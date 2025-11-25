CdMx lanza la campaña “Si te tocan, nos toca” para enfrentar la violencia de género

Clara Brugada enviará al Congreso de la CdMx reformas para proteger a mujeres víctimas de violencia y reforzar la seguridad en hoteles donde se han registrado feminicidios.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada, presentó la campaña “Si te tocan, nos toca”, una estrategia para visibilizar y enfrentar a través de reformas y medidas desde el gobierno, las desigualdades de género. Busca erradicar la violencia y los abusos contra las mujeres en la capital.

La estrategia, explicó Brugada, se difundirá en calles, mercados, plazas públicas, transporte masivo y espacios comunitarios, a través de 12 mensajes enfocados a la "corresponsabilidad social para prevenir y erradicar la violencia de género", así como para promover la reflexión y actuación de los hombres para no reproducir violencias.

Se trata de 250 actos y actividades que se realizarán durante los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Pero va más allá: Brugada anunció el envío al Congreso de la CdMx de un paquete de iniciativas de reformas para fortalecer la protección de mujeres víctimas de violencia familiar, abuso sexual y garantizar condiciones de seguridad en los hoteles, donde se han registrado feminicidios.

Estas medidas serán presentadas mañana por la Fiscalía (FGJ-CdMx) y por la Consejería Jurídica. Brugada también anunció la creación de una "Defensoría de las mujeres", que brindará representación jurídica directa a víctimas de violencia y que entrará en funcionamiento el próximo 1 de enero.

Brugada adelantó también la firma de un convenio con el transporte concesionado para prevenir y sancionar el acoso y abuso sexual en microbuses y rutas del transporte concesionado de la ciudad.

Con respecto a la llamada "Oleada violeta", parte del programa presentado este lunes, Brugada informó que se trata de brigadas territoriales de sensibilización y acompañamiento en todas las alcaldías, así como la inauguración de los "Caminos de Mujeres Libres y Seguras", un programa que contempla 334 kilómetros de vialidades iluminadas y rehabilitadas para garantizar trayectos seguros para niñas y mujeres.

Otra de las medidas que se anunciaron fue la de la apertura del nuevo Módulo de Género, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CdMx), especializado en la atención de delitos de género, y adelantó que se presentará el primer informe de avance de la Alerta por Violencia contra las Mujeres.

"En esta ciudad la violencia contra las mujeres no es un asunto individual, nos toca a todas, nos toca a todos; nos obliga a organizarnos, a actuar, a prevenir, a educar y a construir comunidades más igualitarias”, dijo Dapthne Cuevas Ortiz, titular de la Secretaría de las Mujeres de la CdMx.

Cuevas Ortiz subrayó que la campaña nació del trabajo coordinado de las diferentes dependencias como Cultura, donde la transformación cultural es indispensable para erradicar la violencia; en Salud, para fortalecer la detección oportuna y la atención integral de las violencias, y en Economía, para una perspectiva de autonomía económica de las mujeres.

En el tema cultural, por ejemplo, habrá 83 actividades en territorio, siete convocatorias públicas masivas, así como 26 en redes sociales y medios oficiales, con la finalidad de ir construyendo la agenda hacia el 8 de marzo de 2026, Día Internacional de la Mujer, la cual contempla actividades de distintos rubros como el musical, fotográfico, educativo y otros.

La Secretaria de Salud, Nadine Gasman, señaló que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, es un tema de justicia y de salud pública, por ello los servicios de salud son la primera puerta que tienen las mujeres para hablar, para reconocer la violencia contra ellas.