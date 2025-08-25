SSC-CdMx marca alto a auto para alcoholímetro y halla a secuestrado; hay 2 detenidos

Redacción/SinEmbargo

24/08/2025 - 6:53 pm

Policías de la CdMx rescataron a un joven que fue víctima de secuestro, gracias a que detuvieron el auto de sus captores para una prueba del alcoholímetro.

Artículos relacionados

Dos sujetos fueron detenidos por elementos de la SSC-CdMx luego de ser detenidos en un punto de revisión del alcoholímetro, tras lo cual descubrieron que llevaban a un hombre secuestrado en el asiento trasero del vehículo.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) rescataron a un joven secuestrado, gracias a que detuvieron el auto de sus captores para realizar una prueba del alcoholímetro en calles de la colonia San Rafael, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Mediante un comunicado, la dependencia capitalina detalló que los hechos ocurrieron en un punto de revisión del Programa Conduce Sin Alcohol instalado en el cruce de las avenidas Ribera de San Cosme e Insurgentes Norte.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la Policía capitalina le marcaron el alto a un vehículo color negro para realizar una prueba de alcoholemia al conductor.

Una vez que el automóvil detuvo su marcha, un joven de 19 años de edad que viajaba en el asiento del copiloto bajó de la unidad e intentó huir corriendo, por lo que fue perseguido y detenido unos metros adelante por los uniformados.

Mientras tanto, un ciudadano que viajaba en el asiento trasero del vehículo pidió ayuda a los policías y denunció que había sido privado de la libertad cuando salía de su trabajo por dos sujetos, quienes lo agredieron y obligaron a subir al auto con amenazas.

A raíz de dicha denuncia, los agentes procedieron a detener al conductor, un hombre de 48 años de edad, y al sujeto que intentó escapar, quienes fueron presentados ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Antisecuestro, el cual determinará su situación jurídica.

La SSC-CdMx informó que el ciudadano secuestrado fue atendido por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes le diagnosticaron una contusión con edema en arco cigomático, sin que esto ameritara su traslado a un hospital.

Finalmente, las autoridades capitalinas detallaron que una mujer de 30 años de edad se presentó en el sitio y denunció haber recibido una llamada telefónica en la cual le dijeron su primo fue secuestrado y amenazaron con privarlo de la vida, por lo que depositó dinero a una cuenta que le fue proporcionada vía mensaje de texto.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Con la 4T menos pobreza, más desigualdad

"La política salarial de los gobiernos de la 4T y los programas sociales contribuyeron significativamente a la...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La selva negra

"Si siempre he sido un defensor del carácter epistémico de la ficción, no veo por qué debería...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Posverdad a la mexicana: la verdad relativa, negociable, emocional

"La posverdad es impulsada por la polarización política, la fragmentación informativa y la crisis de confianza en...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

El mensajero de la SEP

"Villanueva Lomelí, no olvidemos, es miembro de una de las familias políticas universitarias más patrimonialistas como es...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
+ Sección

Opinión en Video

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ya es temporada de Chiles en nogada
1

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

La Secretaría de Bienestar reveló el calendario de registro para la Pensión de Adultos Mayores. El periodo de inscripción estará abierto del 18 al 30 de agosto.
2

Pensión de Adultos Mayores: ¿Cuándo te puedes ir a registrar y con qué documentos?

Sentencian a 293 años de cárcel a "El Jabón" por homicidio del hijo de Javier Sicilia
3

"El Jabón" es condenado a 293 años de cárcel por asesinato del hijo de Javier Sicilia

Los cambios en el Gabinete
4

Los cambios en el Gabinete

5

Beca de transporte para universitarios en CdMx abre registro: ¿De cuánto es el apoyo?

El 14 de agosto de 2025 Roberto, migrante de 52 años, murió mientras huía de una redada en el Home Depot de la ciudad de Arcadia, en California.
6

Migrantes piden a empresas como Home Depot o Walmart pronunciarse contra redadas

Esta es la segunda parte de una serie de textos sobre el auge de China como potencia mundial y la caída de lo que muchos han llamado el “imperio americano”.
7

Turistas canadienses castigan a EU. Los mexicanos, a pesar de las agresiones, van más

Las autoridades de Yucatán confirmaron el viernes pasado el primer caso humano de miasis por gusano barrenador en el estado.
8

Autoridades de Yucatán confirman primer caso humano de miasis por gusano barrenador

