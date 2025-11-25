¿Qué películas ver gratis para celebrar el Día Internacional de la Música?

El cine y la música son grandes aliados, dan vida desde coreografías espectaculares y biopics de ídolos inmortales, hasta partituras que mantienen el suspenso al límite.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- El 22 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Música; en México, donde la música es parte esencial de nuestra identidad, sabemos que una buena historia no está completa sin una gran banda sonora.

Según una encuesta reciente de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), se proyecta que México cerrará 2025 con 77.4 millones de usuarios de streaming de audio, lo que representa al 80.1 por ciento de los internautas del país. En un país que vive, consume y celebra la música a este nivel, no sorprende que el cine encuentre en ella a su mejor aliada: desde coreografías espectaculares y biopics de ídolos inmortales, hasta partituras que mantienen el suspenso al límite.

Para celebrar al ritmo de los mejores soundtracks, Mercado Play, la plataforma de streaming gratuita de Mercado Libre, compartió con los lectores de Magazine algunas películas que destacan por su música, misma que impulsa la narrativa de la cinta y se convierte en un personaje más.

Hairspray

Un musical lleno de energía, colores y ritmo que celebra la música y el baile con una banda sonora que sigue conquistando a las generaciones.

Escuela de Rock (School of Rock)

El rock se convierte en herramienta de rebeldía, libertad y creatividad en esta película protagonizada por un inolvidable Jack Black.

Grease

Un fenómeno cultural con canciones icónicas y coreografías que trascendieron pantallas y generaciones. Un viaje a puro ritmo y nostalgia con la querida dupla de John Travolta y Olivia Newton John

Ghost: La sombra del amor

Un drama romántico cuya banda sonora —con la inolvidable “Unchained Melody”— se convirtió en parte fundamental de su legado emocional.

Pretty Woman – Mujer bonita

El clásico que lanzó a Julia Roberts a la fama y que incluye una de las emblemáticas canciones de Roxette “It Must Have Been Love” que alcanzó el puesto número uno del Billboard Hot 100 en junio de 1990.

Top Gun

Una película convirtió a Tom Cruise en un ícono cultural. Top Gun no solo destacó por redefinir el cine de acción, sino que cuenta con la inolvidable canción “Take My Breath Away” de Berlin, que llegó al puesto número uno en el Billboard Hot 100 y ganó un Premio Óscar y un Globo de Oro.

Dunkerque (Dunkirk)

Una experiencia cinematográfica donde la música de Hans Zimmer marca la narrativa de toda la película, demostrando cómo una banda sonora puede transformar por completo una historia.

Frida

La biopic de Frida Kahlo combina arte, historia y una poderosa banda sonora que acompaña cada etapa de la vida de la artista.

Nacho Libre

Un fraile mexicano se convierte en luchador clandestino para salvar el orfanato donde creció, demostrando que bajo la máscara hay un gran corazón y mezclando música original de Beck, ritmos de mariachi y cumbia, y hasta canciones improvisadas.

Todos estos contenidos pueden verse a través de cualquier dispositivo en la comodidad de cualquier lugar.