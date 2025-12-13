¿Vas a salir de vacaciones? La SSC-CdMx da recomendaciones para evitar robos en casa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó a la ciudadanía implementar medidas de seguridad con motivo de las fiestas decembrinas, sobre todo, si ésta prefiere celebrar fuera de su domicilio.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) recomendó a la población de la capital implementar medidas preventivas para evitar el robo a casa habitación en caso de que la ciudadanía vacacione y festeje la celebraciones decembrinas fuera de su domicilio.

"En esta temporada recuerda que tu seguridad es el mejor regalo. La tranquilidad comienza con pequeños hábitos para prevenir delitos como el robo a casa habitación", indicó la dependencia en su cuenta oficial de X.

¿Qué recomienda la SSC para evitar robos en vacaciones?

La SSC recomienda atender las siguientes precauciones para evitar que alguna persona entre a tu domicilio a robar:

Conoce a tus vecinos: la organización protege a toda la comunidad.

Refuerza accesos: chapas de seguridad y protecciones en puertas y ventanas.

No publiques tus salidas: evita publicar en redes sociales que saldrás de viaje. La discreción es seguridad.

Simula presencia: programa luces automáticas o pide alguien de confianza que recoja tu correo.

Cámaras o alarmas: aunque sean económicas disuaden y alertan a tiempo.

Mantén luz exterior: entradas y zonas oscuras bien iluminadas, la luz ahuyenta.

Si notas algo raro repórtalo de inmediato.

La dependencia capitalina también comaprtió consejos para reforzar medidas de autocuidado y prevención, con el fin de reducir riesgos y garantizar celebraciones seguras en esta época.

"Debido a la movilidad que implica las fiestas decembrinas, así como el pago de bonos navideños y aguinaldos, además del aumento de personas en las calles, centros comerciales y zonas de alta concentración, puede propiciar algún incidente en la vía pública, así como en el hogar, por lo anterior, la SSC comparte una serie de recomendaciones para fortalecer la seguridad durante estas fechas", indicó la dependencia en un comunicado publicado el pasado 11 de diciembre.

¿Qué medidas tomar para evitar robos en esta temporada?

Diciembre es una época en la que la población acostumbra realizar compras en abundancia. Por esta razón, los espacios públicos se hacen más concurridos elevando riesgos potenciales de hurto o abusos.

La SSC sugiere:

Mantener sus objetos personales siempre a la vista

Evitar el uso del teléfono celular mientras camina en zonas concurridas

Portar mochilas o bolsos al frente y debidamente cerrados.

Y si la ciudadanía de otros estados de la República acude a pasar la temporada navideña a la Ciudad de México, la Secretaría exhorta a: