Un hombre es asesinado a balazos en restaurante de Zona Rosa; hay otra persona herida

Redacción/SinEmbargo

21/12/2025 - 10:49 pm

Balacera en un restaurante de la colonia Juárez deja una persona muerta

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEO ¬ Mujer sufre asalto tras retirar 70 mil pesos en Ecatepec; indagan al banco

Balacera en la Alcaldía Cuauhtémoc deja un oficial de SSC-CdMx herido y 4 detenidos

Balacera en Tepito deja saldo de 3 muertos; la SSC-CdMx indaga posible ataque directo

Sujetos dispararon contra tres personas en un restaurante de la colonia Juárez. La SSC-CdMx informó que un hombre perdió la vida y otra persona resultó herida a raíz del ataque.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- Un hombre murió y otra persona resultó herida tras un ataque armado que se registró en la colonia Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CdMx).

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), los hechos ocurrieron en un establecimiento de comida, donde dos sujetos arribaron y dispararon en contra de tres personas (una mujer y dos hombres) que se encontraban en el lugar.

"Derivado de lo anterior, un hombre perdió la vida, mientras que otra persona resultó lesionada y fue llevada a un hospital", indicó la SSC-CdMx, que señaló que los agresores huyeron de la escena a bordo de una motocicleta luego de la agresión.

Las autoridades capitalinas añadieron que se dio parte de lo acontecido al agente del Ministerio Público correspondiente para la realización de los servicios periciales y las investigaciones correspondientes.

"En tanto ya se realiza la búsqueda de los probables responsables con apoyo de las cámaras de videovigilancia en la zona", precisó la Secretaría.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Mundial para los ricos

"Un mexicano con ingresos de salario mínimo que quisiera comprar ese boleto de reventa de más de...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Las chicas que no ven el mar

"Me despedí, con un abrazo, de cada una de ellas. Con esos abrazos quisiera traerlas conmigo a...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

"Ley Silla"

"Es una Ley que no sólo suena bien, sino que parece necesaria en trabajos que implican decenas...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La hermanastra fea, la belleza inesperada

"La hermanastra fea ha logrado todo lo que el género de terror anhela y que por desgracia...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

+ Sección

Galileo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche encontró una estrategia eficaz para reducir el daño del hígado causado por cirrosis.

Investigadores identifican mecanismo clave para reducir daño de hígado en la cirrosis

Investigación revela pistas sobre la alimentación humana en la Edad de Bronce

¿Cómo era la alimentación humana en la Edad del Bronce? Investigación revela pistas

El 56.1 por ciento de personas mayores de 75 años percibieron cambios en sus rutinas diarias tras las pandemia de COVID-19, según concluye una investigación.

El 56% de adultos mayores de 75 cambió rutinas tras pandemia, dice estudio en España

Un estudio de Alemania analizó los beneficios y problemas del cuidado de los niños por parte de los abuelos.

Los niños al cuidado de sus abuelos podrían tener un estado de salud más precario

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad. I

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

Tomar jugo de naranja diariamente ayuda a tu corazón.

¿El jugo de naranja es benéfico para el corazón? Un estudio reciente así lo sugiere

Los alimentos ultraprocesados están cambiando las bacterias intestinales.

Bacterias intestinales están cambiando por el consumo de alimentos ultraprocesados

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Navidades en México 2025
1

"Navidades en México" en el Castillo de Chapultepec, una noche de magia y tradición

Fallece el actor estadounidense James Ransone; se habría suicidado
2

El actor estadounidense James Ransone fallece a los 46 años; se habría suicidado

Respeto a Ricardo Monreal; debe prevalecer la unidad por el pueblo: Ariadna Montiel
3

La 4T encontró una fórmula económica exitosa para abatir la pobreza: Ariadna Montiel

Elementos de la SSC-CdMx y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) capitalina aseguraron este jueves una tonelada y media de autopartes en tres alcaldías.
4

Autoridades de la CdMx catean 7 inmuebles y aseguran 1.5 toneladas de autopartes

5

DATOS ¬ Los ricos globales son más y más ricos. La desigualdad pegó a México, también

El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.
6

Grupo Salinas debe 51 mil millones para enero: SAT. Salinas Pliego pide “por escrito”

Con motivo de las fiestas decembrinas, se inauguró el Festival "Luces de Invierno 2025-2026", el cual llenará de colores y música el Zócalo de la CdMx.
7

FOTOS ¬ CdMx inaugura Festival "Luces de Invierno" para celebrar Navidad y Año Nuevo

El ego de Trump toca visas, monedas y hasta instituciones: pone su nombre, o su cara
8

El ego de Trump toca visas, monedas y hasta instituciones: pone su nombre, o su cara

Mundial para ricos
9

Mundial para los ricos

Sismo de 5.2 grados sacude costa de Chiapas
10

Un sismo de magnitud 5.2 sacude costa de Chiapas; descartan daños o riesgo de tsunami

La fortuna de Salinas Pliego cae un 63 por ciento
11

Salinas Pliego consumió 63% de su capital entre 2024 y 2025, dice Forbes

12

¿En qué horario operará Metro, Metrobús y RTP estas fiestas decembrinas? Chécalo aquí

13

Brote de sarampión afecta fiestas decembrinas en Chiapas; Salud pide evitar reuniones

agua de los Monreal
14

Los ranchos de los Monreal en Zacatecas no sufren por agua: la chupan del subsuelo

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
15

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Balacera en un restaurante de la colonia Juárez deja una persona muerta
1

Un hombre es asesinado a balazos en restaurante de Zona Rosa; hay otra persona herida

2

Brote de sarampión afecta fiestas decembrinas en Chiapas; Salud pide evitar reuniones

3

¿En qué horario operará Metro, Metrobús y RTP estas fiestas decembrinas? Chécalo aquí

Respeto a Ricardo Monreal; debe prevalecer la unidad por el pueblo: Ariadna Montiel
4

La 4T encontró una fórmula económica exitosa para abatir la pobreza: Ariadna Montiel

Fallece el actor estadounidense James Ransone; se habría suicidado
5

El actor estadounidense James Ransone fallece a los 46 años; se habría suicidado

El DOJ afirma que censura en archivos Epstein no está relacionado con Trump
6

Censura en archivos de Epstein no tiene que ver con Trump: Departamento de Justicia

7

Ebrard augura que el T-MEC prevalecerá; debe cerrarse ventana de incertidumbre, dice

El Gobierno de la CdMx crea el reconocimiento Alicia Matías en honor a la "abuelita heroína" de Iztapalapa
8

La CdMx crea reconocimiento Alicia Matías en honor a "abuelita heroína" de Iztapalapa

9

Brugada destaca 143 acuerdos reparatorios por explosión de pipa; ascienden a 480 mdp

El ego de Trump toca visas, monedas y hasta instituciones: pone su nombre, o su cara
10

El ego de Trump toca visas, monedas y hasta instituciones: pone su nombre, o su cara

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prometió que el Tren Suburbano que conectará la terminal Buenavista con el AIFA estará listo para la Semana Santa de 2026.
11

Tren Suburbano al AIFA estará listo para la Semana Santa de 2026, promete Sheinbaum

12

DATOS ¬ Los ricos globales son más y más ricos. La desigualdad pegó a México, también