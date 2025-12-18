El IMSS incorporó a más de 90 mil paisanos que fueron repatriados, informa Rosa Icela

Redacción/SinEmbargo

18/12/2025 - 8:24 am

Más de 145 mil 500 mexicanos han retornado al país desde EU este año; del total, 90 mil han sido afiliados al IMSS.

Al menos 75,900 mexicanos han sido deportados de EU con Trump, registra Gobernación

Sheinbaum presenta Tarjeta Finabien Paisano México para evitar impuesto a remesas

Los paisanos piden boicotear Home Depot, Target, Walmart y McDonald’s. Ayudan al ICE

La Segob informó que van más de 145 mil 500 mexicanos que han sido repatriados a México desde EU en este año; 90 mil de ellos han sido afiliados al IMSS.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó esta mañana que en 2025 se acumulan poco más de 145 mil 500 mexicanos que han sido repatriados desde Estados Unidos (EU) tras el retorno de Donald Trump al poder, y 90 mil del total han sido afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"Del 20 de enero, cuando inició la estrategia, al 17 de diciembre, se han registrado 145 mil 537 repatriaciones de connacionales, de las cuales, 116 mil 116 han tenido lugar vía terrestre y 29 mil 381 de forma aérea", señaló Rosa Icela en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum este jueves.

Del total, 90 mil 340 mexicanos repatriados se han afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

