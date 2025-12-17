La Fiscalía detiene a una excolaboradora de García Luna, acusada de ser su cómplice

Redacción/SinEmbargo

17/12/2025 - 12:17 pm

La FGR detuvo a María Vanessa "N", quien fuera asesora de Genaro García Luna, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

García Luna compartirá prisión con "El Chapo", con terroristas y con otros narcos

García Luna y esposa pierden en EU: deberán pagar a México 2,500 millones de dólares

El dinero sucio del extitular de Seguridad de Calderón condujo a EU hasta Vector

ENTREVISTA ¬ México ya puede reclamar los bienes de los García Luna a EU: Pablo Gómez

La mujer fue asesora de García Luna y es señalada por la FGR de ser su cómplice en crímenes relacionados con lavado de dinero y delincuencia organizada.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la detención este miércoles de María Vanessa "N", quien fuera asesora de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad federal en el sexenio de Felipe Calderón y hoy preso en Estados Unidos (EU) por nexos con el narcotráfico. La mujer es señalada de presunto lavado de dinero y delincuencia organizada en complicidad con el exfuncionario.

Agentes de la FGR cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de María "N", por su probable participación en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, informó la Fiscalía en un comunicado.

"De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dicha persona posiblemente tuvo participación como apoderada legal de una empresa, la cual habría utilizado el sistema financiero para fondear recursos, al parecer provenientes de la delincuencia organizada, así como para el desvío de fondos de la administración pública federal", destacó.

La mujer detenida este miércoles por la FGR era asesora de Genaro García Luna.
La mujer detenida este miércoles por la FGR era asesora de Genaro García Luna. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

María Vanessa "N" fue ubicada en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, quienes han mantenido coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, particularmente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de la Marina (Marina) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Al ser localizada, a la otrora asesora de García Luna le fueron leídos sus derechos constitucionales para posteriormente ser trasladada para su certificación médica, a efecto de ser puesta a disposición de una autoridad judicial con sede en el Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, a fin de que el Ministerio Público Federal (MPF) solicite audiencia inicial para formularle imputación, informó la dependencia.

De acuerdo con la FEMDO, María Vanessa "N" habría sido apoderada legal de la empresa Nunvav Inc, una de varias compañías dentro del entramado creado por García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra, y varios de sus socios, incluida la Weinberg  y sus empresas, por haber participado en esquemas fraudulentos para obtener contratos del gobierno mexicano mientras fue Secretario de Seguridad Pública e incluso después de dejar el cargo.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

CaliBaja y el financiamiento de las regiones

"Hemos sido testigos de la creación de polos regionales que se han consolidado por su vigor cultural...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cautela y prevención en el hogar

"Cuando la ciudad se vacía parcialmente y las familias se desplazan, la seguridad se repliega hacia el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Duarte en Almoloya: la corrupción no ha de ser pieza utilitaria

"El derrumbe del duartismo y del PRI como partido en la entidad de Chihuahua, tuvo en esa...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La Doctrina Donroe acecha América Latina

"Las recientes amenazas a Venezuela no son un asunto pasajero sino el preludio del trato que toda...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

Corrupción y esperanza
Por Muna D. Buchahin

Corrupción y esperanza

En el laberinto
Por Alejandro Calvillo

En el laberinto

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

+ Sección

Galileo

Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los adultos mayores expuestos a desastres naturales presentan un aumento en el riesgo de mortalidad.

Desastres naturales impactan a largo plazo en mortalidad de adultos mayores: estudio

¿Por qué la Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador?

La Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador y estos son los factores de ello

Editor PDF

Descubre el mejor editor de PDF en la nube para profesionales independientes

El moco verde no aparece por arte de magia, ni es un diagnóstico automático de una infección bacteriana. Su color tiene un origen químico muy concreto.

¿Tienes moco verde? Especialista aclara si es señal de alarma y por qué son de color

Un nuevo estudio demuestra que el amor y el apoyo de pareja pueden mejorar la salud cardíaca de las personas con enfermedades cardiovasculares.

El amor y el apoyo de pareja podrían mejorar la salud cardíaca, según este análisis

Estudio revela propiedades antienvejecimiento del chocolate oscuro

Estudio revela propiedades antienvejecimiento en un componente del chocolate negro

La decoración navideña influye directamente en el estado de ánimo de las personas y llega a influir en sus comportamientos de compra, advierte un experto.

¿Cómo influye la decoración navideña en tu estado de ánimo y tus hábitos de compra?

Estudiantes del IPN trabajan para desarrollar un nuevo tipo de plástico que se podrá diluir en el agua y además purificarla.

Estudiantes del IPN buscan desarrollar plástico que se disuelve en agua y la purifica

El cometa interestelar 3I/Atlas se acercará el 19 de diciembre más que nunca a la Tierra, cuando estará a una distancia de unos 270 millones de kilómetros.

¿Cuándo se acercará el cometa interestelar 3I/Atlas a la Tierra? Conoce los detalles

Investigadores mexicanos identificaron una nueva especie de gecko endémica de Puebla que recibió el nombre de Salamanquesa del Valle de Tehuacán-Cuicatlán.

