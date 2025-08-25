SSC-CdMx marca alto a auto para alcoholímetro y halla a secuestrado; hay 2 detenidos

Dos sujetos fueron detenidos por elementos de la SSC-CdMx luego de ser detenidos en un punto de revisión del alcoholímetro, tras lo cual descubrieron que llevaban a un hombre secuestrado en el asiento trasero del vehículo.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) rescataron a un joven secuestrado, gracias a que detuvieron el auto de sus captores para realizar una prueba del alcoholímetro en calles de la colonia San Rafael, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Mediante un comunicado, la dependencia capitalina detalló que los hechos ocurrieron en un punto de revisión del Programa Conduce Sin Alcohol instalado en el cruce de las avenidas Ribera de San Cosme e Insurgentes Norte.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la Policía capitalina le marcaron el alto a un vehículo color negro para realizar una prueba de alcoholemia al conductor.

Una vez que el automóvil detuvo su marcha, un joven de 19 años de edad que viajaba en el asiento del copiloto bajó de la unidad e intentó huir corriendo, por lo que fue perseguido y detenido unos metros adelante por los uniformados.

Mientras tanto, un ciudadano que viajaba en el asiento trasero del vehículo pidió ayuda a los policías y denunció que había sido privado de la libertad cuando salía de su trabajo por dos sujetos, quienes lo agredieron y obligaron a subir al auto con amenazas.

A raíz de dicha denuncia, los agentes procedieron a detener al conductor, un hombre de 48 años de edad, y al sujeto que intentó escapar, quienes fueron presentados ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Antisecuestro, el cual determinará su situación jurídica.

La SSC-CdMx informó que el ciudadano secuestrado fue atendido por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes le diagnosticaron una contusión con edema en arco cigomático, sin que esto ameritara su traslado a un hospital.

Finalmente, las autoridades capitalinas detallaron que una mujer de 30 años de edad se presentó en el sitio y denunció haber recibido una llamada telefónica en la cual le dijeron su primo fue secuestrado y amenazaron con privarlo de la vida, por lo que depositó dinero a una cuenta que le fue proporcionada vía mensaje de texto.