David Monreal muestra "lado represor", denuncian buscadoras tras ser encapsuladas

09/09/2025 - 10:58 pm

Elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) y de Tránsito reprimieron la protesta pacífica que realizaban madres buscadoras con motivo del cuarto informe de David Monreal.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- Familiares de víctimas de desaparición fueron encapsulados, insultados y amenazados ayer por las fuerzas de seguridad del Gobierno de David Monreal en Zacatecas, acusó el grupo "Sangre de mi Sangre Zacatecas".

Los grupos de madres buscadoras se manifestaron el lunes de manera pacífica en el marco del Cuarto Informe de Gobierno de Monreal.

Con tejidos rojos hicieron visibles a las casi cuatro mil personas desaparecidas en la entidad y, acusaron, el 49 por ciento de estos casos ha ocurrido durante su mandato local.

Autoridades de Zacatecas encapsulan a colectivos de madres buscadoras.
En el marco del 4to Informe de Gobierno de David Monrael, elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) y de Tránsito y vialidad del Estado, de manera agresiva impidieron una manifestación pacífica. Foto: Diana Valdez, SinEmbargo

En los últimos años, las buscadoras han realizado esta protesta ciudadana, pero este año los elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) y de Tránsito rasgaron los tejidos que realizaron y reprimieron la presentación del colectivo de búsqueda.

“Una vez más el Gobierno de David Monreal muestra su lado represor y autoritario”, expusieron en un comunicado.

Compartieron que están bien físicamente, pero se sienten afectadas por el maltrato de fuerzas armadas que, dijeron, se deberían de dedicar a combatir el crimen organizado.

Autoridades de Zacatecas encapsulan a colectivos de madres buscadoras comunicado.
Elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) y de Tránsito rasgaron los tejidos y reprimieron la presentación de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

La Comisión Nacional de Búsqueda registra al corte de agosto a 133 mil 019 personas desaparecidas y no localizadas en México; sobre todo en Jalisco (15 mil 507), Estado de México (14 mil 402), Tamaulipas (13 mil 581), Michoacán
(siete mil 104) y Veracruz (seis mil 986).

Asimismo, hay diversos reportes de asesinato de padres o madres buscadoras en los últimos años. La madre buscadora Aída Karina Juárez Jacobo fue localizada sin vida a finales de agosto en el municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí.

Aída Karina desapareció el 26 de agosto en labores de búsqueda en campo, buscaba a su hija Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, quien a su vez fue reportada como desparecida el 25 de junio en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, de acuerdo con su ficha de búsqueda.

Autoridades de Zacatecas encapsulan a colectivos de madres buscadoras, dice colectivo en comunicado
Autoridades reprimieron a madres buscadoras en protesta pacífica. Foto: Diana Valdez, SinEmbargo

Dulce Olvera es reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Conduce con Monserrat Antúnez "Dos con Todo" por SinEmbargo al Aire de 20:30 a 21:30 horas de L-V. Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

