EU caza a narcos mexicanos ("terroristas"), negocia con ellos y, luego, los libera

Bajo los denominados “acuerdos” o “declaración de culpabilidad” con el Gobierno de Estados Unidos, algunos de los capos mexicanos más peligrosos han logrado evadir la justicia y obtener grandes beneficios, en varios casos, incluso su libertad.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La noche del viernes 18 de octubre de 2013, mientras Luis Antonio López, alias “El Mimoso”, exvocalista de la Banda El Recodo, interpretaba una canción, una serie de disparos interrumpieron la celebración en la que se encontraba Francisco Rafael Arellano Félix, exlíder del Cártel de Tijuana. Según testigos de los hechos, un sujeto vestido de payaso ingresó a la fiesta y disparó contra el excapo, quien quedó sin vida en el lugar.

El homicidio contra el hermano mayor de los Arellano Félix, mismo que quedó registrado en un video que circuló en redes sociales, ocurrió alrededor de las 20:00 horas, en el salón Ocean House del Hotel Marbella, ubicado en Cabo San Lucas, Baja California Sur, estado al que el exnarcotraficante mexicano se fue a residir luego de que el Gobierno de Estados Unidos lo dejó en libertad, tras llegar a un acuerdo y después de que “La Pancha” pasó sólo dos años en prisión.

🇲🇽⚡️- On October 18, 2013 Francisco Rafael Arellano Félix, former leader of the Tijuana Cartel was celebrating his 64th birthday with prominent figures, friends, and families, when the cartel leader was shot in head by a man dressed as clown, and killed instantly.#Mexico pic.twitter.com/n0Gstp8lUz — Millitary Nerd (@MilitaryNerdd) April 20, 2024

El asesinato de Francisco Arellano Félix puso en evidencia la facilidad con la que los criminales pueden borrar su historia delictivo y recuperar su libertad ante las autoridades estadounidenses. Arellano Félix fue detenido en México, en 1993, y en el 2006, extraditado a Estados Unidos, en donde sólo pasó dos años en prisión, tras lo cual fue liberado, por lo que regresó a México, en donde rehizo su vida y años después encontró la muerte.

Hoy, mientras el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en señalar al narcotráfico mexicano como el único responsable del grave problema de consumo de drogas que prevalece entre su población, su Gobierno negocia y concede beneficios a varios capos peligrosos, como es el caso de “El Rey Zambada”, “El Vicentillo”, y “El Grande”, además de los ya anunciados acuerdos a los habría llegado con El Mayo" Zambada y “El Ratón”.

"Ellos llaman “grupos terroristas” a la delincuencia organizada, ellos decidieron nombrarlos así. Es una decisión unilateral tomada por ellos a la entrada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos. Lo que nosotros decimos es: Bueno, están tomando acuerdos con estos miembros de lo que ellos llaman “grupos terroristas”. ¿Cómo explican que entonces “no negocian con terroristas”?, así, dicho llanamente", cuestionó este martes la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Precisamente, bajo los denominados “acuerdos” o “declaración de culpabilidad”, algunos de los capos mexicanos han logrado evadir la justicia gracias a que aceptaron declararse culpables y cooperar con las autoridades de la Unión Americana. De esta manera, y pese a los delitos que hayan cometido, varios narcotraficantes mexicanos han recuperado su libertad. Algunos han regresado a México, otros continúan residiendo en Estados Unidos, pero en varios casos estas negociaciones han limpiado su historial delictivo para continuar con sus vidas.

– El Mayo Zambada:

El más reciente de este tipo de acuerdos lo está protagonizando Ismael "El Mayo" Zambada García, exlíder del Cártel de Sinaloa, quien el próximo 25 de agosto, cambiará su declaración de “no culpable” a “culpable” de los cargos de narcotráfico que enfrenta ante la Corte de Distrito Este de Nueva York, así lo confirmó el Tribunal, que anunció que la conferencia de estado de ese día cambió a una “Audiencia de Cambio de Declaración”.

“Se excluye la posibilidad de juicio rápido por complejidad, caso de muerte capital, CIPA y en interés de la justicia”, dice el mensaje ordenado por el Juez Brian Cogan. Esta determinación tiene lugar luego de que el pasado 5 de agosto documentos emitidos por fiscales federales del Distrito Este de Nueva York revelaran que la Fiscalía no pedirá la pena de muerte para Ismael “El Mayo” Zambada ni para Rafael Caro Quintero.

Ismael, “El Mayo”, Zambada García, líder del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Texas, Estados Unidos, en medio de un polémico operativo que inició en México, en el cual colaboró Joaquín Guzmán López –uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, también exlíder del Cártel de Sinaloa–, y críticas del Gobierno de México, el cual acusó acciones intervencionistas por parte de Estados Unidos.

Se confirma que El Mayo Zambada cambiará su declaración de culpabilidad el 25 de agosto. pic.twitter.com/T5YEI4XRVS — Jesús García 🐦 (@JesusGar) August 18, 2025

– El Rey Zambada:

En febrero de 2020, Alan Feuer, periodista de The New York Times, informó que las autoridades estadounidenses dejaron en libertad a Jesús "El Rey" Zambada, hermano mayor de “El Mayo” y operador del Cártel del Sinaloa, después de que éste testificó en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa. Feuer detalló en ese momento que Jesús Zambada, de acuerdo con registros de la Oficina Federal de prisiones de Estados Unidos, ya no aparecía en estatus de preso.

"El archivo de su caso fue trasladado de Brooklyn a DC en 2013. Todo el archivo permanece sellado", dijo el periodista y detalló que de acuerdo con datos de esa dependencia la liberación se dio después de que el excapo consiguiera reducir su condena al colaborar en el juicio en contra del exlíder del Cártel de Sinaloa, que se realizó a fines de 2018 e inicios de 2019 en Nueva York, en donde señaló a “El Chapo” como el líder de esa organización criminal.

"El Rey" fue detenido en México en 2008 y en 2013 fue extraditado a Estados Unidos, en donde el Departamento del Tesoro, en 2012, incluyó su nombre en su lista negra. Sin embargo, en 2021 la Oficina de Control de Activos Extranjeros de la misma dependencia estadounidense hizo público que eliminó de sus listas a “El Rey”, hecho con el que éste quedó libre de cargos en la Unión Americana.

Junto con Jesús Zambada, Lucero Guadalupe Sánchez “La Chapodiputada” y Jorge Milton Cifuentes, quien “con Chapo sacando coca de Ecuador”, también obtuvieron su libertad tras concertar el mismo acuerdo para declarar contra “El Chapo”. Según Feuer, Cifuentes “fue liberado de la prisión en diciembre de 2019”, mientras que de Sánchez, indicó, tampoco estaba “en prisión” en ese momento.

Would you like to know what kinds of sentencing benefits the witnesses at Chapo Guzman's trial got in exchange for testifying against him?

Really? Me too!

Well, sorry.

Much of the process is taking place in a dark box of govt secrecy.

Let's take a look... — Alan Feuer (@alanfeuer) February 15, 2020

– El Vicentillo:

En febrero de 2024, se filtró una imagen de Jesús Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, en un aeropuerto de Washington, D.C., Estados Unidos, cuando se disponía a tomar un vuelo hacia otro destino dentro del mismo país. Presuntamente el Vicentillo aterrizaría horas más tarde en el Aeropuerto de Miami, de acuerdo con fuentes consultadas por Semanario ZETA.

El suceso se registró el lunes 29 de enero de ese mismo año, cuando el hombre se encontraba en lo que parece ser una sucursal del popular “U Street Pub” ubicada en la terminal B/C del Ronald Reagan Washington National Airport, en el Condado de Arlington, Virginia. Su persona fue captada a través de la cámara de un teléfono celular, por lo que el hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa aparece distraído en la fotografía.

La detención de “El Vicentillo” tuvo lugar en marzo de 2009 en México y dos años después de su detención, el hijo del Mayo Zambada fue extraditado a los Estados Unidos y procesado en una prisión en Chicago, Illinois. Fue en julio de 2021 cuando la agencia The Associated Press informó que el hijo de “El Mayo” ya no se encontraba preso en ninguna cárcel de la Unión Americana, de acuerdo con la consulta efectuada a la Oficina de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).

No se estableció la fecha exacta de su liberación, sólo se conocía que un año antes solicitó su libertad anticipada, pero un Tribunal de Chicago, Illinois, negó la petición al hijo del “Mayo” Zambada por no argumentar “razones extraordinarias y convincentes que justifiquen su liberación”, luego de que testificó contra “El Chapo” Guzmán, su padrino, con lo que logró beneficios que le ayudaron en la condena que cumplía en Estados Unidos.

El Vicentillo estaba sentenciado a 15 años de prisión en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois desde el 30 de mayo del 2019. En aquella audiencia, tras ser capturado en marzo de 2009 en la Ciudad de México, el joven había cumplido10 años de prisión, por lo que se esperaba fuera liberado en 2024. Vicente Zambada estaba sujeto a supervisión del gobierno norteamericano y tenía prohibido salir de ese país y acercarse a su familia criminógena.

En abril de 2022, autoridades estadounidenses eliminaron al Vicentillo de su lista negra de cabecillas del narcotráfico. El anuncio de la eliminación del listado fue anunciado a través del portal del Departamento del Tesoro. La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) publicó que Vicente Zambada Niebla, alias Vicente Sotelo Guzmán, Jesús Vicente Zambada Niebla, El Mayito, quedaron fuera de las listas.

