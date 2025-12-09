Defensa de "El Mayo" pide mover fecha de sentencia; se le dificulta reunir evidencia

La defensa del "Mayo" Zambada pidió al Juez Brian Cogan que retrase su sentencia contra el capo 90 días; argumenta que para obtener evidencia que le ayude a recibir una pena menor es difícil por la "violencia e inestabilidad" en México.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– La defensa de Ismael "El Mayo" Zambada Garcia, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa y preso en Estados Unidos (EU), ha pedido al Juez Brian Cogan una prórroga de 90 días para que retrase su sentencia, argumentando que la evidencia que ayudaría a su cliente a recibir una pena menos severa está en México, donde hay "un aumento de violencia y de inestabilidad".

"Solicito respetuosamente una prórroga de noventa (90) días a partir de la fecha de sentencia actual, el 12 de enero de 2026 a las 10:00 horas. Se necesita tiempo adicional para preparar y presentar el memorando de sentencia en nombre de mi cliente, Ismael Zambada García. A pesar de nuestros diligentes esfuerzos, circunstancias recientes fuera de nuestro control han dificultado significativamente nuestra capacidad para recopilar la información atenuante necesaria", argumentó en un documento enviado a la Corte del Distrito Este de Brooklyn el abogado Frank Perez.

"Una parte sustancial de la evidencia atenuante debe obtenerse de personas ubicadas en regiones de México que actualmente experimentan un aumento de la violencia y la inestabilidad. Estas condiciones han creado serias dificultades logísticas para concertar conversaciones, obtener cartas y obtener otra información esencial de antecedentes de testigos y familiares", argumentó la defensa del "Mayo" Zambada.

NEW: Lawyer for El Mayo Zambada asks judge to delay Jan. 12 sentencing by 90 days due to “heightened violence and instability” in Mexico and difficulties contacting “witnesses and family members” needed to prepare court filings… pic.twitter.com/gqgmbFBPbd — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) December 9, 2025

Por ello, dice Perez en su escrito al Juez Cogan, "los retrasos en los viajes y las comunicaciones han sido inevitables, y varias personas solo recientemente han podido confirmar su disponibilidad para ayudar". "Dadas estas dificultades, considero que se necesitan 90 días adicionales para ejercer la debida diligencia y brindar una representación efectiva", reieró.

La solicitud, señaló la defensa, "se realiza de buena fe y no con el propósito de retrasar el proceso". "Me comprometo a presentar un memorando exhaustivo y bien fundamentado que ayudará al Tribunal en la sentencia. He consultado con Francisco J. Navarro, Fiscal Federal Adjunto asignado a este caso, y él no se opone a la presentación y concesión de esta moción", resaltó Perez.

El Juez Cogan adelantó la fecha y estableció el 12 de enero de 21026 como la nueva fecha para dictar sentencia contra Ismael "El Mayo" Zambada García a principios de este mes. La Corte no dio detalles sobre las razones para adelantar la fecha. Ahora, el togado decidirá si conceder la prórroga a la defensa del capo.

En agosto de 2025, Zambada García compareció ante un juzgado federal estadounidense donde se declaró culpable por dos cargos relacionados con narcotráfico. La Administración para el Control de Drogas (DEA) confirmó que el cofundador del Cártel de Sinaloa se encontraba bajo custodia de autoridades estadounidenses.

La traición de "Los Chapitos"

También a principios de diciembre, Joaquín Guzmán López, alias "El Güero" e hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, se declaró culpable en una audiencia realizada en una Corte federal de Illinois, donde aceptó cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, así como de su presunta participación en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

Las autoridades estadounidenses informaron que Guzmán López se entregó voluntariamente a finales de julio de 2024. Tras su entrega, la Fiscalía lo acusó de coordinar actividades ilícitas vinculadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y de participar en una red criminal con operaciones internacionales.

Además, la defensa del imputado confirmó que su cliente admitió haber intervenido en hechos que derivaron en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de llevarlo a territorio estadounidense bajo un esquema que incluyó engaños y el uso de una aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales, agentes estadounidenses detuvieron a Guzmán López y a “El Mayo” Zambada el 25 de julio de 2024, cuando ambos descendieron de un avión en Estados Unidos. La detención se llevó a cabo tras un operativo coordinado por distintas agencias federales.

En declaraciones posteriores, Zambada sostuvo que fue convocado con pretextos a una reunión en un rancho de Sinaloa. Después de ese encuentro, afirmó que fue llevado por la fuerza a una avioneta que lo trasladó hacia territorio estadounidense, donde quedó bajo custodia federal.

Además, registros judiciales indican que también participó en diversas actividades del cártel y que contribuyó en la operación que permitió la fuga de su padre del Penal del Altiplano en 2015, lo que lo mantuvo vinculado a la estructura criminal hasta su captura en EU.

EU se lava las manos con el "secuestro" de "El Mayo" Zambada

De acuerdo con la declaración de culpabilidad, Guzmán López confesó que citó a “El Mayo” Zambada, a quien nunca se refirieron por su nombre, sino con el apodo “Individuo A” para una reunión que, en realidad, era una trampa orquestada por "Los Chapitos".

Como Guzmán López había indicado previamente, el piloto voló el avión de México a Estados Unidos, y el avión aterrizó en Nuevo México. Guzmán López coordinó y cometió el secuestro del “Individuo A”, entre otras razones, con la esperanza de recibir crédito por cooperación del gobierno de Estados Unidos para él y su hermano.

Sin embargo, los fiscales estadounidenses rechazaron la posibilidad de conceder cualquier beneficio para Joaquín Guzmán López por el secuestro de "El Mayo" Zambada, asegurando que Washington “no solicitó, indujo, sancionó ni aprobó” dicha operación, aunque tampoco colaboraron con las autoridades mexicanas en lo que claramente representó un delito.