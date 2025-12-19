Una Jueza impone prisión preventiva a María "N", excolaboradora de Genaro García Luna

Redacción/SinEmbargo

19/12/2025 - 1:25 am

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el miércoles la detención de María Vanessa "N", quien fuera asesora de García Luna, Secretario de Seguridad con Calderón.

La Jueza federal concedió un plazo de 144 horas para definir si María Vanesa "N" será vinculada a proceso o no por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- Una Jueza federal dictó el jueves la medida de prisión preventiva a María Vanesa "N", exjefa de asesores y representante de una empresa de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad federal en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y hoy preso en Estados Unidos (EU) por sus nexos con el narcotráfico. La mujer es acusada por el delito de lavado de cinco mil millones de pesos, desviados del sistema penitenciario.

A petición de la imputada, la Jueza del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México (Edomex), María Jazmín Ambriz López, duplicó de 72 a 144 horas el plazo para definir su situación jurídica, por lo que será hasta la próxima semana cuando se celebre la audiencia en la que se resolverá si María Vanesa "N" es vinculada a proceso o no por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El pasado miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) informó en un comunicado que agentes de dicha dependencia cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de María Vanesa "N" por su probable participación en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

"De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dicha persona posiblemente tuvo participación como apoderada legal de una empresa, la cual habría utilizado el sistema financiero para fondear recursos, al parecer provenientes de la delincuencia organizada, así como para el desvío de fondos de la administración pública federal", destacó la FGR.

María Vanessa "N" fue ubicada en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, quienes han mantenido coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, particularmente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de la Marina (Marina) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Al ser localizada, a la otrora asesora de García Luna le fueron leídos sus derechos constitucionales para posteriormente ser trasladada para su certificación médica, a efecto de ser puesta a disposición de una autoridad judicial con sede en el Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, a fin de que el Ministerio Público Federal (MPF) solicite audiencia inicial para formularle imputación, precisó la dependencia.

De acuerdo con la FEMDO, la asesora también habría sido apoderada legal de la empresa Nunvav Inc., una de varias compañías dentro del entramado creado por García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra, y varios de sus socios, incluida la familia Weinberg y sus empresas, por haber participado en esquemas fraudulentos para obtener contratos del Gobierno mexicano mientras fue Secretario de Seguridad Pública e incluso después de dejar el cargo.

García Luna, Secretario de Seguridad de Felipe Calderón condenado por sus vínculos con el narcotráfico, ya purga su condena de más de 38 años de prisión en una de las cárceles más férreas en el sistema estadounidense: la súpermax ADX de Florence, en Colorado, donde comparte instalaciones con Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa, terroristas de Al-Qaeda, así como narcotraficantes colombianos, entre otros.

