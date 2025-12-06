Gobernación retoma diálogo con colectivos de búsqueda; muere madre de uno de los 43

La titular de la Secretaría de Gobernación afirmó que se trabaja en coordinación con colectivos de madres buscadoras para atender las desapariciones forzadas en el país.

Chilpancingo, 5 de diciembre (ElSur).- La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó este viernes que las autoridades reiniciaron las reuniones con madres buscadoras, con la finalidad de dialogar sobre la aplicación de las reformas en materia de desaparición forzada.

Rodríguez encabezó este viernes la conferencia mañanera en Palacio Nacional, en ausencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien viajó a Washington para asistir al sorteo de la Copa Mundial de Futbol.

"Hay reuniones en la Secretaría con todos los grupos, los colectivos de mujeres buscadoras. Ya tenemos como cinco días que ha estado diario, todo el día de trabajos para estar viendo artículo por artículo cuál va a ser la implementación de la ley", señaló la titular de Gobernación.

Aseguró que la búsqueda de personas es una prioridad del Gobierno federal y adelantó que se presentará un informe público sobre los avances.

Dijo que habrá continuidad en los encuentros con especialistas y familias para aterrizar las disposiciones de la nueva legislación.

“Vamos a seguir la semana próxima. Vamos a seguir trabajando para aterrizar los temas que vienen en la ley, que no queden solamente en la letra”, expuso.

La Secretaria anunció también que habrá coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), recientemente renovada, para fortalecer los mecanismos de búsqueda.

“Vamos a estar trabajando de la mano con la Fiscalía y se van a poder tener muy buenos resultados. Nosotros tenemos mucha confianza en el trabajo que estamos haciendo de la mano con los colectivos, con los expertos en el tema”, manifestó.

Fallece madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos

Doña Genoveva Sánchez Peralta, madre del estudiante Israel Caballero Sánchez, desaparecido la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, junto con otros 42 de sus compañeros estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, falleció ayer, informaron fuentes cercanas.

La Tía Genoveva, como le decían de cariño los estudiantes de Ayotzinapa, murió en su natal Atliaca, sin haber encontrado a su hijo desaparecido.

“Su muerte duele profundamente, se fue sin saber dónde está Israel y sus 42 compañeros estudiantes de Ayotzinapa. Su muerte es también responsabilidad del Estado, la tristeza, y la enfermedad van minando la salud de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos”, escribió esta mañana el Comité de Base Estudiantil.

Con el fallecimiento de la señora Sánchez, suman cinco padres fallecidos sin haber encontrado a sus hijos ni justicia: Minerva Bello Guerrero, madre de Everardo Rodríguez Bello; don Tomás Ramírez Jiménez, padre de Julio César Ramírez Nava; don Saúl Bruno Rosario, quien buscaba a su hijo Saúl Bruno García; y don Bernardo Campos Santos, padre de José Ángel Campos Cantor.

