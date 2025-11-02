Cinco películas para despedir la temporada de Halloween y Día de Muertos

Redacción/SinEmbargo

02/11/2025 - 6:31 am

Palomitas de maíz

Estas películas no sólo asustan, también se convirtieron en clásicos para estas fechas que ayudan a cerrar esta temporada.

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- Ya sea con calaveras de azúcar, catrinas o disfraces de distintos motivos terroríficos, en toda Latinoamérica esta temporada se celebra la vida y la muerte. Este Halloween y Día de Muertos las noches se llenan de historias que conectan con el misterio sobre el más allá.

Hay algo en las películas de terror de los 80, 90 y 2000, sea sus efectos, sus historias o estética de la época que sigue captando a nuevas generaciones. Estas producciones no sólo asustan, sino que también se convirtieron en cultos cinematográficos que valen la pena revivir en esta época.

Un estudio de Blumhouse indicó que el 91 por ciento de la Generación Z y el 87  por ciento de los Millennials ven películas de terror con regularidad, y especialmente durante estas temporadas de festividades.

Desde los que buscan sustos clásicos hasta quienes prefieren el terror psicológico o sobrenatural, hay una historia para cada gusto. Mercado Play compartió los títulos imperdibles que se encuentran en su plataforma para ver gratis y desde cualquier dispositivo.

Títulos imperdibles para cerrar la temporada de miedo

El día de los muertos ( 1985)

Formando parte de la icónica saga de George A. Romero esta película sobre el apocalipsis zombie es considerada una de las más intensas y oscuras de la serie. La misma explora el conflicto entre humanos atrapados en un búnker y los zombis que los rodean, mostrando la decadencia de la humanidad desde una perspectiva única dentro del género.

La maldición (The Haunting, 1999)

Un grupo de desconocidos acepta pasar la noche en una mansión con un pasado oscuro. Lo que comienza como un experimento se convierte en una pesadilla. Liam Neeson, Catherine Zeta Jones y Owen Wilson lideran este relato de terror gótico lleno de tensión.

La leyenda del jinete sin cabeza (1999)

Una reinterpretación gótica del cuento de Washington Irving. Johnny Depp se enfrenta a un asesino sin cabeza en un pueblo maldito. Suspenso, misterio y una estética de época que atrapa desde la primera escena.

Scream (1996)

El clásico que reinventó el género slasher. Entre máscaras, llamadas misteriosas y giros inesperados, “Scream” mezcla humor y horror con una maestría que sigue vigente casi 30 años después.

La llamada (2002)

Una cinta maldita, una llamada escalofriante y siete días para sobrevivir. Este clásico moderno redefinió el terror psicológico y marcó a toda una generación

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

