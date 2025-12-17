México ofrece mediar en el conflicto EU-Venezuela. “Que la ONU asuma su papel”: CSP

Redacción/SinEmbargo

17/12/2025 - 8:23 am

La mandataria federal reafirmó que la postura de México obedece a convicción y mandato constitucional, más allá de las opiniones sobre el Gobierno de Maduro.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este miércoles que México está dispuesto a a participar en un proceso de diálogo en la crisis entre Estados Unidos (EU) y Venezuela, y sostuvo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe asumir su papel para evitar que el conflicto escale.

Al responder a una pregunta sobre la posibilidad de promover contactos con otros gobiernos de América Latina para encauzar una salida diplomática, la mandataria federal señaló que México puede participar en esfuerzos de diálogo si así lo consideran las partes involucradas.

“Es importante señalar que nosotros siempre podemos estar como un punto de negociación o de reunión, si así lo consideran las partes. Las partes tendrían que proponernos, y si no, buscar mediadores que permitan evitar cualquier conflicto en la región”, explicó.

La titular del Poder Ejecutivo reiteró que la postura del Estado mexicano se rige tanto por convicción como por mandato constitucional: “Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México, más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela o sobre la Presidencia de Maduro”.

En ese contexto, la titular del Poder Ejecutivo hizo un llamado directo a la ONU para que asuma un papel más activo: “Un llamado a Naciones Unidas: que asuma su papel. No se le ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Esa es nuestra posición”.

Agregó que, en caso de no existir una solicitud directa de las partes, “deben buscarse mediadores que permitan evitar cualquier conflicto en la región”, y recalcó que garantizar la paz y la soberanía de los pueblos es un principio que no sólo emana de la Constitución mexicana, sino también de los tratados internacionales y de los fundamentos de la ONU.

Trump ordena el bloqueo militar total de Venezuela

El pronunciamiento de la Presidenta se dio luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump ordenara un bloqueo militar total y completo contra Venezuela para impedir la exportación de su petróleo, bajo el argumento de que el Gobierno de Nicolás Maduro ha enviado delincuentes y droga a Estados Unidos.

“Es nuestro petróleo”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social, donde acusó al régimen venezolano de “robar” activos estadounidenses.

En su mensaje, el Presidente Trump aseguró que Venezuela está "completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de América del Sur" y advirtió que la presión militar sólo se incrementará. También calificó al Gobierno de Maduro como ilegítimo y afirmó que utiliza el petróleo para financiar actividades criminales, por lo que, dijo, ha sido designado como una organización terrorista extranjera.

La escalada se ha derivado en un mayor despliegue militar de EU cerca de Venezuela, así como en ataques a embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico oriental que, de acuerdo con reportes, han dejado al menos 95 personas muertas en 25 incidentes.

La semana pasada, autoridades estadounidenses incautaron un buque petrolero sancionado frente a costas venezolanas, en una operación en la que participaron el FBI, HSI y la Guardia Costera.

De acuerdo con Bloomberg, la incautación podría dificultar seriamente las exportaciones de crudo venezolano, que en su mayoría se dirigen a China mediante intermediarios y con descuentos por riesgo de sanciones. Según Reuters, Venezuela exportó más de 900 mil barriles diarios el mes pasado, uno de sus promedios más altos del año, apoyada en importaciones de nafta por parte de Petróleos de Venezuela.

