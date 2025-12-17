La Fiscalía detiene a una excolaboradora de García Luna, acusada de ser su cómplice

La mujer fue asesora de García Luna y es señalada por la FGR de ser su cómplice en crímenes relacionados con lavado de dinero y delincuencia organizada.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la detención este miércoles de María Vanessa "N", quien fuera asesora de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad federal en el sexenio de Felipe Calderón y hoy preso en Estados Unidos (EU) por nexos con el narcotráfico. La mujer es señalada de presunto lavado de dinero y delincuencia organizada en complicidad con el exfuncionario.

Agentes de la FGR cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de María "N", por su probable participación en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, informó la Fiscalía en un comunicado.

"De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dicha persona posiblemente tuvo participación como apoderada legal de una empresa, la cual habría utilizado el sistema financiero para fondear recursos, al parecer provenientes de la delincuencia organizada, así como para el desvío de fondos de la administración pública federal", destacó.

María Vanessa "N" fue ubicada en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, quienes han mantenido coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, particularmente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de la Marina (Marina) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Al ser localizada, a la otrora asesora de García Luna le fueron leídos sus derechos constitucionales para posteriormente ser trasladada para su certificación médica, a efecto de ser puesta a disposición de una autoridad judicial con sede en el Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, a fin de que el Ministerio Público Federal (MPF) solicite audiencia inicial para formularle imputación, informó la dependencia.

De acuerdo con la FEMDO, María Vanessa "N" habría sido apoderada legal de la empresa Nunvav Inc, una de varias compañías dentro del entramado creado por García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra, y varios de sus socios, incluida la Weinberg y sus empresas, por haber participado en esquemas fraudulentos para obtener contratos del gobierno mexicano mientras fue Secretario de Seguridad Pública e incluso después de dejar el cargo.