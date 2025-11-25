¿Qué películas ver gratis para celebrar el Día Internacional de la Música?

Redacción/SinEmbargo

25/11/2025 - 7:00 am

Películas en casa

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Cinco películas para despedir la temporada de Halloween y Día de Muertos

No Me Sigas, una película mexicana de horror sobrenatural en la era digital

Soy Frankelda, película de stop-motion hecha por mexicanos para mexicanos

El cine y la música son grandes aliados, dan vida desde coreografías espectaculares y biopics de ídolos inmortales, hasta partituras que mantienen el suspenso al límite.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- El 22 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Música; en México, donde la música es parte esencial de nuestra identidad, sabemos que una buena historia no está completa sin una gran banda sonora.

Según una encuesta reciente de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), se proyecta que México cerrará 2025 con 77.4 millones de usuarios de streaming de audio, lo que representa al 80.1 por ciento de los internautas del país. En un país que vive, consume y celebra la música a este nivel, no sorprende que el cine encuentre en ella a su mejor aliada: desde coreografías espectaculares y biopics de ídolos inmortales, hasta partituras que mantienen el suspenso al límite.

Para celebrar al ritmo de los mejores soundtracks, Mercado Play, la plataforma de streaming gratuita de Mercado Libre, compartió con los lectores de Magazine algunas películas que destacan por su música, misma que impulsa la narrativa de la cinta y se convierte en un personaje más.

Hairspray

Un musical lleno de energía, colores y ritmo que celebra la música y el baile con una banda sonora que sigue conquistando a las generaciones.

Escuela de Rock (School of Rock)

El rock se convierte en herramienta de rebeldía, libertad y creatividad en esta película protagonizada por un inolvidable Jack Black.

Grease

Un fenómeno cultural con canciones icónicas y coreografías que trascendieron pantallas y generaciones. Un viaje a puro ritmo y nostalgia con la querida dupla de John Travolta y Olivia Newton John

Ghost: La sombra del amor

Un drama romántico cuya banda sonora —con la inolvidable “Unchained Melody”— se convirtió en parte fundamental de su legado emocional.

Pretty Woman – Mujer bonita

El clásico que lanzó a Julia Roberts a la fama y que incluye una de las emblemáticas canciones de Roxette “It Must Have Been Love” que alcanzó el puesto número uno del Billboard Hot 100 en junio de 1990.

Top Gun

Una película convirtió a Tom Cruise en un ícono cultural. Top Gun no solo destacó por redefinir el cine de acción, sino que cuenta con la inolvidable canción “Take My Breath Away” de Berlin, que llegó al puesto número uno en el Billboard Hot 100 y ganó un Premio Óscar y un Globo de Oro.

Dunkerque (Dunkirk)

Una experiencia cinematográfica donde la música de Hans Zimmer marca la narrativa de toda la película, demostrando cómo una banda sonora puede transformar por completo una historia.

Frida

La biopic de Frida Kahlo combina arte, historia y una poderosa banda sonora que acompaña cada etapa de la vida de la artista.

Nacho Libre

Un fraile mexicano se convierte en luchador clandestino para salvar el orfanato donde creció, demostrando que bajo la máscara hay un gran corazón y mezclando música original de Beck, ritmos de mariachi y cumbia, y hasta canciones improvisadas.

Todos estos contenidos pueden verse a través de cualquier dispositivo en la comodidad de cualquier lugar.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Ciclos de negocios

"La mejor forma de lograr que un país logre un desarrollo económico armonioso pasa necesariamente por una...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Herramientas contra el acoso

“Cada denuncia rompe la inercia social y al hacerlo produce información valiosa para transformar políticas públicas”.
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte I)

"El texto detalla las graves desventajas de los enfoques recientes diseñados para abordar este problema y anticipa...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Adán Augusto y el fascismo como baratija

“Cuando Adán Augusto López pretende ampliar el uso del concepto ‘fascismo’… convierte esa categoría en una baratija,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

+ Sección

Galileo

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Todo el tiempo se ha debatido sobre cuál es o sería la dieta idónea. Mientras algunos recomiendan tres comidas diarias, otros son partidarios de al menos cinco.

¿Es más saludable hacer 3 o 5 comidas al día? Expertos revelan cuál es la dieta ideal

La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) informó ayer que llevará a cabo una gran venta de árboles navideños manejados sustentablemente.