Un incendio que se inició dentro de una tienda Soriana provocó el desalojo del centro comercial Parque Delta, ubicado en la Alcaldía Benito Juárez de la CdMx.
9

VIDEOS ¬ Incendio provoca evacuación de Parque Delta en CdMx; no se reportan heridos

La SSC-CdMx logró asegurar más de 500 mil dosis de drogas durante dos cateos realizados en inmuebles de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.
10

La SSC-CdMx asegura más de 500 mil dosis de droga tras cateos en Tlalpan y Coyoacán

La Presidenta Sheinbaum visitó Guerrero para encabezar la entrega de créditos a la palabra del programa ApoyArte para mujeres artesanas del Pueblo de Amuzgo.
11

Sheinbaum entrega apoyos a mujeres indígenas. "Eran las más olvidadas; ya no", afirma

México se unió al reclamo global contra Israel para que autorice la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, donde se vive hambruna, la cual ha dejado 289 muertos.
12

Muertos por hambre en Gaza llegan a 289. México se une a reclamo global contra Israel

El ejército de Israel lanzó ataques aéreos contra la capital de Yemen, Saná, que alcanzaron un complejo militar donde se encuentra el Palacio Presidencial.
13

Israel lanza ataques contra la capital de Yemen tras impacto de misil de racimo hutí

Mexicana, la aerolínea del Estado mexicano, recibió ayer su tercer avión Embraer E195-E2 en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
14

VIDEO ¬ Mexicana recibe tercer avión Embraer E195-E2 en el AIFA para su nueva flota

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados.
15

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Policías de la CdMx rescataron a un joven que fue víctima de secuestro, gracias a que detuvieron el auto de sus captores para una prueba del alcoholímetro.
1

SSC-CdMx marca alto a auto para alcoholímetro y halla a secuestrado; hay 2 detenidos

La Presidenta Sheinbaum visitó Guerrero para encabezar la entrega de créditos a la palabra del programa ApoyArte para mujeres artesanas del Pueblo de Amuzgo.
2

Sheinbaum entrega apoyos a mujeres indígenas. "Eran las más olvidadas; ya no", afirma

El 14 de agosto de 2025 Roberto, migrante de 52 años, murió mientras huía de una redada en el Home Depot de la ciudad de Arcadia, en California.
3

Migrantes piden a empresas como Home Depot o Walmart pronunciarse contra redadas

Sentencian a 293 años de cárcel a "El Jabón" por homicidio del hijo de Javier Sicilia
4

"El Jabón" es condenado a 293 años de cárcel por asesinato del hijo de Javier Sicilia

Un incendio que se inició dentro de una tienda Soriana provocó el desalojo del centro comercial Parque Delta, ubicado en la Alcaldía Benito Juárez de la CdMx.
5

VIDEOS ¬ Incendio provoca evacuación de Parque Delta en CdMx; no se reportan heridos

La Conavi anunció que está por comenzar la segunda etapa del programa Vivienda para el Bienestar, la cual contempla visitas domiciliarias a preseleccionados.
6

Vivienda para el Bienestar: ¿Cuándo sabrás si fuiste preseleccionado? Anota la fecha

Las autoridades de Yucatán confirmaron el viernes pasado el primer caso humano de miasis por gusano barrenador en el estado.
7

Autoridades de Yucatán confirman primer caso humano de miasis por gusano barrenador

México se unió al reclamo global contra Israel para que autorice la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, donde se vive hambruna, la cual ha dejado 289 muertos.
8

Muertos por hambre en Gaza llegan a 289. México se une a reclamo global contra Israel

Un fuerte accidente se registró en la autopista México-Pachuca, donde una combi de transporte público volcó, y dejó una persona muerta y al menos 16 heridos.
9

Una combi vuelca en la autopista México-Pachuca; hay un muerto y al menos 16 heridos

La SRE hizo un llamado a la población migrante ante los graves riesgos que enfrentan quienes intentan cruzar la frontera entre México y EU sin documentos.
10

"¡No expongas tu vida!": SRE alerta sobre riesgos de cruzar frontera sin documentos

Mexicana, la aerolínea del Estado mexicano, recibió ayer su tercer avión Embraer E195-E2 en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
11

VIDEO ¬ Mexicana recibe tercer avión Embraer E195-E2 en el AIFA para su nueva flota

El ejército de Israel lanzó ataques aéreos contra la capital de Yemen, Saná, que alcanzaron un complejo militar donde se encuentra el Palacio Presidencial.
12

Israel lanza ataques contra la capital de Yemen tras impacto de misil de racimo hutí