La SSC detiene a 2 presuntos integrantes de la banda que mató a Federico Dorcazberro

Redacción/SinEmbargo

18/12/2025 - 2:32 am

La SSC detiene a dos presuntos responsables del asesinato de Federico Dorcazberro.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La SSC detiene a 16 personas por reventa de boletos para el concierto de Bad Bunny

La SSC detiene a presunto implicado en asesinato de “Micky Hair"; lo habría vigilado

La SSC-CdMx realiza cateos en Cuauhtémoc e Iztacalco; detiene a 3 y les asegura droga

Ramiro "N" y Kevin "N" fueron detenidos tras un cateo en Álvaro Obregón. Apenas en noviembre, la SSC detuvo a otras dos personas relacionadas con el asesinato de Federico Dorcazberro

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció el miércoles la detención de dos presuntos integrantes de la banda que asesinó al cantante argentino Federico Dorcazberro. Se trata de Ramiro "N", de 20 años de edad, alias "Ramiro Sicario", y Kevin Uriel "N", de 25 años de edad.

Por medio de una publicación en redes sociales, la SSC explicó que la detención de los dos hombres se produjo tras la ejecución de una orden de cateo en un predio ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón, donde también fueron aseguradas bolsas con aparente droga a granel, un arma de fuego y cartuchos útiles.

En este operativo participaron oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), de la Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital.

El titular de la SSC, Pablo Vásquez Camacho, informó en sus redes sociales que los detenidos fueron puestos a disposición del ministerio público y están identificados como presuntos miembros de una banda dedicada al robo a automovilistas en la Alcaldía Miguel Hidalgo y la Alcaldía Álvaro Obregón

El cantante Federico Dorcazberro fue asesinado el pasado mes de octubre por un grupo de sujetos a bordo de dos motocicletas que atacaron a balazos la camioneta del también modelo, quien intentó descender del vehículo pero resultó muerto a causa de la agresión.

Los hechos ocurrieron en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo, situación que fue notificada por la SSC tras un análisis de las cámaras de vigilancia de dicha zona.

En ese marco, las autoridades capitalinas anunciaron en noviembre de 2025 la detención de Andy “N” y Geovanni “N”, quienes habrían accionado el arma de fuego en contra de Federico Dorcazberro. Según la relatoría de los hechos, los presuntos responsables habrían huido del sitio en la misma motocicleta desde la que se realizó el ataque.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Un fantasma recorre México, el fantasma de Lucas Alamán

"La tentación centralizadora que hoy se presenta como novedad pragmática tiene ahí su linaje intelectual: la convicción...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Imperialismo

"Hay que manifestar nuestro más enérgico rechazo al intervencionismo estadounidense militar en Venezuela, y al derramamiento de...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

CaliBaja y el financiamiento de las regiones

"Hemos sido testigos de la creación de polos regionales que se han consolidado por su vigor cultural...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cautela y prevención en el hogar

"Cuando la ciudad se vacía parcialmente y las familias se desplazan, la seguridad se repliega hacia el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

Corrupción y esperanza
Por Muna D. Buchahin

Corrupción y esperanza

En el laberinto
Por Alejandro Calvillo

En el laberinto

+ Sección

Galileo

La tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis) y al consumo de oxígeno de las células.

Cansancio crónico y falta de concentración podrían indicar problemas en la tiroides

Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los adultos mayores expuestos a desastres naturales presentan un aumento en el riesgo de mortalidad.

Desastres naturales impactan a largo plazo en mortalidad de adultos mayores: estudio

La Generación Z es cada vez más escéptica sobre su capacidad para cambiar el mundo, según una investigación de la Universidad Estatal de Montclair.

La Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador y estos son los factores de ello

Editor PDF

Descubre el mejor editor de PDF en la nube para profesionales independientes

El moco verde no aparece por arte de magia, ni es un diagnóstico automático de una infección bacteriana. Su color tiene un origen químico muy concreto.

¿Tienes moco verde? Especialista aclara si es señal de alarma y por qué son de color

Un nuevo estudio demuestra que el amor y el apoyo de pareja pueden mejorar la salud cardíaca de las personas con enfermedades cardiovasculares.

El amor y el apoyo de pareja podrían mejorar la salud cardíaca, según este análisis

Estudio revela propiedades antienvejecimiento del chocolate oscuro

Estudio revela propiedades antienvejecimiento en un componente del chocolate negro

La decoración navideña influye directamente en el estado de ánimo de las personas y llega a influir en sus comportamientos de compra, advierte un experto.

