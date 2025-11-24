"No al acoso", dice CSP sobre imágenes suyas proyectadas en concierto de Fidel Rueda

Redacción/SinEmbargo

24/11/2025 - 2:49 pm

La Presidenta Sheinbaum expresó su postura respecto a un video hecho con IA que fue proyectado durante un concierto de Fidel Rueda en Michoacán.

El cantante Fidel Rueda ofreció una disculpa pública y aseguró que el video hecho con IA en el que aparece la Presidenta Sheinbaum fue proyectado sin su consentimiento durante un concierto en Michoacán.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- En respuesta a la polémica generada luego de que el cantante Fidel Rueda proyectó en un concierto un video generado con Inteligencia Artificial (IA) en el que aparece la Presidenta cuando fue acosada por un hombre, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) se manifestó en contra del acoso y la difusión de imágenes de mujeres sin su consentimiento, al tiempo que prometió cambiar las leyes para "que no haya impunidad".

El escándalo surgió luego de que, durante una presentación del artista en el municipio de Jiquilpan, Michoacán, se proyectó en una de las pantallas gigantes una grabación hecha por IA en la que aparecía a la mandataria federal bailando con el hombre que la acosó en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CdMx).

Al ser cuestionada al respecto durante su conferencia matutina, la Jefa del Ejecutivo manifestó su rechazo al acoso contra las mujeres y a la difusión de imágenes sin su consentimiento, además de que expresó que ella y su Gobierno siempre brindarán apoyo a quienes sean víctimas de este tipo de situaciones.

"No al abuso, no al acoso, no a la publicación de [imágenes alteradas] de cualquier mujer. Las mujeres en México no están solas, su Presidenta y el Gobierno están con ella", dijo Sheinbaum.

Además, la Presidenta aseguró que su Administración buscará cambiar la ley con el fin de que se sanciones este tipo de conductas para "garantizar que no hay impunidad".

Finalmente, recalcó que lo verdaderamente importante en torno a la polémica por el video proyectado en el concierto de Fidel Rueda es que se debe generar conciencia respecto a que muchas mujeres siguen siendo víctimas de acoso o abuso en México,

"Más allá de este episodio el tema es lo de fondo, que muchas mujeres siguen viviendo acoso y abuso en nuestro país, y eso está mal, entonces tiene que haber un proceso de concientización muy grande y al mismo tiempo la sanción", recalcó.

Fidel Rueda se disculpa por video generado con IA de la Presidenta

A raíz de la polémica generada por la proyección de un video hecho con IA en el que aparece la Presidenta Sheinbaum bailando con el hombre que la acosó, el cantante Fidel Rueda ofreció una disculpa pública a la mandataria y aseguró que el material fue transmitido sin su consentimiento.

Días después de su presentación, el artista compartió un video en sus cuentas de redes sociales para aclarar lo sucedido y disculparse con la Jefa del Ejecutivo.

"Se proyectó un visual por parte de la producción sin mi consentimiento, sin mi autorización. Quiero aprovechar para ofrecer una disculpa pública a nuestra señora Presidenta Claudia, ya que se merece todo mi respeto por el simple hecho de ser mujer y por su investidura presidencial", declaró el cantante.

Fidel Rueda concluyó su mensaje asegurando que en ningún momento fue su intención ofender a nadie, en particular a la Presidenta Sheinbaum.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

