en 10 premios de 25. 5 millones de pesos cada uno, con la finalidad de tener más ganadores.

Del total de boletos ganadores, tres fueron vendidos en la Ciudad de México (CdMx), uno en Morelos, uno en Tabasco y uno fue adquirido en venta digital.

La directora de la Lotería Nacional destacó que el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante” alcanzó un récord en ventas de casi 60 millones de pesos en canales digitales, duplicando lo obtenido en la edición 2024, además de que fue “el sorteo más vendido del año, superando en 182.7 millones de pesos al más cercano en ventas: el Sorteo Magno del 10 de mayo”.

“El éxito de este sorteo nos invita a mirar más allá de los números y reconocer que en Lotería Nacional estamos viviendo el Segundo Piso de la Cuarta Transformación y que con la visión de nuestra Presidenta en tan solo 56 días de promoción este sorteo se coloca ya como el segundo de mayor porcentaje de venta contra la emisión de los Grandes Sorteos Especiales”, recalcó Olivia Salomón.

¿En qué se usarán las ganancias del Sorteo “México con M de Migrante”?

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, explicó que las ganancias de 115.9 millones de pesos obtenidas en el Sorteo “México con M de Migrante” de la Lotería Nacional serán destinadas a seis acciones y programas de corto plazo para apoyar las necesidades más apremiantes de la comunidad migrante en Estados Unidos: