"El Mayo" morirá en prisión: Pam Bondi; "su reinado del terror llegó a su fin", dice

Redacción/SinEmbargo

25/08/2025 - 2:59 pm

Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador y líder del Cártel de Sinaloa, pasará el resto de su vida en una prisión de EU , informó la Fiscal Pamela Bondi.

 "El Mayo" Zambada está acusado de 17 cargos en Estados Unidos por dirigir al Cártel de Sinaloa y por traficar drogas.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador y líder del Cártel de Sinaloa, pasará el resto de su vida en una prisión de Estados Unidos tras declararse culpable del delito de narcotráfico ante una corte estadounidense, informó la Fiscal Pamela Bondi.

"El capo de la droga Ismael García, conocido como 'El Mayo', confesó una vida de crimen al servicio del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera. Gracias al trabajo de nuestros agentes, El Mayo pasará el resto de sus días tras las rejas. Morirá en una prisión de Estados Unidos, donde pertenece", dijo la Fiscal estadounidense este lunes.

