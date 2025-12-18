Balacera en la Alcaldía Cuauhtémoc deja un oficial de SSC-CdMx herido y 4 detenidos

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron atacados a balazos durante un operativo contra la extorsión en la Ciudad de México; hasta el momento hay un oficial herido y un atacante muerto.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó que este jueves se registró una balacera en la Alcaldía Cuauhtémoc durante un operativo en contra de presuntos extorsionadores en el que fueron detenidas cuatro personas.

"Al momento, personal de Inteligencia e Investigación Policial realiza un operativo de combate al delito de extorsión en la calle Río Ebro, de la colonia Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc, durante el cual un sujeto efectuó disparos en su contra por lo que, al ver en riesgo su vida, los uniformados repelieron la agresión", detalló la dependencia en su cuenta oficial de X.

#Importante | Compañeros de @SSC_CDMX realizan un operativo de combate al delito de #Extorsión en la colonia #Cuauhtémoc en @AlcCuauhtemocMx, durante el cual una persona efectuó disparos en su contra. Al repeler la agresión un oficial resultó lesionado y ya fue llevado a un… — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 18, 2025

La Secretaría indicó que durante la agresión un oficial de policía resultó lesionado cuando los atacantes dispararon en contra del personal de seguridad.

"Al repeler la agresión un oficial resultó lesionado y ya fue llevado a un hospital, mientras que cuatro presuntos responsables fueron detenidos. Las acciones operativas en la zona continúan. Seguiremos informando", indicó en sus redes sociales el titular de la SSC-CdMx, Pablo Vázquez Camacho.