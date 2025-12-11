Putin expresa su apoyo a Maduro frente a "presiones externas" que enfrenta Venezuela

La llamada ocurre tras el ultimátum de Trump a Maduro y la confiscación estadounidense de un buque petrolero frente a Venezuela.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, manifestó este jueves a Nicolás Maduro su apoyo frente a las “crecientes presiones externas” que enfrenta Venezuela, en medio del aumento de tensiones con Estados Unidos (EU), la confiscación de un buque petrolero venezolano y acciones militares en el Caribe.

La conversación, confirmada por Moscú y Caracas, se produjo mientras la Casa Blanca insiste en que Maduro abandone el poder. De acuerdo con fuentes estadounidenses, Donald Trump planteó un ultimátum en una llamada reciente con el mandatario venezolano, advirtiendo que continuará “destruyendo barcos” y elevando la presión.

Putin reafirmó el respaldo político, diplomático y económico de Rusia a Venezuela, y resaltó que el pueblo venezolano “merece absoluto respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia”. El Kremlin añadió que ambos líderes impulsarán proyectos conjuntos en economía, comercio y energía.

Refuerzo de la alianza y nuevos acuerdos

El Gobierno venezolano señaló que ambos mandatarios reafirmaron el carácter “estratégico, sólido y ascendente” de la relación bilateral.

Durante la llamada celebraron los resultados de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN), que suscribió 19 acuerdos y prepara su próxima reunión en Caracas en 2026, orientada al Plan Conjunto para el Desarrollo hacia 2030.

Maduro hizo hincapié en la importancia de fortalecer la conectividad aérea y marítima entre ambos países y destacó que Venezuela cuenta con rutas directas hacia Moscú y San Petersburgo. Ambos líderes acordaron profundizar los intercambios económicos, turísticos y culturales, áreas que ambos consideran prioritarias en el contexto internacional actual.

En los últimos meses, EU ha reforzado su presencia militar en el Caribe, trasladando miles de tropas y un grupo de ataque de portaaviones, mientras Trump lanza nuevas advertencias contra Maduro. A esto se suma la confiscación estadounidense de un petrolero frente a las costas de Venezuela, lo cual elevó la tensión entre ambos gobiernos.

La semana pasada, Trump confirmó que también habló por teléfono con Maduro. Aunque evitó calificar de algún modo la conversación, funcionarios de la Casa Blanca indicaron que fue una llamada tensa y con advertencias directas. Maduro, por su parte, la describió como “cordial” y sostuvo que Venezuela siempre estará abierta a un “diálogo respetuoso de Estado a Estado”.

En su conversación con Putin, Maduro subrayó que Venezuela registra un “avance sostenido” en paz, crecimiento económico y estabilidad social, y aseguró que el país podría liderar el crecimiento regional con un nueve por ciento este año, según sus propias estimaciones.

Putin dijo estar informado sobre estos resultados y reiteró que Moscú mantendrá abiertos los canales de comunicación y pondrá a disposición su capacidad diplomática para reforzar la cooperación en soberanía, derecho internacional y paz regional.