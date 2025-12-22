Un hombre es asesinado a balazos en restaurante de Zona Rosa; hay otra persona herida

Sujetos dispararon contra tres personas en un restaurante de la colonia Juárez. La SSC-CdMx informó que un hombre perdió la vida y otra persona resultó herida a raíz del ataque.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- Un hombre murió y otra persona resultó herida tras un ataque armado que se registró en la colonia Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CdMx).

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), los hechos ocurrieron en un establecimiento de comida, donde dos sujetos arribaron y dispararon en contra de tres personas (una mujer y dos hombres) que se encontraban en el lugar.

La #SSC informa: Personal de la #SSC tomó conocimiento de un reporte de disparos, al parecer tras una agresión directa en contra de tres personas que se encontraban en un establecimiento de venta de comida, en la calle #Niza, de la colonia #Juárez, en la alcaldía… pic.twitter.com/KvRtPUq4jX — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 22, 2025

"Derivado de lo anterior, un hombre perdió la vida, mientras que otra persona resultó lesionada y fue llevada a un hospital", indicó la SSC-CdMx, que señaló que los agresores huyeron de la escena a bordo de una motocicleta luego de la agresión.

Las autoridades capitalinas añadieron que se dio parte de lo acontecido al agente del Ministerio Público correspondiente para la realización de los servicios periciales y las investigaciones correspondientes.