¿Quieres un árbol navideño sustentable? La Universidad de Chapingo anuncia expoventa

Qué son y para qué sirven las huellas dactilares

Huellas dactilares: Todos las tenemos, pero ¿por qué y para qué sirven realmente?

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Niños van a la escuela

¿Contar con los dedos mejora la habilidad matemática en niños? Estudio así lo sugiere

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El retorno tan temido de López Obrador
1

El retorno tan temido de López Obrador

Marko Cortés acumla derrotas electorales y propiedades millonarias a lo largo de su carrera política.
2

La fortuna de Marko Cortés se abultó mientras su otro encargo, el PAN, se hundía

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”
3

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”

Semar y FGR desarticulan red que movía cocaína en vuelos comerciales
4

Decomiso de 270 kilos en el AICM revela red que enviaba droga a Tijuana sin revisión

Marcha por el 25N
5

Marcha del 25N CdMx: ¿Cuál es la ruta y qué calles estarán cerradas por la protesta?

La Presidenta Sheinbaum expresó su postura respecto a un video hecho con IA que fue proyectado durante un concierto de Fidel Rueda en Michoacán.
6

"No al acoso", dice CSP sobre imágenes suyas proyectadas en concierto de Fidel Rueda

Como resultado de la "Operación Caudal", autoridades del Edomex detuvieron a "El Maya", líder de "Los Mayas", banda dedicada al huachicoleo de agua.
7

Líder de "Los Mayas", banda dedicada al huachicoleo de agua, es detenido en el Edomex

La Derecha Diario México
8

DATOS ¬ Salinas Pliego trajo a “experto” en lodo y mentiras. ¿Podrá ensuciar a la 4T?

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció a su homólogo estadounidense, Donald Trump, actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela.
9

Cómo un referente de la izquierda latinoamericana, Lula, enfrentó (y dobló) a Trump

10

Presidente de Perú amenaza con entrar a Embajada de México. “No me tiembla la mano”

Marketing de odio y violencia
11

Marketing de odio y violencia

Marcha de la CNTE
12

CNTE amenaza con protestar en todos los eventos de Sheinbaum y anuncia paro en 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirma convocatoria para el 6 de diciembre en el Zócalo
13

La Presidenta confirma movilización el 6 de diciembre en el Zócalo, y da más detalles

14

Salinas Pliego promueve la ultraderecha. A él mismo lo convencieron... en su casa

Champiñones
15

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Fiscalía de la CdMx vincula a proceso a dos imputados.
1

Juez de CdMx da prisión preventiva a 2 imputados por homicidio del actor Fede Dorcaz

Como resultado de la "Operación Caudal", autoridades del Edomex detuvieron a "El Maya", líder de "Los Mayas", banda dedicada al huachicoleo de agua.
2

Líder de "Los Mayas", banda dedicada al huachicoleo de agua, es detenido en el Edomex

Aumentan a siete los muertos por ataques de las fuerzas rusas sobre Kiev.
3

Nuevos bombardeos rusos golpean Ucrania; dejan al menos 7 fallecidos y 20 lesionados

Marcha de la CNTE
4

CNTE amenaza con protestar en todos los eventos de Sheinbaum y anuncia paro en 2026

Cumbre del G20
5

Secretario de Hacienda, Édgar Amador, acudió al G20 en representación de Sheinbaum

Marcha por el 25N
6

Marcha del 25N CdMx: ¿Cuál es la ruta y qué calles estarán cerradas por la protesta?

Volcán Popocatépetl
7

Protección Civil prevé caída de ceniza del Popocatépetl en dos Alcaldías de la CdMx

Champiñones
8

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Marko Cortés acumla derrotas electorales y propiedades millonarias a lo largo de su carrera política.
9

La fortuna de Marko Cortés se abultó mientras su otro encargo, el PAN, se hundía

Semar y FGR desarticulan red que movía cocaína en vuelos comerciales
10

Decomiso de 270 kilos en el AICM revela red que enviaba droga a Tijuana sin revisión

Claudia Sheinbaum y Carlos Slim dialogaron.
11

Sheinbaum, Slim y el CCE revisan las expectativas de crecimiento en México para 2026

Trump planea una llamada con Maduro en medio de tensión, según Axios
12

Trump busca diálogo con Maduro mientras crecen tensiones con Venezuela, dice Axios