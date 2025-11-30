Monterrey elimina al América en cuartos de final con uno menos y gol de último minuto

La Opinión

29/11/2025 - 9:44 pm

Los Rayados del Monterrey lograron resurgir de sus cenizas cuando todo mundo festejaba la gran victoria americanista, para anotar el gol que eliminó al América.

Los Rayados del Monterrey resurgieron de sus cenizas y cuando nadie lo esperaba eliminaron al América 2-1 (global 3-2) para avanzar a las semifinales.

Por Edgardo Avelar

Ciudad de México, 29 de noviembre (LaOpinión).- Los Rayados del Monterrey lograron resurgir de sus cenizas cuando todo mundo en el estadio de la Ciudad de los Deportes ya festejaba la gran victoria americanista, para anotar el gol que eliminó al América con 10 hombres y así dejar fuera de la liguilla a las orgullosas Águilas con global 3-2.

Una victoria sacada de la manga combinada con la soberbia americanista que cuando logró empatar globalmente el marcador 2-2 que les daba el pase a la siguiente fase se dedicaron a cuidar el marcador en lugar de ir con todo por otro gol y le dieron vida al Monterrey para anotar el milagroso gol que le dio el pase a las semifinales al cuadro rayado.

Fue Germán Berterame el anotador del gol al minuto 90+4 con un remate de cabeza que les permitió alcanzar esta gran victoria en calidad de visitante y con un hombre menos, cuando la lógica indicaba la victoria americanista.

Tanto se hablaba de la falta de corazón de los Rayados y cuando menos se pensaba lo sacaron a flote para lograr eliminar al América en un duelo de poder a poder y donde por fin mostrar la gran capacidad de un plantel con jugadores como Sergio Ramos, Sergio Canales, Oliver Torres y Germán Berterame.

De poder a poder

La necesidad del América de descontar el pesado marcador de 2-0 que logró el Monterrey en el duelo de ida hizo que las Águilas se fueran con todo en busca de remontar el resultado y tratar de establecer la posibilidad de lograr la hazaña.

Así fue como después de un susto inicial que tuvo el América por un mano a mano de Jesús Corona frente a Luis Malagón, la oncena americanista se convirtió en el dueño de las acciones presionando la meta de los Rayados copando cada uno de los rincones del campo.

América no obstante su necesidad de anotar lo más pronto posible un gol, lo pudo lograr hasta la media hora del juego por conducto de Alejandro Zendejas en un disparo raso que calmó el ímpetu de las Águilas por alcanzar la remontada.

Los Rayados del Monterrey lograron resurgir de sus cenizas cuando todo mundo festejaba la gran victoria americanista, para anotar el gol que eliminó al América.
Germán Berterame anotó el gol con el que el Monterrey eliminó al América en los cuartos de final de la Liga MX. Foto: Edgar Negrete Lira, Cuartoscuro

Mejoría de Rayados

Después del gol en contra, Rayados mostró mejoría en su funcionamiento, simplemente al adelantar sus líneas y lograr que Sergio Canales pisara un poco más los tres cuartos del terreno, pero esa mejoría de los regiomontanos no pudo ser replicada en el marcador para irse al descanso en desventaja 1-0.

El apoteosis americanista

Fue en la segunda mitad cuando América vivió sus mejores momentos superando al Monterrey con un mayor estilo y fortaleza de mediocampo hacia adelante, juntándose mejor José Zúñiga y Rodrigo Aguirre, con lo cual pudieron tener mejores opciones de llegada hasta que tanto fue el cántaro al agua hasta que se rompió en el minuto 58 cuando José Zúñiga en centro de Zendejas puso el 2-1 y puso a soñar a toda la afición americanista en el pase a las semifinales.

Fue ahí donde también aparecieron Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez y sobre todo Alejandro Zendejas para meter en su propia zona a los Rayados que increíblemente parecieron de nueva cuenta fuera de circulación por la presión americanista donde estuvo a punto de poner el otro clavo en el atúd de los regios cuando el VAR anuló el doblete al colombiano José Zúñiga por fuera de lugar.

Las Águilas, en el pecado llevaron la penitencia

América después del empate global y con el boleto a las semifinales en la bolsa cometió el pecado de no ir por más goles, sino empezaron a hacer tiempo, a tratar de ser cancheros y jugar con la angustia de los Rayados sin tomar en cuenta que el cuadro visitante tenía los hombres para jugarles una mala pasada como sucedió en el minuto 90+3 cuando Germán Berterame los dejó en el campo de juego con el corazón de fuera al anotar el 2-1 y el de la victoria global 3-2.

Una gran acción donde Berterame logró rematar en el segundo poste ganándole la espalda a Kevin Álvarez y con eso anidar el balón en las redes en un sorpresivo gol que acabó con el proyecto americanistas en el torneo Apertura 2025.

