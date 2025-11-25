Sheinbaum, Slim y el CCE revisan las expectativas de crecimiento en México para 2026

Redacción/SinEmbargo

24/11/2025 - 10:30 pm

Claudia Sheinbaum y Carlos Slim dialogaron.

La Presidenta y líderes empresariales revisaron las expectativas de crecimiento del país al cierre de 2025 y para 2026.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este lunes una reunión de casi tres horas con Carlos Slim, considerado por Forbes como el empresario con mayor riqueza en México.

El encuentro se realizó en Palacio Nacional y también contó con la participación de Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Slim ingresó al recinto histórico poco antes de las 14:30 horas por un acceso lateral en la calle de Corregidora, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y se retiró minutos antes de las 17:00 horas sin dar declaraciones a la prensa.

Más tarde, la Presidenta Sheinbaum reveló que la conversación giró en torno a los “buenos pronósticos de la economía en México al cierre de 2025 y para 2026”.

"En Palacio Nacional, platicamos con el ingeniero Carlos Slim y con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sobre los buenos pronósticos de la economía en México al cierre de 2025 y para 2026", publicó en su cuenta de X.

La reunión se suma a otros encuentros recientes entre la Presidenta y el empresario en Palacio Nacional, donde han abordado temas como el Plan México, las inversiones que han llegado al país y la relación con Estados Unidos (EU).

