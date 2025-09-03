LadyAlcoholímetro, mujer que insultó a agente de CdMx, es denunciada ante Fiscalía

La agresora fue identificada como Jessica "M", Lady Alcoholímetro, quien agredió verbalmente a la policía que la había detenido en el punto de revisión en la Ciudad de México.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- La mujer policía que fue agredida verbalmente en un punto de revisión del Programa Conduce Sin Alcohol por una mujer, quien en redes sociales fue apodada como "Lady Alcoholímetro", acudió a presentar su denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred), informó este martes la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

"Acompañada de sus mandos y de personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la policía que fue agredida verbalmente en un punto de revisión del Programa Conduce Sin Alcohol, acudió a presentar su denuncia en la Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred)", explicó la Secretaría.

En redes sociales se hizo viral un video que captó a una mujer insultando e intentando sobornar a elementos de la Policía de la Ciudad de México (CdMx) luego de ser detenida en un punto de revisión del alcoholímetro.

La #SSC informa: Acompañada de sus mandos y de personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la policía que fue agredida verbalmente en un punto de revisión del Programa #ConduceSinAlcohol, acudió a presentar su denuncia en la @FiscaliaCDMX y ante el Consejo para… pic.twitter.com/rUBISgbEMR — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 2, 2025

Los hechos se registraron el pasado fin de semana, cuando una mujer identificada como Jessica "M", mejor conocida Lady Alcoholímetro, agredió verbalmente a la policía, quien la había detenido en el punto de revisión.

En una grabación, difundida por el periodista Carlos Jiménez en su cuenta de X, antes Twitter, se puede apreciar a una joven mientras discute con varias mujeres policías, a quienes ofende utilizando insultos como "gorda", "cerda" y "puerca".

Presuntamente, la mujer comenzó a discutir con las agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital luego de que su amiga fuera detenida y remitida por conducir un vehículo aparentemente bajo el influjo del alcohol.

“CUÁL es TU NÚMERO de PLACA CERDA…”

Así se puso esta mujer a insultar y ofender a una agente de @SSC_CDMX

Estaban en un punto de alcoholímetro y ella iba como acompañante de la conductora ebria.

La llamó cerda, puerca, perra…

La reconoce?? pic.twitter.com/TTgjCNM2fn — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 31, 2025

En una de las grabaciones se ve a la mujer mientras habla por teléfono con otra persona, quien supuestamente le está aconsejando cómo actuar ante su detención, esto mientras graba con su celular a una de las uniformadas y se dirige a ella con insultos.

"¿Tu número de placa, cerda? ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu número de placa, cerda? Llevo horas grabando a esta puerca", dice.

Por su parte, la mujer policía comenzó a grabar un video de los hechos con su teléfono para contar con evidencia de lo ocurrido, por lo que la agresora la amenazó con demandarla.