El Instituto Nobel confirma que María Corina Machado asistirá a entrega de galardón

El Comité Noruego otorgó el pasado 10 de octubre el Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado.

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS).- El Instituto Nobel noruego confirmó el día de ayer que la opositora venezolana María Corina Machado asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 que se celebrará el próximo 10 de diciembre en la capital de Noruega, Oslo.

El responsable de comunicación del Instituto Nobel, Erik Aasheim, indicó en declaraciones a Europa Press que fue la propia Machado quien aseguró que estará presente en Oslo para recoger el galardón pese al alto riesgo que existe de que la opositora no pueda entrar de nuevo al país latinoamericano.

El Comité Noruego reconoció el pasado 10 de octubre con el Premio Nobel de la Paz a la opositora por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela, y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".

El jurado determinó que Machado, a la que definió como "una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida", se ha visto "obligada a vivir escondida" y permanecer dentro de Venezuela, "una decisión que ha inspirado a millones" de personas.