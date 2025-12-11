"El Mayo" Zambada recibirá sentencia hasta abril de 2026; Juez Cogan aplaza audiencia

La audiencia en la que Ismael "El Mayo" Zambada recibirá sentencia se aplazó hasta abril de 2026, luego de que un Juez autorizara la petición presentada por la defensa del capo detenido en Estados Unidos.

Por Roberto Bustamante

Los Ángeles, 11 de diciembre (LaOpinión).- El Juez Brian Cogan autorizó aplazar 90 días la audiencia de sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la orden judicial, la nueva fecha quedó pactada para el 13 de abril a las 10:00 horas (tiempo local).

Asimismo, se informó que el abogado del acusado deberá presentar un memorando de sentencia y cualquier objeción antes del 30 de marzo de 2026. La respuesta del gobierno, si la hubiera, deberá presentarse antes del 6 de abril de 2026.

El aplazamiento se dio luego de la petición que presentó el abogado Frank Pérez, quien representa a Zambada García, al solicitar más tiempo para recopilar información.

Se confirma aplazamiento de sentencia de "El Mayo" Zambada, ahora para abril de 2026.

👉 El juez Cogan permitirá al abogado Frank Perez obtener más información para argumentos.

👉 Esto ocurre tras confirmarse el traslado ilegal de Zambada a EE.UU. bajo traición de Los Chapitos. pic.twitter.com/1ybkf3wB73 — Jesús García 🐦 (@JesusGar) December 11, 2025

En su petición, la defensa señaló que una parte sustancial de la evidencia debe obtenerse de personas ubicadas en regiones de México que experimentan un aumento de la violencia e inestabilidad.

“Solicito respetuosamente una prórroga de noventa días a partir de la fecha de sentencia actual, el 12 de enero de 2026 a las 10:00 horas. Se necesita tiempo adicional para preparar y presentar el memorando de sentencia en nombre de mi cliente, Ismael Zambada García”, se lee en el documento.

Además, detalla que las condiciones de inseguridad en México han creado serias dificultades logísticas para concertar conversaciones, obtener cartas e información esencial de antecedentes de testigos y familiares.

Por último, el abogado señaló: “He consultado con Francisco J. Navarro, Fiscal Federal Adjunto asignado a este caso, y él no se opone a la presentación y concesión de esta moción”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.