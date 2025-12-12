La SSC detiene a 16 personas por reventa de boletos para el concierto de Bad Bunny

La SSC también detuvo a ocho personas por apartado de lugares en Estadio GNP para el concierto de Bad Bunny, quienes fueron remitidos ante un Juez Cívico.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó el jueves sobre la detención de 16 personas por su presunta participación en la reventa de boletos para el concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP, ubicado en la Alcaldía Iztacalco, como parte de su gira "Debí Tirar Más Fotos World Tour".

Por medio de un comunicado, las autoridades explicaron que luego del despliegue de un operativo de seguridad en las inmediaciones del lugar, cuatro hombres y 12 mujeres, entre ellos seis menores de edad, fueron detenidos por ofertar boletos para el concierto de Bad Bunny a precios superiores de los oficiales y posiblemente falsos.

"Por lo anterior, los policías detuvieron a las 16 personas, les informaron sus derechos constitucionales, enseguida las pusieron a disposición ante el Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente2, informó la SSC.

Además, la Secretaría de Seguridad dio a conocer que ocho personas fueron detenidas por faltas administrativas relacionas con el apartado de lugares en el espacio público y estorbar la vialidad, así como la libertad de tránsito o acción de las personas.

En el mismo marco, las autoridades precisaron que como parte de las acciones para la seguridad de las y los asistentes al evento musical, los oficiales de la SSC realizaron patrullajes de seguridad en las cercanías del recinto, para así prevenir actos que alteraran el orden público.

La gira de Bad Bunyy por México contempla fechas en el Estadio GNP los días viernes 12, lunes 15, martes 16, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre, por lo cual ofertaron boletos de la siguiente manera:

General A: 4 mi 863 pesos

Sección VIP: 12 mil 183 pesos

Boleto sección VIP + Ultimate Bad Bunny VIP Lounge: 27 mil 338 (solo para el 21 de diciembre)

✨🙌🏻 ¡Regreso seguro del concierto de #BadBunny con #RTP! 🚌 👀☝🏻 ​¡Atención, fans! Si vas al concierto de Bad Bunny, la Red de Transporte de Pasajeros (@RTP_CiudadDeMex) implementa el programa "Regreso Seguro a Casa". ​🗓️ Fechas: 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre de 2025.… pic.twitter.com/HzrKg9LG7B — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 12, 2025

En ese contexto, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) anunció la puesta en marcha del programa "Regreso Seguro a Casa", con el cual se habilitaron nueve rutas estratégicamente diseñadas para ofrecer la mayor cobertura por toda la ciudad y así asegurar un regreso seguro de los asistentes a sus hogares.