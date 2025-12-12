El programa decembrino "Conduce sin alcohol" arranca en CdMx; conoce los detalles

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó el banderazo del Operativo "Conduce Sin Alcohol", una estrategia que ha permitido reducir en 78 por ciento los accidentes en horarios de mayor incidencia y 77 por ciento los hechos fatales desde 2003.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- En estas fechas decembrinas y de celebración familiar por la llegada de la Navidad y el cierre de año, muchas personas acostumbran ingerir alcohol y aventurarse a conducir poniendo en riesgo la vida propia y la de terceros.

Con ello en mente, el Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) puso en marcha desde hoy el programa "Conduce sin alcohol", mismo que estará activo hasta el 11 de enero de 2026. Aquí te compartimos los detalles de este operativo preventivo.

¿En qué consiste "Conduce sin alcohol"?

Conduce sin alcohol es una estrategia preventiva para proteger a la ciudadanía que se ha venido implementando desde hace 22 años. En la iniciativa, participan cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CdMx) mediante módulos de vigilancia vial conocidos como alcoholímetros.

Los agentes se despliegan en las vialidades de mayor tránsito y aquellas con mayor incidencia de accidentes viales. Además, los puntos de revisión estarán estratégicamente situados en las principales entradas y salidas de la Ciudad de México, así como en vialidades con alta incidencia de siniestros viales vinculados al consumo de alcohol.

Para este año están contemplada la instalación de 130 mil puntos de revisión permanentes las 24 horas del día en las 16 alcaldías capitalinas.

Dimos banderazo al programa #ConduceSinAlcohol, durante su operación se han reducido 78% los incidentes viales en horarios de mayor riesgo y 77% los hechos de tránsito fatales. Más allá de castigar, este programa existe para salvar vidas en la #CapitalDeLaTransformación. Esta… pic.twitter.com/EFppFDpwuF — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 12, 2025

Las autoridades capitalinas aseveraron que el operativo estará vigente desde hoy, 12 de diciembre, hasta el próximo 11 de enero de 2026 y será funcional las 24 horas del día.

¿Cómo opera el alcoholímetro?

En los puntos de revisión, los oficiales seleccionan aleatoriamente a los vehículos para someterlos a la prueba para la detección de los niveles de alcohol ingerido.

En cada módulo, las y los conductores son entrevistados con equipos conocidos como “Alcostop”, que detectan la presencia de alcohol en el ambiente interior del vehículo.

De existir indicios de consumo, se aplica la prueba de alcoholemia por aire espirado para verificar que no se excedan los límites permitidos por el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

El operativo contará con más de 500 policías de la SSC que estarán acompañados por médicos de la Secretaría de Salud (SSa), personal especializado de la Secretaría de Movilidad y supervisión de la Consejería Jurídica.

Durante el banderazo del Programa #ConduceSinAlcohol, encabezado por la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, el secretario de #SeguridadCiudadana, @PabloVazC, informó sobre cómo se implementará este programa durante la temporada decembrina: El día de hoy, por instrucciones de… — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 12, 2025

¿Cuáles son las multas y sanciones si se exceden los límites de ingesta permitidos?

El Reglamento de Tránsito vigente en la Ciudad de México, estipula en su artículo 50 la prohibición de conducir vehículos motorizados cuando:

Se tenga una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro.

Se detecte alcohol en aire espirado superior a 0.4 miligramos por litro.

Se conduzca bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos.

Los conductores que excedan los límites establecidos podrán ser sancionados conforme a la normatividad vigente:

Multa administrativa de 60 UMAS (aproximadamente seis mil 514 pesos).

Arresto administrativo de 20 a 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social conocido como “El Torito”.

Para garantizar el respeto a los derechos de la ciudadanía y evitar abusos de autoridad se contará con cámaras de supervisión y mecanismos de control interno y externo.