– El Ratón:

El 9 de julio de este 2025, el hijo de “El Chapo”, Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, quien se encuentra preso en Estados Unidos desde 2023, se declaró culpable de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Fue el 6 de mayo, cuando se dio a conocer que “El Ratón”, de 35 años de edad, se declararía culpable durante su comparecencia, que fue de forma presencial, ante la Jueza Sharon Johnson Coleman, de la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago.

“El Gobierno deberá proporcionar al tribunal una copia de cortesía del acuerdo de culpabilidad, al menos tres días antes de la audiencia”, señaló la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, en un documento judicial del caso 1:09-cr-00383, en el que consta el acuerdo de culpabilidad al que llegó el capo sinaloense con la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois, en Chicago.

El acuerdo de cooperación al que habría llegado Guzmán López con las autoridades de la Unión Americana, también establecía su entrada a un programa de testigos protegidos junto con su hermano Joaquín Guzmán López, quien también está preso en Estados Unidos luego de entregar a Ismael, “El Mayo”, Zambada. Este acuerdo también contempló beneficios para sus familiares, quienes en el pasado mes de mayo fueron captados mientras se trasladaban a la Unión Americana.

🚨 Según el periodista @LuisKuryaki, al menos 17 miembros de la familia de Joaquín #ElChapo Guzmán, líder del #CárteldeSinaloa, se entregaron el pasado 9 de mayo al @FBI en el puente fronterizo de San Ysidro. Entre los entregados se encuentran Griselda López, madre de… pic.twitter.com/ycDW4KY2rk — Eunice Rendón (@EuniceRendon) May 12, 2025

– El Grande:

En noviembre de 2021, Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande” y lugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva, salió de la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos luego de que llegó a un acuerdo con las autoridades de ese país para vincular con el narcotráfico a Genaro García Luna, quien se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Felipe Calderón, de 2006 a 2012.

Este testimonio, por un lado, hundió a García Luna, pero por otro le otorgó la absolución al “El Grande”, pese a que durante su vida criminal secuestró, torturó y descuartizó a más de 90 personas, como él mismo aceptó. Villarreal Barragán fue detenido en México en 2010 y en 2012, fue extraditado a Estados Unidos, en donde enfrentaba cargos por delitos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero.

Sin embargo, años más tarde aparecería durante el juicio contra García Luna bajo la figura de “Testigo protegido”, en el cual no sólo declaró contra el exfuncionario federal, sino que delató a otros integrantes del narcotráfico mexicano, un acuerdo de cooperación que rindió frutos, ya que gracias al mismo obtuvo su libertad y la eliminación de su largo historial criminal.

– Édgar Veytia

En diciembre de 2024, se dio a conocer que Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit y quien se encuentra preso en Estados Unidos, redujo su condena de 20 a 10 años, luego de colaborar como testigo clave en el juicio contra Genaro García Luna, por lo que su liberación estaba prevista para este 2025, de acuerdo con información de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por su sigla en inglés).

La BOP señaló que el exfuncionario mexicano conocido como “El Diablo” obtuvo en abril de 2024 una reducción de su condena tras haber sido sentenciado en 2019 a pasar 20 años en prisión y otros cinco más en vigilancia. Ahondó que Veytia pidió “clemencia” a la Jueza Carol Bagley Amon, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, aunque no se concedió la conmutación total de la sentencia previa, como pidió el abogado defensor Alexei Schacht.

En el caso de García Luna, el exfiscal de Nayarit ofreció información “consistente” antes y durante el juicio al exfuncionario del Gobierno de Felipe Calderón, acusado de narcotráfico, por lo que Veytia, quien fue acusado de narcotráfico por el Gobierno estadounidense, obtuvo beneficios en su propio caso gracias a la cooperación que brindó a las autoridades de la Unión Americana,

Veytia fue detenido en 2017 en el puente fronterizo que une a las ciudades de Tijuana, Baja California y San Diego, mientras intentaba cruzar hacia Estados Unidos. Tras su captura, comenzaron a surgir las historias de terror en Nayarit, como desaparición de personas, secuestro, extorsión y asesinatos, cuyas víctimas eran comerciantes y dueños de terrenos que fueron obligados a pagar derecho de piso o a vender sus tierras.

Por estas acusaciones, luego de que se difundiera que Édgar Veytia saldrá de prisión en marzo de 2025, el actual Fiscal General de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, confirmó que están activas seis solicitudes de extradición en su contra. Las solicitudes de extradición corresponden a delitos graves, incluidos secuestro agravado, extorsión, abuso de autoridad y tortura.

– Con información de La Opinión y Zeta