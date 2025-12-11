"El Mayo" Zambada recibirá sentencia hasta abril de 2026; Juez Cogan aplaza audiencia

La Opinión

11/12/2025 - 1:58 pm

La audiencia en la que Ismael "El Mayo" Zambada recibirá sentencia se aplazó hasta abril de 2026, luego de que un Juez autorizara una petición de la defensa.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Defensa de "El Mayo" pide mover fecha de sentencia; se le dificulta reunir evidencia

Joaquín Guzmán López, "El Güero", acepta que secuestró a "El Mayo" para dárselo a EU

Chapitos no reciben premio: EU “no solicitó, indujo ni aprobó” secuestro de “El Mayo”

La audiencia en la que Ismael "El Mayo" Zambada recibirá sentencia se aplazó hasta abril de 2026, luego de que un Juez autorizara la petición presentada por la defensa del capo detenido en Estados Unidos.

Por Roberto Bustamante

Los Ángeles, 11 de diciembre (LaOpinión).- El Juez Brian Cogan autorizó aplazar 90 días la audiencia de sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la orden judicial, la nueva fecha quedó pactada para el 13 de abril a las 10:00 horas (tiempo local).

Asimismo, se informó que el abogado del acusado deberá presentar un memorando de sentencia y cualquier objeción antes del 30 de marzo de 2026. La respuesta del gobierno, si la hubiera, deberá presentarse antes del 6 de abril de 2026.

El aplazamiento se dio luego de la petición que presentó el abogado Frank Pérez, quien representa a Zambada García, al solicitar más tiempo para recopilar información.

En su petición, la defensa señaló que una parte sustancial de la evidencia debe obtenerse de personas ubicadas en regiones de México que experimentan un aumento de la violencia e inestabilidad.

“Solicito respetuosamente una prórroga de noventa días a partir de la fecha de sentencia actual, el 12 de enero de 2026 a las 10:00 horas. Se necesita tiempo adicional para preparar y presentar el memorando de sentencia en nombre de mi cliente, Ismael Zambada García”, se lee en el documento.

Además, detalla que las condiciones de inseguridad en México han creado serias dificultades logísticas para concertar conversaciones, obtener cartas e información esencial de antecedentes de testigos y familiares.

Por último, el abogado señaló: “He consultado con Francisco J. Navarro, Fiscal Federal Adjunto asignado a este caso, y él no se opone a la presentación y concesión de esta moción”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

De fetiches y otras fantasías para la autosatisfacción

"La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista,...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Invasor

"Lo que suceda en Venezuela, nos dejará saber de qué tamaño es la amenaza para el resto...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El terrorismo de Godoy, el de Harfuch y el del narco

"Pero el acto de terrorismo que fue para la Fiscal Ernestina Godoy, que costó la vida a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

+ Sección

Galileo

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

El éxito educativo y los trastornos adictivos comparten factores genéticos.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Un tribunal rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya y ordenó que siga el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenados.
2

Un tribunal niega amparo a Lozoya por caso Agronitrogenados; debe seguir su proceso

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
3

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

Pedro Haces
4

La relación con “El Limones” sí era cercana. Fotos y videos desmienten a Pedro Haces

Donald Trump ha sido apodado Don Dormilón
5

Trump, “Don el Dormilón”, se cae en las encuestas... y de sueño. ¿Está bien de salud?

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
6

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.
7

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

8

La FGR recupera 62.8 millones de pesos por irregularidades en caso Estafa Maestra

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
9

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
10

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Nicolás Maduro
11

Trump aumenta presión sobre Maduro con sanciones a sus sobrinos y seis petroleras

Segunda Reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos.
12

México y EU celebran segunda reunión en materia de seguridad; SRE reafirma soberanía

El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, manifestó este jueves a Nicolás Maduro su apoyo frente a las “crecientes presiones externas” que enfrenta Venezuela.
13

Putin expresa su apoyo a Maduro frente a "presiones externas" que enfrenta Venezuela

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
14

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, anunció una transformación en la dependencia y su integración plena a la Estrategia Nacional de Seguridad.
15

Godoy promete transformación profunda en la FGR; presenta plan emergente de acciones

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Los bancos cierran este 12 de diciembre; estas son las alternativas para los usuarios

Un automóvil que cargaba con cohetes y juegos pirotécnicos estalló y se incendió este jueves sobre la autopista México-Toluca
2

Un taxi cargado con pirotecnia explota en la carretera México-Toluca; hay 3 heridos

Segunda Reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos.
3

México y EU celebran segunda reunión en materia de seguridad; SRE reafirma soberanía

Pedro Haces
4

La relación con “El Limones” sí era cercana. Fotos y videos desmienten a Pedro Haces

5

La FGR recupera 62.8 millones de pesos por irregularidades en caso Estafa Maestra

Nicolás Maduro
6

Trump aumenta presión sobre Maduro con sanciones a sus sobrinos y seis petroleras

Omar García Harfuch anunció el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, el cual tiene como objetivo fortalecer la lucha contra uno de los delitos de mayor impacto.
7

Harfuch anuncia Acuerdo Nacional contra la Extorsión. ¿Qué acciones contempla?

Donald Trump ha sido apodado Don Dormilón
8

Trump, “Don el Dormilón”, se cae en las encuestas... y de sueño. ¿Está bien de salud?

El gobierno de Trump enfrenta complicaciones legales y políticas por los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, en los que ha matado a 87 personas.
9

Organizaciones civiles llevan a tribunales los ataques de Trump a "narcolanchas"

La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, anunció una transformación en la dependencia y su integración plena a la Estrategia Nacional de Seguridad.
10

Godoy promete transformación profunda en la FGR; presenta plan emergente de acciones

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
11

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, manifestó este jueves a Nicolás Maduro su apoyo frente a las “crecientes presiones externas” que enfrenta Venezuela.
12

Putin expresa su apoyo a Maduro frente a "presiones externas" que enfrenta Venezuela