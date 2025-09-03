#LadyAlcoholímetro, mujer que insultó a agente de CdMx, es denunciada ante Fiscalía

02/09/2025 - 10:53 pm

Policía agredida por Lady Alcoholímetro presenta denuncia ante la FGJ-Cdmx y Copred.

La agresora fue identificada como Jessica "M", Lady Alcoholímetro, quien agredió verbalmente a la policía que la había detenido en el punto de revisión en la Ciudad de México.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- La mujer policía que fue agredida verbalmente en un punto de revisión del Programa Conduce Sin Alcohol por una mujer, quien en redes sociales fue apodada como "Lady Alcoholímetro", acudió a presentar su denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred), informó este martes la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

"Acompañada de sus mandos y de personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la policía que fue agredida verbalmente en un punto de revisión del Programa Conduce Sin Alcohol, acudió a presentar su denuncia en la Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred)", explicó la Secretaría.

En redes sociales se hizo viral un video que captó a una mujer insultando e intentando sobornar a elementos de la Policía de la Ciudad de México (CdMx) luego de ser detenida en un punto de revisión del alcoholímetro.

Los hechos se registraron el pasado fin de semana, cuando una mujer identificada como Jessica "M", mejor conocida Lady Alcoholímetro, agredió verbalmente a la policía, quien la había detenido en el punto de revisión.

En una grabación, difundida por el periodista Carlos Jiménez en su cuenta de X, antes Twitter, se puede apreciar a una joven mientras discute con varias mujeres policías, a quienes ofende utilizando insultos como "gorda", "cerda" y "puerca".

Presuntamente, la mujer comenzó a discutir con las agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital luego de que su amiga fuera detenida y remitida por conducir un vehículo aparentemente bajo el influjo del alcohol.

En una de las grabaciones se ve a la mujer mientras habla por teléfono con otra persona, quien supuestamente le está aconsejando cómo actuar ante su detención, esto mientras graba con su celular a una de las uniformadas y se dirige a ella con insultos.

"¿Tu número de placa, cerda? ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu número de placa, cerda? Llevo horas grabando a esta puerca", dice.

Por su parte, la mujer policía comenzó a grabar un video de los hechos con su teléfono para contar con evidencia de lo ocurrido, por lo que la agresora la amenazó con demandarla.