Una nueva especie de gecko endémica de México es descubierta en reserva de Puebla

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La CIDH condenó al Estado mexicano por el caso Ernestina Ascencio, indígena nahua de 73 años asesinada en la sierra de Zongolica en 2007, violada por militares.
1

No fue “gastritis”, como dijo Calderón; soldados violaron y mataron a Ernestina: CIDH

El panadero británico Richard Hart ofreció disculpas a México después de las declaraciones en las que aseguraba que en el país “no existe la cultura del pan”.
2

“Me equivoqué”: Richard Hart se disculpa con México; no existe cultura del pan, dijo

Donald Trump
3

Trump ordena el bloqueo militar total de Venezuela y advierte: el petróleo es nuestro

4

ENTREVISTA – Opacar la autocrítica en la 4T es más peligroso que una ruptura: Taibo

Trump
5

La economía cae. MAGA pierde adeptos. Trump también cae... pero la familia enriquece

México-China
6

México toma distancia de China

Assange, fundador de WikiLeaks, alega que el Nobel de la Paz para María Corina Machado constituye "apropiación indebida y facilitación de crímenes de guerra".
7

Assange acusa que la Fundación Nobel impulsa “crímenes de guerra” vía Corina Machado

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Alex Tonatiuh Márquez ya no dirige la Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
8

"Ya no trabaja en Aduanas": Sheinbaum confirma la salida de Alex Tonatiuh Márquez

El Gobernador Samuel García impulsa la candidatura de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, a la gubernatura de Nuevo León en 2027.
9

Samuel García impulsa a su esposa Mariana Rodríguez con reforma y campaña millonaria

10

Esthela Damián Peralta es nombrada como la nueva Consejera Jurídica de la Presidencia

La FGR detuvo a María Vanessa "N", quien fuera asesora de Genaro García Luna, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.
11

La Fiscalía detiene a una excolaboradora de García Luna, acusada de ser su cómplice

Amparo Casar: Persecución o fraude
12

Amparo Casar: Persecución o fraude

La Presidenta Sheinbaum aseguró que los agricultores no tienen motivos para realizar bloqueos carreteros, pues ya se les atiende.
13

La Presidenta no ve razón para que campesinos hagan bloqueos carreteros en fin de año

México reafirma su postura en crisis EU-Venezuela.
14

México ofrece mediar en el conflicto EU-Venezuela. “Que la ONU asuma su papel”: CSP

EU sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima por huachicol.
15

EU sanciona a Cártel Santa Rosa de Lima y "El Marro"; sigue activo desde cárcel, dice

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La FGR detuvo a María Vanessa "N", quien fuera asesora de Genaro García Luna, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.
1

La Fiscalía detiene a una excolaboradora de García Luna, acusada de ser su cómplice

2

Esthela Damián Peralta es nombrada como la nueva Consejera Jurídica de la Presidencia

EU sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima por huachicol.
3

EU sanciona a Cártel Santa Rosa de Lima y "El Marro"; sigue activo desde cárcel, dice

Assange, fundador de WikiLeaks, alega que el Nobel de la Paz para María Corina Machado constituye "apropiación indebida y facilitación de crímenes de guerra".
4

Assange acusa que la Fundación Nobel impulsa “crímenes de guerra” vía Corina Machado

La Presidenta Sheinbaum aseguró que los agricultores no tienen motivos para realizar bloqueos carreteros, pues ya se les atiende.
5

La Presidenta no ve razón para que campesinos hagan bloqueos carreteros en fin de año

Trump
6

La economía cae. MAGA pierde adeptos. Trump también cae... pero la familia enriquece

“No hay vínculo con huachicol”: Sheinbaum sobre Tonatiuh Márquez.
7

Hasta ahora no hay vínculo entre Tonatiuh Márquez y huachicol fiscal, afirma Claudia

Sheinbaum promete cumplir a cabalidad medidas ordenadas por CIDH sobre caso Ernestina
8

Sheinbaum promete cumplir a cabalidad medidas ordenadas por CIDH sobre caso Ernestina

Un ataque armado se reportó la madrugada del martes en Yecapixtla, Morelos, contra el domicilio del Presidente Municipal, Heladio Rafael Sánchez Zavala.
9

El domicilio del Alcalde de Yecapixtla sufre un ataque armado; no se reportan heridos

México reafirma su postura en crisis EU-Venezuela.
10

México ofrece mediar en el conflicto EU-Venezuela. “Que la ONU asuma su papel”: CSP

El consejo de administración de Warner Bros. Discovery recomendó a los accionistas de la empresa que rechacen la oferta pública de adquisición de Paramount.
11

Warner Bros pide a accionistas rechazar oferta de Paramount; apoya fusión con Netflix

La SRE aseguró que el Tratado de Aguas no afectará el abasto en México.
12

La SRE asegura que cumplir el Tratado de Aguas con EU no afectará el abasto en México