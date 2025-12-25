CLOSE UP ¬ Hernán Bermúdez, Colmenares y Gertz, 3 rostros de corrupción y opacidad

Las trayectorias de Hernán Bermúdez Requena, David Colmenares Páramo y Alejandro Gertz Manero representan un oscuro entramado en la administración pública y de seguridad en México, unificadas por un sello de corrupción, opacidad y una notoria falta de resultados en los cargos que ocuparon.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).– Las trayectorias de Hernán Bermúdez Requena, David Colmenares Páramo y Alejandro Gertz Manero representan un oscuro entramado en la administración pública y de seguridad en México, unificadas por un sello de corrupción, opacidad y una notoria falta de resultados en los cargos que ocuparon. Estos tres personajes, cada uno desde su posición de poder —ya sea en la policía estatal, la fiscalización federal o la procuración de justicia—, demostraron cómo los intereses personales y las alianzas políticas pudieron minar la integridad de las instituciones clave del país, dejando un legado de inacción y escándalo.

El caso de Hernán Bermúdez Requena, conocido como “el Comandante H”, ilustra la colusión directa entre la autoridad y el crimen organizado. Durante años, Bermúdez llevó una doble vida en Tabasco, sirviendo a seis gobernadores desde 1992, mientras presuntamente fundaba y dirigía "La Barredora", una célula criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada al huachicoleo y la extorsión. Documentos de inteligencia militar filtrados (Guacamaya Leaks) confirmaron su rol como jefe criminal, un entramado que culminó con su huida de México y su detención en Paraguay en septiembre de 2025, evidenciando una profunda descomposición en la Secretaría de Seguridad que él mismo encabezaba.

Por su parte, David Colmenares Páramo, el Auditor Superior de la Federación (ASF), ha sido fuertemente cuestionado por anteponer las relaciones políticas al trabajo de fiscalización, señalándosele de conceder favores desde su posición. Su carrera, ligada al PRI en Oaxaca y a círculos del poder federal, lo llevó a la ASF, donde su desempeño fue calificado de pobre y resultó en un despido en 2013 por "no gestión" y ausentismo. Tras su regreso y nombramiento como Auditor Superior en 2018, se le atribuyó la designación de posiciones clave como “pagos políticos” y se denunció una "destrucción" de la ASF, caracterizada por la baja en auditorías forenses, la concentración de atribuciones y un rezago millonario en las cuentas públicas por aclarar.

Finalmente, el legado de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República (FGR) se resume en la inacción y la falta de resultados sustanciales en expedientes de alto impacto durante sus casi siete años de gestión. Casos de gran calado como la Estafa Maestra, Odebrecht, Ayotzinapa y las investigaciones contra Enrique Peña Nieto, entre muchos otros, se estancaron o debilitaron, sin culminar en sentencias contra figuras del poder político. En contraste, Gertz Manero priorizó un asunto de índole personal: la demanda contra su sobrina política, Alejandra Cuevas Morán, por el fallecimiento de su hermano, utilizando el aparato de la FGR. Su gestión concluyó el 27 de noviembre, dejando una institución ineficaz y manchada por la priorización de intereses personales sobre los de interés nacional.

Hernán: Un policía de 6 gobernadores

Hernán Bermúdez Requena, conocido como “el Comandante H” o “El Abuelo”, protagonizó una doble vida en Tabasco al fungir como jefe policial y, simultáneamente, como líder criminal. Sirvió desde 1992 a seis gobernadores, entre ellos Roberto Madrazo Pintado y Adán Augusto López Hernández, a la vez que fundaba y dirigía "La Barredora", una célula local vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su carrera dual culminó con su detención en un lujoso barrio cerrado de Paraguay el viernes 12 de septiembre de 2025, siete meses después de que México emitiera una orden de aprehensión en su contra por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Ya en 2006, la carrera de Bermúdez Requena mostraba alertas sobre su faceta delictiva. Ese año fue detenido por la entonces SIEDO por su presunta implicación en el secuestro y asesinato del ganadero Ponciano Vázquez Lagunes, aunque la denuncia no prosperó y fue liberado. A pesar de ser buscado en México, el exfuncionario mantuvo un estilo de vida ostentoso en Paraguay, disfrutando de una mansión de dos pisos con alberca, un amplio jardín, y portando fajos de billetes y joyas de oro.

El entramado criminal de Bermúdez se hizo público a través de los documentos de inteligencia militar filtrados en 2022 (Guacamaya Leaks). Estos informes lo señalaban como una pieza clave en la delincuencia organizada de Tabasco. En 2021, mientras era Secretario de Seguridad, los documentos lo describían como el jefe de "La Barredora", una célula dedicada al robo de combustible (huachicoleo) y a la extorsión. Se le atribuía el control del entramado y la facultad de autorizar la operación delictiva de la célula en municipios como Huimanguillo y Cárdenas, incluso designando mandos policiales afines a dichas actividades ilícitas.

