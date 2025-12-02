Juez de NY adelanta la sentencia de "El Mayo" Zambada sin explicar motivo específico

ZETA

02/12/2025 - 3:37 am

Juez aplaza audiencia de “El Mayo” Zambada a petición de la Fiscalía.

La Corte Federal del Distrito Este de Nueva York no explicó la razón por la que fue adelantada la fecha de sentencia de "El Mayo" Zambada, quien se declaró culpable por cargos de narcotráfico.

Tijuana, 1 de diciembre (ZETA).- El Juez Brian Cogan estableció el 12 de enero de 21026 como la nueva fecha para dictar sentencia contra Ismael Zambada García, conocido como "El Mayo". La audiencia se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana en el tribunal federal ubicado en Brooklyn, Nueva York.

La Corte Federal del Distrito Este de Nueva York modificó el calendario judicial del caso contra Zambada García. El tribunal no proporcionó información respecto a los motivos específicos que llevaron a adelantar la fecha de sentencia.

En agosto de 2025, Zambada García compareció ante un juzgado federal estadounidense donde se declaró culpable por dos cargos relacionados con narcotráfico. La Administración para el Control de Drogas (DEA) confirmó que el cofundador del Cártel de Sinaloa se encontraba bajo custodia de autoridades estadounidenses.

“Reconozco el gran daño que las drogas ilegales han causado a la población de Estados Unidos, México y otros lugares. Asumo mi responsabilidad en todo esto y pido disculpas a todos los que han sufrido o se han visto afectados por mis acciones”, expresó El Mayo, durante su comparecencia.

El director de la DEA, Terry Cole, afirmó durante una conferencia de prensa que la admisión de culpabilidad demostró que los líderes del narcotráfico no están fuera del alcance de la justicia.

“Cuando me uní a este caso hace años, me dijeron que estábamos persiguiendo fantasmas. Hoy probamos una vez más que nadie está lejos de nuestro alcance”, dijo Terry.

La DEA indicó que el caso fue construido desde 2020 con cooperación internacional entre distintos organismos de varios continentes. La fiscal general Pam Bondi participó en el anuncio oficial junto a Cole el 28 de agosto de 2025.

