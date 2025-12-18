La SSC detiene a 2 presuntos integrantes de la banda que mató a Federico Dorcazberro

Ramiro "N" y Kevin "N" fueron detenidos tras un cateo en Álvaro Obregón. Apenas en noviembre, la SSC detuvo a otras dos personas relacionadas con el asesinato de Federico Dorcazberro

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció el miércoles la detención de dos presuntos integrantes de la banda que asesinó al cantante argentino Federico Dorcazberro. Se trata de Ramiro "N", de 20 años de edad, alias "Ramiro Sicario", y Kevin Uriel "N", de 25 años de edad.

Por medio de una publicación en redes sociales, la SSC explicó que la detención de los dos hombres se produjo tras la ejecución de una orden de cateo en un predio ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón, donde también fueron aseguradas bolsas con aparente droga a granel, un arma de fuego y cartuchos útiles.

En este operativo participaron oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), de la Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación para la desarticulación de células generadoras de violencia, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de cateo en un inmueble en la @AlcaldiaAO, donde detuvieron a dos hombres y aseguraron presunta droga y un arma de fuego.

El titular de la SSC, Pablo Vásquez Camacho, informó en sus redes sociales que los detenidos fueron puestos a disposición del ministerio público y están identificados como presuntos miembros de una banda dedicada al robo a automovilistas en la Alcaldía Miguel Hidalgo y la Alcaldía Álvaro Obregón

El cantante Federico Dorcazberro fue asesinado el pasado mes de octubre por un grupo de sujetos a bordo de dos motocicletas que atacaron a balazos la camioneta del también modelo, quien intentó descender del vehículo pero resultó muerto a causa de la agresión.

Los hechos ocurrieron en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo, situación que fue notificada por la SSC tras un análisis de las cámaras de vigilancia de dicha zona.

En ese marco, las autoridades capitalinas anunciaron en noviembre de 2025 la detención de Andy “N” y Geovanni “N”, quienes habrían accionado el arma de fuego en contra de Federico Dorcazberro. Según la relatoría de los hechos, los presuntos responsables habrían huido del sitio en la misma motocicleta desde la que se realizó el ataque.