Bermúdez Requena sirvió a los gobernadores Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado, Manuel Andrade Díaz, Enrique Priego Oropeza, Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos. Un personaje clave en su ascenso fue Jaime Lastra Bastar, quien lo llevó a Tabasco en 1992. Bajo el gobierno de Madrazo, Bermúdez fue director del penal de Villahermosa y, ante las protestas sociales, ayudó a blindar la sede del Ejecutivo estatal con un sofisticado y costoso sistema de vigilancia. En 2019, Adán Augusto López Hernández lo nombró jefe policial y lo mantuvo en el cargo hasta que las cosas se "descompusieron" en diciembre de 2023.

El control de Bermúdez se fracturó en diciembre de 2023 tras un quiebre con Ulises Pinto Madera, conocido como "El Mamado", lo que desató una disputa territorial y resultó en un atentado contra "el Comandante H" en Villahermosa. En noviembre de 2024, la nueva administración de Javier May hizo público su historial criminal, y la Fiscalía de Tabasco inició una investigación. Pese a que se obtuvo una orden de aprehensión el 14 de febrero de 2025, Bermúdez había huido de México 19 días antes, viajando desde Mérida, Yucatán, con destino final a Paraguay, tras pasar por Panamá y Brasil.

La detención de su sobrino, Gerardo Bermúdez Arreola, en Paraguay por apuestas ilegales dio los primeros indicios de su paradero. Finalmente, Hernán Bermúdez Requena fue capturado en el país sudamericano el 12 de septiembre de 2025. Meses antes, en julio, la Secretaría de Seguridad federal había confirmado su búsqueda y la Interpol emitió una notificación roja. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó sus cuentas bancarias y las de empresas y familiares relacionados. Tras su captura, Bermúdez rechazó una extradición simplificada, por lo que permanecerá detenido en Paraguay mientras se tramita el proceso de entrega a las autoridades mexicanas.

Colmenares: Los pagos políticos

David Colmenares Páramo, el actual Auditor Superior de la Federación (ASF), es un personaje cuestionado por su desempeño, el cual se enfoca en tejer relaciones políticas en lugar del trabajo de fiscalización, señalándosele de conceder favores desde su posición. Su carrera se inició con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Oaxaca y más tarde ocupó cargos en el gobierno de Vicente Fox Quesada. Colmenares inició su trayectoria en la administración pública durante el gobierno de Heladio Ramírez López (1986-1992) como Secretario de Finanzas, y más tarde fue asesor del sucesor, Diódoro Carrasco (1992-1998). También ocupó puestos en Linconsa y Banobras antes de ser nombrado Coordinador de Delegaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con la llegada de Vicente Fox, encabezada por su amigo Francisco Gil Díaz.

La auditora forense Muna Dora Buchain, en su libro "La casa sucia", critica la falta de formación de Colmenares después de la licenciatura y cómo encontró un "modus vivendi" cobijado por Heladio Ramírez, buscando siempre estar cerca de las finanzas de las entidades federativas para ofrecer recursos. Según Buchain, este enfoque en las relaciones políticas ha sido su "lado débil de vida".

Posteriormente, Colmenares se desempeñó como Auditor Especial del Gasto Federalizado en la ASF de 2012 a 2013. Su desempeño fue calificado como pobre, lo que resultó en su despido. Muna Dora Buchain recuerda que los auditores y directores generales de la época atestiguaron su "no gestión", señalando que nunca estaba presente, llegaba tarde, y no tenía "la menor idea de fiscalizar" ni de los procesos internos de la ASF. Su despido en 2013 se consideró obvio por su falta de dirección y ausentismo.

A pesar de su historial, Colmenares regresó a la administración pública como Contralor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (2014-2015), período en el que tejió alianzas con los Valls Esponda. De 2016 a 2018, fue titular de la Unidad de Coordinación Regional y Relaciones Institucionales en la Autoridad Federal para el Desarrollo de la Zonas Económicas Especiales, con José Antonio González Anaya como su jefe. Tras su elección como Auditor Superior en 2018, Muna Dora Buchain relata que Colmenares se apresuró a agradecer y ponerse a las órdenes del candidato José Antonio Meade y su jefe "Pepe Toño", confirmando el carácter político de su nombramiento.

