La SSC-CdMx realiza cateos en Cuauhtémoc e Iztacalco; detiene a 3 y les asegura droga

Tras realizar cateos en inmuebles de las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco, elementos de la SSC-CdMx detuvieron a tres personas y aseguraron 800 dosis de narcóticos. Los presuntos responsables fueron detenidos y remitidos a la autoridad competente.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- El titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), Pablo Vázquez Camacho, informó este domingo sobre la detención de tres personas en posesión de unas 800 dosis de droga, como resultado de la ejecución de tres órdenes de cateo en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco.

A través de su cuenta de X, el funcionario capitalino informó que los cateos y las detenciones fueron el "resultado de trabajos de investigación en seguimiento a diversas denuncias por posibles puntos de venta de droga".

La SSC-CdMx señaló en un comunicado que las acciones se llevaron a cabo en las colonias Asturias, Doctores y Barrio Santiago Sur, donde agentes de la dependencia tomaron conocimiento de denuncias ciudadanas que apuntaban a que los tres domicilios, al parecer, eran utilizados para actividades ilícitas.

"Los datos de prueba obtenidos durante las investigaciones, fueron entregados por un agente del Ministerio Público a un Juez de Control, quien liberó los mandamientos ministeriales para intervenir los inmuebles, para lo cual se llevaron a cabo despliegues operativos simultáneos en los que se actuó sin uso de violencia y en estricto apego a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza, así como respeto a los derechos humanos", destacó la Secretaría.

Resultado de trabajos de investigación en seguimiento a diversas denuncias por posibles puntos de venta de droga, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron tres órdenes de cateo en @AlcCuauhtemocMx e @IztacalcoAl donde detuvieron a tres personas. En los inmuebles que quedaron bajo… pic.twitter.com/WlHCG4ByBy — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 7, 2025

Las autoridades señalaron que en el domicilio ubicado sobre el Viaducto Río de la Piedad, de la colonia Asturias, Alcaldía Cuauhtémoc, los oficiales aseguraron 10 dosis de posible mariguana, un frasco con la misma hierba a granel y un equipo telefónico.

En tanto, en la calle privada de Doctor Márquez de la colonia Doctores, en la misma demarcación, lograron asegurar 88 dosis de posible cocaína, 100 de aparente mariguana y 100 gramos de la misma droga. En este inmueble fue detenida una mujer de 39 años de edad, según indicaron los reportes.

En el último cateo que tuvo lugar en la calle Playa Tenacatitla, en el Barrio Santiago Sur, Alcaldía Iztacalco, los efectivos aseguraron 200 dosis de posible metanfetamina, 200 de aparente cocaína, 200 bolsitas con una hierba de mariguana junto con dispositivos celulares. En esta acción fueron detenidos una mujer de 36 años de edad y un hombre de 38.

El titular de la SSC-CdMx agregó que los inmuebles quedaron bajo resguardo policial y la droga incautada fue puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx).