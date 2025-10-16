¡Evita una extorsión! ¿Cómo opera la "llamada cruzada" y qué hacer para protegerte?

Con el objetivo de prevenir fraudes, la SSC-CdMx compartió algunas recomendaciones para proteger tu privacidad y evitar ser víctima de extorsión.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) lanzó una nueva alerta cibernética que advierte sobre una modalidad de fraude que combina manipulación emocional, robo de datos y una supuesta emergencia: la "llamada cruzada", también conocida como "secuestro virtual".

Esta estrategia, diseñada para generar confusión y miedo, se apoya en información pública extraída de redes sociales y en tácticas psicológicas que buscan extorsionar a las víctimas en tiempo real. ¿Cómo opera este esquema? ¿Qué señales debes identificar? ¿Y cómo puedes protegerte antes de que sea demasiado tarde? La Policía Cibernética de la SSC-CdMx responde.

¿Qué es la "llamada cruzada"?

La "llamada cruzada" es una forma de extorsión digital en la que los delincuentes, desde un número desconocido, simulan una situación de emergencia, como el secuestro de un familiar, mientras mantienen a la víctima en línea, impidiendo que verifique la información.

Lo más grave: para lograrlo, utilizan datos personales obtenidos de redes sociales para hacer que todo parezca real y así obtener depósitos o transferencias inmediatas.

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética alerta a la ciudadanía de una modalidad de fraude conocido como #Extorsión de llamada cruzada o denominada #SecuestroVirtual, la cual es una estrategia psicológica cuidadosamente planeada, cuyo objetivo es sacar provecho del miedo y la… pic.twitter.com/VU3NqmEYvl — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 16, 2025

¿Cuáles son las señales de alerta que debes tomar en cuenta?

Recibes una llamada de un número desconocido.

Escuchas voces alteradas que simulan una situación urgente.

Te piden que no cuelgues ni contactes a nadie.

Mencionan nombres, lugares o datos que tú misma o mismo has publicado en redes.

Solicitan dinero de forma inmediata, bajo amenaza.

¿Cómo protegerte?

La mejor forma de evitar este tipo de extorsión es cuidar lo que compartes y estar alerta ante llamadas sospechosas, sin embargo, aquí se comparte una lista con recomendaciones básicas: