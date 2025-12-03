La Internacional Socialista expulsa al PRI, partido volcado hacia la extrema derecha

Redacción/SinEmbargo

03/12/2025 - 2:52 pm

El PRI es expulsado de la Internacional Socialista

La dirigencia nacional del PRI lo logró, después de haberse unido para las elecciones federales de 2021 y 2024 con el Partido Acción Nacional (PAN), de ultraderecha, fue expulsado al fin de la Internacional Socialista.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).– Que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) acompañó al neoliberalismo y se transformó en una fuerza de derecha, era conocido. Desde 1982, con Miguel de la Madrid; y luego en 1988, con Carlos Salinas de Gortari, ese músculo social nacido de la Revolución de 1910 transformó sus actos de Gobierno en acciones a favor del liberalismo económico y la empresa. Lo que no se sabe es por qué nunca fue expulsado de la Internacional Socialista (IS), la más antigua asociación política global de partidos socialistas, socialdemócratas y obreros de la que formaba parte.

Pero ya sucedió. La dirigencia nacional del PRI lo logró, después de haberse unido para las elecciones federales de 2021 y 2024 con el Partido Acción Nacional (PAN), de ultraderecha, un instrumento de las élites mexicanas que ganó por primera vez una elección presidencial en el año 2000 y que en el 2006 se amarró en el Ejecutivo federal con un fraude electoral.

La Internacional Socialista se jacta de representar a 89 partidos políticos y organizaciones. Existe desde 1864 y fue fundada en medio de la Revolución Industrial, en Inglaterra. Con la Primera Guerra Mundial tuvo un bache; los bolcheviques la recuperaron en Moscú en 1919 y duró hasta 1943, cuando fue formalmente disuelta. Los partidos socialdemócratas se reagruparon en 1923 en la Internacional Laborista-Socialista, considerada como una hija menor. Y luego renació tras las guerras, en medio de la Guerra Fría.

El grupo tomó la decisión tras celebrarse su consejo a finales de noviembre en Malta y en la que participó el Presidente de España, Pedro Sánchez. La expulsión del PRI, fue causada por sus “acciones”, explicó la Internacional Socialista.

En su intervención ante delegados de más de 70 partidos de todo el mundo, Sánchez subrayó que la derecha tradicional está abandonando muchos de los principios que sustentan la sociedad y vive en un Black Friday permanente. “Ponen la democracia en venta para aferrarse al poder”, afirmó.

Pero también señaló: “la historia aún no está escrita, no está definida por algoritmos, pertenece al pueblo. No hay razón para que la victoria de Mamdani en Nueva York sea una excepción. Ha demostrado que podemos ganar con esperanza y no con miedo. Es el modelo socialdemócrata el que sube los salarios, protege a los más vulnerables y moderniza la economía sin dejar a nadie atrás. Siempre que gobiernan los progresistas, los ciudadanos viven mejor, las sociedades son más estables y las democracias más fuertes. Esto es un hecho. Los mercados no regulados no protegen a la gente, el nacionalismo no crea oportunidades, la austeridad no construye futuro”.

Tras la expulsión del PRI, en la página oficial de la IS ya no figura México en el mapa de sus miembros.

El PRI es expulsado de la Internacional Socialista (IS)
México desapareció del mapa de los miembros de la Internacional Socialista tras la expulsión del PRI. Foto: Internacional Socialista

Alejandro Moreno encabezó hasta julio de 2024 la vicepresidencia de la Internacional Socialista, desde la que el opositor denunció en el primer trimestre del año el supuesto debilitamiento de la democracia tras la llegada de la Cuarta Transformación (4T) al poder en 2018, de la mano del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el diario El País, Moreno Cárdenas habría violado varios principios éticos de la organización y escándalos como la agresión que propinó en abril contra el entonces presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, motivaron la decisión de expulsar al tricolor de sus filas.

