Un coordinador regional del IMSS Bienestar es perseguido y asesinado en Chilpancingo

Autoridades confirmaron este lunes que Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional del IMSS Bienestar en Guerrero, fue asesinado a tiros en Chilpancingo.

Acapulco, Guerrero, 3 de junio (El Sur).- Fuentes oficiales confirmaron este lunes que el hombre asesinado esta mañana en Chilpancingo es Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional del IMSS Bienestar.

El funcionario fue perseguido y asesinado a tiros en la calle Prolongación Abasolo de la céntrica colonia Ruffo Figueroa. Su cuerpo quedó dentro de un negocio de alimentos de nombre El Demoledor, donde pretendía refugiarse.

De acuerdo con el reporte policiaco, el cuerpo tenía al menos seis balazos. A unos metros del lugar, las autoridades hallaron unas sandalias y al menos tres impactos de arma de fuego en la cortina metálica de un negocio, así como casquillos. Cabrera Díaz, de 55 años de edad, era médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), especializado en epidemiología.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro compañero, el Doctor Raymundo Cabrera Díaz. Acompañamos con respeto a su familia y seres queridos en este difícil momento. pic.twitter.com/nuuGNJDSwJ — IMSS Bienestar Guerrero (@IB_Guerrero) December 22, 2025

Fungió como coordinador de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria 03 Centro de la Secretaría de Salud estatal.

A partir de 2024, de acuerdo a las publicaciones del gobierno estatal, de la Secretaría de Salud y de distintos ayuntamientos, Cabrera Díaz se desempeñó como uno de los cuatro coordinadores médicos regionales del IMSS Bienestar en Guerrero.

También fue coordinador estatal del Servicio Nacional de Salud Pública, cargo al que llegó por un examen de oposición.

Apenas el 24 de noviembre pasado, el doctor Raymundo Cabrera estuvo presente en la comunidad de Atlixtac, cabecera del municipio de Leonardo Bravo, cuando el alcalde morenista Leonardo Maldonado, en coordinación con la Ssa estatal, encabezó una jornada médica.

