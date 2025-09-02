VIDEO ¬ "Llevo horas grabando a esta puerca": Una mujer insulta a policías de la CdMx

Usuarios de redes sociales criticaron la actitud de la joven que fue captada en video insultando a mujeres policías de la CdMx llamándolas "cerdas" y "puercas".

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- En redes sociales se hizo viral un video que captó a una mujer insultando e intentando sobornar a elementos de la Policía de la Ciudad de México (CdMx) luego de ser detenida en un punto de revisión del alcoholímetro.

En dicha grabación, difundida por el periodista Carlos Jiménez en su cuenta de X, antes Twitter, se puede apreciar a una joven mientras discute con varias mujeres policías, a quienes ofende utilizando insultos como "gorda", "cerda" y "puerca".

Presuntamente, la mujer comenzó a discutir con las agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital luego de que su amiga fuera detenida y remitida por conducir un vehículo aparentemente bajo el influjo del alcohol.

“CUÁL es TU NÚMERO de PLACA CERDA…”

Así se puso esta mujer a insultar y ofender a una agente de @SSC_CDMX

Estaban en un punto de alcoholímetro y ella iba como acompañante de la conductora ebria.

La llamó cerda, puerca, perra…

La reconoce?? pic.twitter.com/TTgjCNM2fn — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 31, 2025

En una de las grabaciones se ve a la mujer mientras habla por teléfono con otra persona, quien supuestamente le está aconsejando cómo actuar ante su detención, esto mientras graba con su celular a una de las uniformadas y se dirige a ella con insultos.

"¿Tu número de placa, cerda? ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu número de placa, cerda? Llevo horas grabando a esta puerca", dice.

Por su parte, la mujer policía comenzó a grabar un video de los hechos con su teléfono para contar con evidencia de lo ocurrido, por lo que la agresora la amenazó con demandarla.

"PARA Q LES ALCANZA? PARA LOS ÚTILES de TU BEBÉ… PARA TU LIPO CERDA”

Son más imágenes de la tipa q insultó a una agente de @SSC_CDMX y a sus compañeros en un punto del alcoholímetro.

Así ofendía a los oficiales, mientras les aventaba pedazos de un billete de $500

La reconoce? pic.twitter.com/j2kpybGS1u — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 31, 2025

Aparentemente, la joven habría intentado sobornar a las y los uniformados que estaban en el punto de revisión del alcoholímetro con un billete de 500 pesos, pero los agentes rechazaron el dinero, por lo que continuaron los insultos.

"Sólo porque no te llegamos al precio [...] ¿Qué se van a comprar, unos chicles? ¿Ya los recogiste? [...] Los rompiste porque te estoy grabando, pendejo. Si no, los hubieras mamado", agrega la mujer.

Al percatarse de que está siendo grabada en por una de las oficiales presentes, la joven comienza a burlarse y a posar frente a la cámara, mientras sigue lanzando insultos a las uniformadas.

"$500 ES lo QUE GANA a LA SEMANA la CERDA”

Es la tipa q insultó y ofendió a una mujer policía en un punto del alcoholímetro.

Así se la pasó insultado a todos, mientras su amiga ebria era remitida por agentes de @SSC_CDMX

Ya la van a denunciar.

Ayudemos a identificarla! pic.twitter.com/iRy7a79fyh — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 31, 2025

"¡Ay, grábame! ¡Hola, mi amor! ¿A dónde me vas a subir, a TikTok o a Instagram? ¿A dónde me vas a subir, gorda?", pregunta.

Finalmente, la joven acusa a las uniformadas de ser corruptas y les reclama por no haber aceptado el dinero que les ofreció.

"Rompió mi billete de 500 pesos. Es lo que gana a la semana la cerda", comenta la joven.

Luego de que se hiciera viral el video de la joven insultando a policías de la CdMx en un punto de revisión del alcoholímetro, usuarios de redes sociales criticaron su actitud y que haya ofendido a las uniformadas criticando su cuerpo.