Una vez nombrado Auditor Superior el 15 de marzo de 2018, Colmenares tardó en asumir el cargo, dedicando los primeros días a "sellar pactos". A su llegada, designó posiciones clave como "pagos políticos". Entre los nombramientos más notables se encuentran Heladio Elías Ramírez Pineda, hijo del exgobernador Heladio Ramírez, quien renunció por una denuncia de acoso sexual; Víctor Manuel Andrade, hermano del exsecretario de la Función Pública Virgilio Andrade (quien investigó a Enrique Peña Nieto por el caso de la "casa blanca"); y Eber Omar Betanzos Torres, exsubsecretario y subprocurador señalado por no realizar las funciones correspondientes en relación con denuncias de la ASF. Además, se permitió la entrada a funcionarios con conflictos de interés, como Isaac Rojkind Orleansky, quien era secretario técnico de la Comisión de Vigilancia de la ASF y presuntamente influyó en la creación de una estructura de alto nivel en la Auditoría a su medida.

Bajo la gestión de David Colmenares, la Auditoría Superior de la Federación ha experimentado una "destrucción", con la entidad prácticamente dejando de funcionar como lo hacía antes de su llegada. La académica Viridiana Ríos alertó sobre la baja en la cantidad de auditorías forenses, y el propio Colmenares modificó el reglamento para arrogarse la capacidad de aprobar o rechazar su realización. Al asumir, disolvió la Dirección General de Auditoría Forense que encabezaba Muna Dora Buchain, responsable de desentrañar casos como "La Estafa Maestra". Además, en busca de su reelección por ocho años más, cesó a Claudia Bazúa Witte de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. Legisladores y auditores han denunciado que Colmenares concentró atribuciones y modificó el reglamento para que solo un cercano, Nemesio Ibáñez, interpusiera las denuncias penales, lo que provocó un rezago en las cuentas públicas con montos millonarios por aclarar. Esta situación llevó al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar a presentar una iniciativa para eliminar la reelección del Auditor Superior de la Federación.

Gertz: Los fracasos del pasado

Alejandro Gertz Manero concluyó el pasado 27 de noviembre casi siete años al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), dejando una institución marcada por la inacción y la falta de resultados sustanciales en expedientes de alto impacto. Propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, su trayectoria se suma a un linaje político privilegiado y una considerable fortuna personal, que incluye varias propiedades en España, un departamento en Nueva York, otro en California, y una flota de 122 vehículos de lujo, según reportes periodísticos. Esta gestión, caracterizada por la ineficacia, también priorizó asuntos personales sobre los de interés nacional.

El principal rasgo del legado de Gertz Manero en la FGR es la falta de avances y sentencias en los grandes casos de corrupción y delitos de alto impacto que cayeron en su escritorio. Investigaciones de alto perfil como la Estafa Maestra, Odebrecht, el desfalco en Pemex, los casos contra Enrique Peña Nieto, Ayotzinapa, los contratos con OHL, Pegasus y "Rápido y Furioso" se estancaron, se congelaron o se debilitaron. Al momento de su salida, ningún caso relevante había terminado en sentencias contra figuras del poder político.

En agudo contraste con la parálisis observada en los casos nacionales, la única acción en la que Gertz Manero demostró un avance significativo fue la demanda personal contra su propia familia. El exfiscal utilizó su cargo para impulsar una demanda por "homicidio por descuido" contra su sobrina política, Alejandra Cuevas Morán, por la muerte de su hermano Federico Gertz. Cuevas Morán fue detenida en octubre de 2020 y pasó 527 días encarcelada. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por unanimidad la incorrección de atribuirle el fallecimiento, otorgándole la libertad en marzo de 2022.

Gertz Manero proviene de una familia con fuertes conexiones, lo que marcó el inicio de su carrera. Su abuelo, Cornelius B. Gertz, fue cónsul general honorario de Hungría en la Ciudad de México y ostentó otros consulados, siendo descrito como "afluente, poderoso y con muy buenas conexiones". Su padre, José Cornelio Gertz Fernández, era un empresario inmobiliario que desarrolló Lomas de Chapultepec y tenía buenas relaciones con el Gobierno de Adolfo López Mateos, a quien solicitó un cargo público para su hijo Alejandro. De esta manera, Gertz Manero accedió a puestos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La trayectoria de Gertz incluye previas gestiones fallidas en la seguridad pública. Participó como coordinador nacional de la campaña contra las drogas conocida como "Operación Cóndor" (1977-1983), la cual, según investigaciones, funcionó más como una campaña contrainsurgente en el marco de la "guerra sucia" y produjo miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Posteriormente, en el año 2000, se sumó al Gobierno de Vicente Fox como el primer Secretario de Seguridad Pública, pero su gestión estuvo marcada por el aumento de secuestros y delitos de alto impacto, tensiones internas con figuras como Eduardo Medina Mora, y culminó con su renuncia en 2004 en medio de presiones políticas.