¿Cómo influye la decoración navideña en tu estado de ánimo y tus hábitos de compra?

Estudiantes del IPN trabajan para desarrollar un nuevo tipo de plástico que se podrá diluir en el agua y además purificarla.

Estudiantes del IPN buscan desarrollar plástico que se disuelve en agua y la purifica

El cometa interestelar 3I/Atlas se acercará el 19 de diciembre más que nunca a la Tierra, cuando estará a una distancia de unos 270 millones de kilómetros.

¿Cuándo se acercará el cometa interestelar 3I/Atlas a la Tierra? Conoce los detalles

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Gobernador Samuel García impulsa la candidatura de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, a la gubernatura de Nuevo León en 2027.
1

Samuel García impulsa a su esposa Mariana Rodríguez con reforma y campaña millonaria

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Alex Tonatiuh Márquez ya no dirige la Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
2

"Ya no trabaja en Aduanas": Sheinbaum confirma la salida de Alex Tonatiuh Márquez

México-China
3

México toma distancia de China

4

La FGR de Gertz congeló investigación de Gallardo. Morena en SLP pide reabrirla

La armada Venezolana recibió la orden de escoltar sus buques petroleros, tras el bloqueo de EU.
5

Vientos de guerra. Venezuela escolta sus buques; Maduro habla con Guterres sobre EU

El panadero británico Richard Hart ofreció disculpas a México después de las declaraciones en las que aseguraba que en el país “no existe la cultura del pan”.
6

“Me equivoqué”: Richard Hart se disculpa con México; no existe cultura del pan, dijo

Trump mensaje a la nación
7

Trump se concentra en calmar la furia en casa; anuncia reparto de efectivo y mentiras

Trump revela placas de los expresidentes en la Casa Blanca
8

Trump instala placas en retratos presidenciales de Biden y Obama que los ridiculizan

Luisa María Alcalde.
9

Morena promoverá acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra la "Ley Esposas"

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la detención de María Vanessa "N", quien fuera asesora de García Luna, Secretario de Seguridad con Calderón.
10

La Fiscalía detiene a una excolaboradora de García Luna, acusada de ser su cómplice

Donald Trump
11

ENTREVISTA ¬ Si se permite el asalto de Trump a Venezuela. ¿Quién seguirá?: Monedero

Operación Senda
12

FGJ-Edomex detiene a 68 por robo a transporte en Operación Senda; recupera inmuebles

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
13

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

AMLO
14

Grandeza de López Obrador

Estados Unidos (EU) sancionó al Cártel Santa Rosa de Lima y a José Antonio Yépez, "El Marro", por financiamiento con robo de combustible y comercio ilegal.
15

EU sanciona a Cártel Santa Rosa de Lima y "El Marro"; sigue activo desde cárcel, dice

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump revela placas de los expresidentes en la Casa Blanca
1

Trump instala placas en retratos presidenciales de Biden y Obama que los ridiculizan

2

La FGR de Gertz congeló investigación de Gallardo. Morena en SLP pide reabrirla

EU bombardea otra embarcación.
3

EU bombardea otra embarcación en el Pacífico oriental en plena escalada con Venezuela

Luisa María Alcalde.
4

Morena promoverá acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra la "Ley Esposas"

La Fiscalía de Distrito de Los Ángeles anunció formalmente la imputación de Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner, con dos cargos de homicidio premeditado.
5

Nick Reiner es acusado del homicidio de sus padres; podría enfrentar pena de muerte

Operación Senda
6

FGJ-Edomex detiene a 68 por robo a transporte en Operación Senda; recupera inmuebles

Donald Trump
7

ENTREVISTA ¬ Si se permite el asalto de Trump a Venezuela. ¿Quién seguirá?: Monedero

Trump mensaje a la nación
8

Trump se concentra en calmar la furia en casa; anuncia reparto de efectivo y mentiras

Los latinos desaprueban al Presidente Trump pues su política económica y migratoria han golpeado a sectores que antes votaron por él.
9

Los latinos reprueban a Trump por su plan migratorio y económico, y el rechazo crece

25 para el veinticinco
10

México lanza colección "25 para el 25" en horas de prepotencia imperial de EU: Taibo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas en la Alcaldía Tlalpan.
11

Protección Civil alerta por heladas y bajas temperaturas en 3 alcaldías de las CdMx

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jacobo Reyes, alias “El Yaicob”, presunto socio de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo.
12

Jacobo Reyes, socio de dueño de Miss Universo, es vinculado a proceso; quedará preso