¿Saldrás esta temporada decembrina? SSC-CdMx dice cómo evitar robo a casa habitación

La Policía de la CdMx lanzó la campaña Navidad Segura 2025 con recomendaciones para prevenir robos a casa habitación durante las fiestas decembrinas.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- Las fiestas decembrinas suelen traer viajes y reuniones, motivo por el que muchos hogares se quedan solos por periodos largos o varios días. Justo en ese escenario, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) lanzó la campaña Navidad Segura 2025 con recomendaciones para prevenir robos a casa habitación.

El mensaje es claro: la seguridad comienza con hábitos cotidianos que pueden proteger tu vivienda mientras tú disfrutas.

Entre las sugerencias destacan acciones simples, pero efectivas como:

Reforzar accesos: instala chapas de seguridad y protecciones en puertas y ventanas.

Evitar publicar salidas en redes sociales.

Mantener iluminación exterior.

Simular presencia en casa: luces automáticas o alguien que recoja el correo.

Conocer a los vecinos.

Instalar cámaras o alarmas.

Reportar cualquier actividad sospechosa al 911 o al 55 5208 9898,

Usar la app Mi Policía o acercarse al Jefe de Cuadrante.

La campaña recuerda que la tranquilidad no se compra, pero sí se construye. Y que en estas fiestas, la seguridad puede ser el mejor regalo para ti y tu familia.